Beyaz Saray’da kritik görüşme: Trump ve Erdoğan'dan Oval Ofis'te ilk açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile Beyaz Saray'da görüşüyor. Son dakika haberin detayları...
2025-09-25T18:33+0300
2025-09-25T19:09+0300
Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu için ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da yapacağı görüşme için Washington DC’ye geçti.TSİ ile 18.35 civarında Beyaz Saray’a ulaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada ABD Başkanı Trump tarafından karşılandı.Trump: Ben sürgündeyken de arkadaştıkABD Başkanı Trump ve Erdoğan, görüşme öncesi Oval Ofis'te açıklamalar yaptı. Trump, şunları söyledi: Erdoğan: F-16 ve F-35 konusunu etraflıca görüşeceğizErdoğan, "İkili ilişkilerde farklı bir süreci yaşıyoruz. F-16 ve F-35 konusunu etraflıca görüşeceğiz" dedi ve ekledi: 'Heybeliada okuluyla ilgili üzerimize düşeni yapmaya hazırız'Trump: Evet, F-35'leri görüşeceğizGazetecilerin sorusu üzerine Trump “Evet F-35’leri konuşacağız” dedi ve ekledi: 'Erdoğan Suriye'deki sorunu çözdü'Trump, Erdoğan’ın Suriye ile rolünün sorulması üzerine şunları söyledi:Ukrayna krizi: 'Erdoğan nötr ve bu iyi'Trump, gazetecilerin Erdoğan’ın Ukrayna kriziyle ilgili sorusu üzerine ise şunları söyledi:Görüşmeyi sosyal medyadan duyurmuştuTrump, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 25 Eylül'de Beyaz Saray'da ağırlayacağını açıkladı.Trump, "Erdoğan ile her zaman çok iyi bir ilişkimiz oldu, 25'inde onu görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum” ifadelerini kullanmıştı.Uçak alımları, F-16 ve F-35 görüşmeleriABD Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birçok ticari ve askeri anlaşma üzerinde çalıştıklarını belirterek, “Bunlar arasında büyük ölçekli Boeing uçak alımı, önemli bir F-16 anlaşması ve olumlu sonuçlanmasını beklediğimiz F-35 görüşmelerinin sürdürülmesi de var” demişti.Erdoğan da aynı gün görüşme için Nsosyal hesabından bir paylaşımda bulundu.Erdoğan, Trump ile Beyaz Saray’da yapacakları görüşmede, ABD ile başta ticaret, yatırım ve savunma sanayisi olmak üzere birçok konunun ele alacağını belirterek şunları eklemişti: "Başkan Trump ile yapacağımız görüşmenin, ortak küresel barış vizyonumuz çerçevesinde bölgemizdeki savaş ve çatışmaların durmasına katkı sunacağına, ülkelerimiz arasındaki iş birliğini daha da güçlendireceğine inanıyorum."En son NATO zirvesinde görüştülerDonald Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak, Haziran ayında Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Liderler Zirvesi kapsamında yüz yüze görüşmüştü.Trump’ın ilk döneminde iki ziyaretTrump, ikinci başkanlık döneminde bugün ilk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Beyaz Saray’da ağırlayacak. İki lider Trump’ın ilk başkanlık döneminde, 2017 ve 2019 yıllarında Beyaz Saray’da iki kez görüşmüştü.
18:33 25.09.2025 (güncellendi: 19:09 25.09.2025)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyaz Saray’da ABD Başkanı Trump tarafından karşılandı. İkili Oval Ofis’te bir görüşme gerçekleştiriyor. Trump ve Erdoğan'dan ilk açıklamalar geliyor.
Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu için ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da yapacağı görüşme için Washington DC’ye geçti.
TSİ ile 18.35 civarında Beyaz Saray’a ulaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada ABD Başkanı Trump tarafından karşılandı.

Trump: Ben sürgündeyken de arkadaştık

ABD Başkanı Trump ve Erdoğan, görüşme öncesi Oval Ofis'te açıklamalar yaptı. Trump, şunları söyledi:
Ben sürgündeyken hala arkadaştık, o dönemde de arkadaşımdı, gerçekten çok etkili birisi. Saygı gören birisi, ülkesinde, Avrupa’da tüm dünyada saygı gören birisi.
Askeri gücü olan bir ülkenin başkanı. Beyaz Saray’da kendisini ağırlamak büyük bir onur.

