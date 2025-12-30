https://anlatilaninotesi.com.tr/20251230/son-dakika-haberleri-iran-kanada-kraliyet-donanmasini-teror-orgutu-ilan-etti-1102366834.html
İran, Kanada Kraliyet Donanması’nı ‘terör örgütü’ ilan etti
İran, Kanada Kraliyet Donanması’nı ‘terör örgütü’ ilan etti
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanlığı, salı günü yaptığı açıklamada Kanada Kraliyet Donanması’nı ‘terör örgütü’ ilan ettiğini duyurdu. 30.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-30T13:51+0300
2025-12-30T13:51+0300
2025-12-30T14:07+0300
dünya
i̇ran
ottawa
kanada
terör örgütü
haberler
i̇ran dışişleri bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1d/1098920153_0:73:1340:826_1920x0_80_0_0_5f1c5160ec92499753bcebd523a15b89.jpg
Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu adımın Ottawa yönetiminin İran ordusunun ideolojik kanadı olarak tanımlanan Devrim Muhafızları’nı ‘uluslararası hukukun temel ilkelerine aykırı biçimde bir terör grubu ilan etmesine karşılık atıldığı' belirtildi.İran-Kanada gerilimiİran, geçmişte de benzer kararlarla karşılık vermişti. Tahran, ABD’nin 2019 yılında Devrim Muhafızları’nı 'terör örgütü' ilan etmesinin ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nı (CENTCOM) ve ABD ordusuyla bağlantılı bazı kurumları ‘terörist’ olarak tanımlamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20221008/kanada-10-bin-iran-devrim-muhafizinin-ulkeye-girisini-yasakladi-1062091885.html
i̇ran
ottawa
kanada
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1d/1098920153_69:0:1269:900_1920x0_80_0_0_5752a941e3eab7134108ee05bc5c70e4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇ran, ottawa, kanada, terör örgütü, haberler, i̇ran dışişleri bakanlığı
i̇ran, ottawa, kanada, terör örgütü, haberler, i̇ran dışişleri bakanlığı
İran, Kanada Kraliyet Donanması’nı ‘terör örgütü’ ilan etti
13:51 30.12.2025 (güncellendi: 14:07 30.12.2025)
İran Dışişleri Bakanlığı, salı günü yaptığı açıklamada Kanada Kraliyet Donanması’nı ‘terör örgütü’ ilan ettiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu adımın Ottawa yönetiminin İran ordusunun ideolojik kanadı olarak tanımlanan Devrim Muhafızları’nı ‘uluslararası hukukun temel ilkelerine aykırı biçimde bir terör grubu ilan etmesine karşılık atıldığı' belirtildi.
Kanada, 2012 yılında Tahran’daki büyükelçiliğini kapatmış, İranlı diplomatları ülkeden sınır dışı etmişti. O tarihten bu yana iki ülke arasında resmî diplomatik temsil bulunmuyor.
Ottawa yönetimi, 2024 yılında İran Devrim Muhafızları’nı resmen ‘terör örgütü’ listesine aldı.
Tahran yönetimi, söz konusu sınıflandırmanın ‘uluslararası hukuka aykırı’ olduğunu savunuyor ve bu tür adımların egemen devletlerin silahlı kuvvetlerini hedef aldığını belirtiyor.
İran, geçmişte de benzer kararlarla karşılık vermişti. Tahran, ABD’nin 2019 yılında Devrim Muhafızları’nı 'terör örgütü' ilan etmesinin ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nı (CENTCOM) ve ABD ordusuyla bağlantılı bazı kurumları ‘terörist’ olarak tanımlamıştı.