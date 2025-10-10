https://anlatilaninotesi.com.tr/20251010/macron-istifa-eden-lecornuyu-yeniden-fransa-basbakani-olarak-atadi-1100101746.html
Macron, istifa eden Lecornu'yu yeniden Fransa Başbakanı olarak atadı
Macron, istifa eden Lecornu’yu yeniden Fransa Başbakanı olarak atadı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, pazartesi günü istifa eden Sebastien Lecornu'yu yalnızca dört gün sonra yeniden başbakanlığa getirdi.
Elysee Sarayı’nda aşırı sağ ve aşırı sol parti liderleri hariç tüm siyasi parti temsilcileriyle gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Macron, Lecornu’yu yeniden Fransa Başbakanı olarak atadı.Açıklamada, Cumhurbaşkanı Macron’un Lecornu’ya 'hükümeti kurma görevi' verdiği belirtildi. Macron’un ekibi, başbakana bu konuda 'tam yetki' tanındığını aktardı. Yeni başbakanın hükümeti kurup kuramayacağı henüz netlik kazanmazken, gelecek yılın bütçesini pazartesi gününe kadar parlamentoya sunması gerekiyor.Lecornu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görevi kabul ettiğini belirterek, “Cumhurbaşkanının bana verdiği görevi sorumlulukla üstleniyorum. Amacım, yıl sonuna kadar Fransa’ya bütçe kazandırmak ve vatandaşlarımızın günlük sorunlarına çözüm üretmek” ifadelerini kullandı.
fransa
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, pazartesi günü istifa eden Sebastien Lecornu’yu yalnızca dört gün sonra yeniden başbakanlığa getirdi.
Elysee Sarayı’nda aşırı sağ ve aşırı sol parti liderleri hariç tüm siyasi parti temsilcileriyle gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Macron, Lecornu’yu yeniden Fransa Başbakanı olarak atadı.
Açıklamada, Cumhurbaşkanı Macron’un Lecornu’ya 'hükümeti kurma görevi' verdiği belirtildi. Macron’un ekibi, başbakana bu konuda 'tam yetki' tanındığını aktardı. Yeni başbakanın hükümeti kurup kuramayacağı henüz netlik kazanmazken, gelecek yılın bütçesini pazartesi gününe kadar parlamentoya sunması gerekiyor.
Lecornu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görevi kabul ettiğini belirterek, “Cumhurbaşkanının bana verdiği görevi sorumlulukla üstleniyorum. Amacım, yıl sonuna kadar Fransa’ya bütçe kazandırmak ve vatandaşlarımızın günlük sorunlarına çözüm üretmek” ifadelerini kullandı.