Erdoğan: F-16 ve F-35 konusunu etraflıca görüşeceğiz

Erdoğan, "İkili ilişkilerde farklı bir süreci yaşıyoruz. F-16 ve F-35 konusunu etraflıca görüşeceğiz" dedi ve ekledi:
Gerek Sayın Trump'ın birinci döneminde gerekse ikinci dönemde Türkiye Amerika ilişkilerinde farklı bir süreci yaşıyoruz.
Gerek F-35, gerek F-16 konusu, gerekse Halk Bankası ile ilgili aramızdaki ilişkiler konusunu etraflıca görüşme fırsatı bulacağımıza inanıyorum.

'Heybeliada okuluyla ilgili üzerimize düşeni yapmaya hazırız'

Heybeliada okuluyla ilgili üzerimize ne düşerse onu yapmaya hazırız. Dönünce de sayın Barthalemeos'la konuyu görüşme fırsatı bulacağım.

Trump: Evet, F-35'leri görüşeceğiz

Gazetecilerin sorusu üzerine Trump “Evet F-35’leri konuşacağız” dedi ve ekledi:
CAATSA konusunda ise bazı şeylere ihtiyacımız var ve bu görüşmeden sonra bir sonuca varabiliriz. Günün sonunda bunu öğreneceksiniz.

'Erdoğan Suriye'deki sorunu çözdü'

Trump, Erdoğan’ın Suriye ile rolünün sorulması üzerine şunları söyledi:
Kendisinin talebiyle ve aynı zamanda Suudi Arabistan Kralı’ndan da Katar’dan da böyle bir istek geldi. ‘Yaptırımları kaldırın’ dediler, ben de bir şans vermek üzere yaptırımları kaldırdım. Erdoğan, Suriye'deki sorunu çözdü. Bu Türkiye için bir zaferdi bunu üstlenmesini istedim.

Ukrayna krizi: 'Erdoğan nötr ve bu iyi'

Trump, gazetecilerin Erdoğan’ın Ukrayna kriziyle ilgili sorusu üzerine ise şunları söyledi:
İkisi tarafından da çok saygı gören biri Sayın Erdoğan. Ben de ona saygı duyuyorum. Bence iyi bir etki yaratabilir. Şu an çok nötr ve nötr olması da çok iyi. Ben de Putin’i tanıyorum ve Putin’e söyledim ‘7 savaşı doldurdum, bitirdim’ dedim.

Görüşmeyi sosyal medyadan duyurmuştu

Trump, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 25 Eylül'de Beyaz Saray'da ağırlayacağını açıkladı.
Trump, "Erdoğan ile her zaman çok iyi bir ilişkimiz oldu, 25'inde onu görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Uçak alımları, F-16 ve F-35 görüşmeleri

ABD Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birçok ticari ve askeri anlaşma üzerinde çalıştıklarını belirterek, “Bunlar arasında büyük ölçekli Boeing uçak alımı, önemli bir F-16 anlaşması ve olumlu sonuçlanmasını beklediğimiz F-35 görüşmelerinin sürdürülmesi de var” demişti.
Erdoğan da aynı gün görüşme için Nsosyal hesabından bir paylaşımda bulundu.
Erdoğan, Trump ile Beyaz Saray’da yapacakları görüşmede, ABD ile başta ticaret, yatırım ve savunma sanayisi olmak üzere birçok konunun ele alacağını belirterek şunları eklemişti:
"Başkan Trump ile yapacağımız görüşmenin, ortak küresel barış vizyonumuz çerçevesinde bölgemizdeki savaş ve çatışmaların durmasına katkı sunacağına, ülkelerimiz arasındaki iş birliğini daha da güçlendireceğine inanıyorum."

En son NATO zirvesinde görüştüler

Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak, Haziran ayında Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Liderler Zirvesi kapsamında yüz yüze görüşmüştü.

Trump’ın ilk döneminde iki ziyaret

Trump, ikinci başkanlık döneminde bugün ilk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Beyaz Saray’da ağırlayacak. İki lider Trump’ın ilk başkanlık döneminde, 2017 ve 2019 yıllarında Beyaz Saray’da iki kez görüşmüştü.
