https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/hirvatistan-cumhurbaskani-milanovic-israil-disisleri-bakani-saar-ile-gorusmeyi-reddetti-1099234761.html

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic, İsrail Dışişleri Bakanı Saar ile görüşmeyi reddetti

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic, İsrail Dışişleri Bakanı Saar ile görüşmeyi reddetti

Sputnik Türkiye

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, Gazze’deki saldırılar nedeniyle Zagreb’e resmi ziyarette bulunan İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile görüşmeyi... 09.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-09T17:08+0300

2025-09-09T17:08+0300

2025-09-09T17:08+0300

dünya

gideon sa'ar

gordan grlic radman

gazze

filistin devleti

i̇srail

zagreb

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/1f/1066390190_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_7a9367f19550ee6a0805bb12c27c0dc9.jpg

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, başkent Zagreb’de temaslarda bulunan İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile görüşmeyi reddetti. Milanovic, kararını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.'İsrail’in saldırılarını kabul edemem'Milanovic, “Eğer o hükümetten biriyle görüşseydim bu, İsrail’in Gazze’de işlediği şiddet, etnik temizlik ve savaş suçlarını kabul etmek olurdu” ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı, İsrailli bakanın neden Hırvatistan’a davet edildiğini sorgulayarak Başbakan Andrej Plenkovic, Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman ve Meclis Başkanı Gordan Jandrokovic’in Saar ile görüşmesini eleştirdi.'Gazze saldırıları 90’lı yıllarla kıyaslanamaz'Milanovic, Gazze’deki saldırılar ile 1990’larda Hırvatistan’ın yaşadığı savaşı kıyaslayan hükümet yetkililerini de hedef aldı:“Hırvatistan o dönemde sadece kendisini savunuyordu. İsrail ise Gazze’ye vahşice saldırıyor, on binlerce insanı öldürüyor.”Filistin vurgusuMilanovic ayrıca hükümeti eleştirerek, “Hırvatistan, Filistin Devleti’ni tanıma yolunda adımlar atmak yerine İsrail’in şiddet politikasına destek veriyor” dedi.İsrailli bakana protestoİsrail Dışişleri Bakanı Saar, Başbakan Plenkovic ile görüşmesi öncesinde Zagreb sokaklarında protesto edildi. Göstericiler, Gazze’deki saldırılara tepki göstererek Hırvat hükümetine de eleştiriler yöneltti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/katarin-baskenti-dohada-patlamalar-1099232112.html

gazze

i̇srail

zagreb

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

gideon sa'ar, gordan grlic radman, gazze, filistin devleti, i̇srail, zagreb