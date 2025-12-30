https://anlatilaninotesi.com.tr/20251230/son-dakika-haberleri-iran-kanada-kraliyet-donanmasini-teror-orgutu-ilan-etti-1102366834.html

İran, Kanada Kraliyet Donanması’nı ‘terör örgütü’ ilan etti

İran, Kanada Kraliyet Donanması’nı ‘terör örgütü’ ilan etti

İran Dışişleri Bakanlığı, salı günü yaptığı açıklamada Kanada Kraliyet Donanması’nı ‘terör örgütü’ ilan ettiğini duyurdu. 30.12.2025, Sputnik Türkiye

Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu adımın Ottawa yönetiminin İran ordusunun ideolojik kanadı olarak tanımlanan Devrim Muhafızları’nı ‘uluslararası hukukun temel ilkelerine aykırı biçimde bir terör grubu ilan etmesine karşılık atıldığı' belirtildi.İran-Kanada gerilimiİran, geçmişte de benzer kararlarla karşılık vermişti. Tahran, ABD’nin 2019 yılında Devrim Muhafızları’nı 'terör örgütü' ilan etmesinin ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nı (CENTCOM) ve ABD ordusuyla bağlantılı bazı kurumları ‘terörist’ olarak tanımlamıştı.

