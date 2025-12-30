Türkiye
İran, Kanada Kraliyet Donanması’nı ‘terör örgütü’ ilan etti
İran Dışişleri Bakanlığı, salı günü yaptığı açıklamada Kanada Kraliyet Donanması’nı ‘terör örgütü’ ilan ettiğini duyurdu. 30.12.2025, Sputnik Türkiye
Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu adımın Ottawa yönetiminin İran ordusunun ideolojik kanadı olarak tanımlanan Devrim Muhafızları’nı ‘uluslararası hukukun temel ilkelerine aykırı biçimde bir terör grubu ilan etmesine karşılık atıldığı' belirtildi.İran-Kanada gerilimiİran, geçmişte de benzer kararlarla karşılık vermişti. Tahran, ABD’nin 2019 yılında Devrim Muhafızları’nı 'terör örgütü' ilan etmesinin ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nı (CENTCOM) ve ABD ordusuyla bağlantılı bazı kurumları ‘terörist’ olarak tanımlamıştı.
13:51 30.12.2025 (güncellendi: 14:07 30.12.2025)
İran Dışişleri Bakanlığı, salı günü yaptığı açıklamada Kanada Kraliyet Donanması’nı ‘terör örgütü’ ilan ettiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu adımın Ottawa yönetiminin İran ordusunun ideolojik kanadı olarak tanımlanan Devrim Muhafızları’nı ‘uluslararası hukukun temel ilkelerine aykırı biçimde bir terör grubu ilan etmesine karşılık atıldığı' belirtildi.

İran-Kanada gerilimi

Kanada, 2012 yılında Tahran’daki büyükelçiliğini kapatmış, İranlı diplomatları ülkeden sınır dışı etmişti. O tarihten bu yana iki ülke arasında resmî diplomatik temsil bulunmuyor.
Ottawa yönetimi, 2024 yılında İran Devrim Muhafızları’nı resmen ‘terör örgütü’ listesine aldı.
Tahran yönetimi, söz konusu sınıflandırmanın ‘uluslararası hukuka aykırı’ olduğunu savunuyor ve bu tür adımların egemen devletlerin silahlı kuvvetlerini hedef aldığını belirtiyor.
İran, geçmişte de benzer kararlarla karşılık vermişti. Tahran, ABD’nin 2019 yılında Devrim Muhafızları’nı 'terör örgütü' ilan etmesinin ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nı (CENTCOM) ve ABD ordusuyla bağlantılı bazı kurumları ‘terörist’ olarak tanımlamıştı.
