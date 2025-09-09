Türkiye
Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic, İsrail Dışişleri Bakanı Saar ile görüşmeyi reddetti
Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic, İsrail Dışişleri Bakanı Saar ile görüşmeyi reddetti
Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, Gazze’deki saldırılar nedeniyle Zagreb’e resmi ziyarette bulunan İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile görüşmeyi... 09.09.2025, Sputnik Türkiye
Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, başkent Zagreb’de temaslarda bulunan İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile görüşmeyi reddetti. Milanovic, kararını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.'İsrail’in saldırılarını kabul edemem'Milanovic, “Eğer o hükümetten biriyle görüşseydim bu, İsrail’in Gazze’de işlediği şiddet, etnik temizlik ve savaş suçlarını kabul etmek olurdu” ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı, İsrailli bakanın neden Hırvatistan’a davet edildiğini sorgulayarak Başbakan Andrej Plenkovic, Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman ve Meclis Başkanı Gordan Jandrokovic’in Saar ile görüşmesini eleştirdi.'Gazze saldırıları 90’lı yıllarla kıyaslanamaz'Milanovic, Gazze’deki saldırılar ile 1990’larda Hırvatistan’ın yaşadığı savaşı kıyaslayan hükümet yetkililerini de hedef aldı:“Hırvatistan o dönemde sadece kendisini savunuyordu. İsrail ise Gazze’ye vahşice saldırıyor, on binlerce insanı öldürüyor.”Filistin vurgusuMilanovic ayrıca hükümeti eleştirerek, “Hırvatistan, Filistin Devleti’ni tanıma yolunda adımlar atmak yerine İsrail’in şiddet politikasına destek veriyor” dedi.İsrailli bakana protestoİsrail Dışişleri Bakanı Saar, Başbakan Plenkovic ile görüşmesi öncesinde Zagreb sokaklarında protesto edildi. Göstericiler, Gazze’deki saldırılara tepki göstererek Hırvat hükümetine de eleştiriler yöneltti.
Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic, İsrail Dışişleri Bakanı Saar ile görüşmeyi reddetti

© AA
Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2025
© AA
Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, Gazze’deki saldırılar nedeniyle Zagreb’e resmi ziyarette bulunan İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile görüşmeyi reddetti. Milanovic, “Böyle bir görüşme İsrail’in şiddet ve savaş suçlarını kabul etmek olurdu” diyerek hükümetini de sert sözlerle eleştirdi.
Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, başkent Zagreb’de temaslarda bulunan İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile görüşmeyi reddetti. Milanovic, kararını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

'İsrail’in saldırılarını kabul edemem'

Milanovic, “Eğer o hükümetten biriyle görüşseydim bu, İsrail’in Gazze’de işlediği şiddet, etnik temizlik ve savaş suçlarını kabul etmek olurdu” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı, İsrailli bakanın neden Hırvatistan’a davet edildiğini sorgulayarak Başbakan Andrej Plenkovic, Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman ve Meclis Başkanı Gordan Jandrokovic’in Saar ile görüşmesini eleştirdi.

'Gazze saldırıları 90’lı yıllarla kıyaslanamaz'

Milanovic, Gazze’deki saldırılar ile 1990’larda Hırvatistan’ın yaşadığı savaşı kıyaslayan hükümet yetkililerini de hedef aldı:
“Hırvatistan o dönemde sadece kendisini savunuyordu. İsrail ise Gazze’ye vahşice saldırıyor, on binlerce insanı öldürüyor.”

Filistin vurgusu

Milanovic ayrıca hükümeti eleştirerek, “Hırvatistan, Filistin Devleti’ni tanıma yolunda adımlar atmak yerine İsrail’in şiddet politikasına destek veriyor” dedi.

İsrailli bakana protesto

İsrail Dışişleri Bakanı Saar, Başbakan Plenkovic ile görüşmesi öncesinde Zagreb sokaklarında protesto edildi. Göstericiler, Gazze’deki saldırılara tepki göstererek Hırvat hükümetine de eleştiriler yöneltti.
