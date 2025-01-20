https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/turkiyenin-halep-baskonsoloslugu-13-yil-sonra-faaliyete-gecti-1092860286.html
Türkiye'nin Halep Başkonsolosluğu, 13 yıl sonra faaliyete geçti
Türkiye'nin Halep Başkonsolosluğu, 13 yıl sonra faaliyete geçti
Sputnik Türkiye
Suriye'nin ikinci büyük kenti Halep'teki Türkiye Başkonsolosluğu 13 yıl sonra yeniden faaliyete geçerek diplomatik çalışmalarına başladı. Türk bayrağı göndere... 20.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-20T12:19+0300
2025-01-20T12:19+0300
2025-01-20T12:19+0300
dünya
türkiye
suriye
halep
halep başkonsolosluğu
göndere bayrak çekilme
türk bayrağı
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Türkiye'nin Halep Başkonsolosluğu'nda 13 yıl aradan sonra Türk bayrağı göndere çekildi. Türkiye'nin Halep Başkonsolosluğu'nda, vize ve pasaport işlemleri yapılmaya başlanacak. Başkonsolosluk, 2012'nin Temmuz ayında hizmet vermeyi durdurmuştu.Suriye'de yeni yönetimin 8 Aralık'ta başlamasının ardından, 12 Aralık'ta Şam Maslahatgüzarı olarak Burhan Köroğlu atanmıştı. Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği ise 14 Aralık'ta açılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/ak-parti-sozcusu-celik-sam-buyukelciligimiz-hizmete-basladi-1091621951.html
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türkiye, suriye, halep, halep başkonsolosluğu, göndere bayrak çekilme, türk bayrağı
türkiye, suriye, halep, halep başkonsolosluğu, göndere bayrak çekilme, türk bayrağı
Türkiye'nin Halep Başkonsolosluğu, 13 yıl sonra faaliyete geçti
Suriye'nin ikinci büyük kenti Halep'teki Türkiye Başkonsolosluğu 13 yıl sonra yeniden faaliyete geçerek diplomatik çalışmalarına başladı. Türk bayrağı göndere çekildi.
Türkiye'nin Halep Başkonsolosluğu'nda 13 yıl aradan sonra Türk bayrağı göndere çekildi. Türkiye'nin Halep Başkonsolosluğu'nda, vize ve pasaport işlemleri yapılmaya başlanacak. Başkonsolosluk, 2012'nin Temmuz ayında hizmet vermeyi durdurmuştu.
Suriye'de yeni yönetimin 8 Aralık'ta başlamasının ardından, 12 Aralık'ta Şam Maslahatgüzarı olarak Burhan Köroğlu atanmıştı. Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği ise 14 Aralık'ta açılmıştı.