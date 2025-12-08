https://anlatilaninotesi.com.tr/20251208/japonya-aciklarinda-72-buyuklugunde-deprem-tsunami-uyarisi--1101630050.html
Japonya açıklarında 7.2 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı
Japonya açıklarında 7.2 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı
Japonya açıklarında şiddetli bir deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremin büyüklüğü 7.2 olarak ölçüldü. Japonya kıyılarının büyük bir bölümü için... 08.12.2025, Sputnik Türkiye
Depremin ardından bölgede tsunami uyarısı yapılırken, tsunami dalgalarının 3 metreye ulaşabileceği belirtildi. Depremin, Japonya’nın kuzey ve doğu kesimlerinin büyük bölümünde yerel saatle 11.15’te hissedilmesinin ardından, Hokkaido, Aomori ve Iwate eyaletleri için tsunami uyarısı yapıldı. Yerel acil durum birimlerinin açıklamasında halktan sahil bölgelerinden uzaklaşmaları istendi. ' En hızlı şekilde tahliye' uyarısıYetkililer, bölge halkına mümkün olan en hızlı şekilde tahliye çağrısı yaptı. Çünkü tsunami dalgalarının birden fazla kez kıyıya vurabileceği uyarısında bulunuldu.'Daha yüksek ikinci, üçüncü dalga gelebilir'Hükümet sözcüsü Minoru Kihara, uyarı tamamen kaldırılana kadar halkın güvenli bir yerde kalmasını istedi. Kihara, “‘İlk dalganın ardından, daha yüksek ikinci ya da üçüncü dalga gelebilir’” dedi.USGS, büyüklüğü 7.6 olarak açıkladıEtkilenen bölgelerde yaşayanlara, kıyılardan ve taşma riski bulunan nehir ağızlarından uzak durmaları yönünde çağrı yapıldı.İlk belirlemelere göre yaralılar varKamu yayıncısı NHK, Aomori’deki Hachinohe kentinde bir otel çalışanının, deprem sonucu bazı yaralanmalar olduğunu söylediğini aktardı. Canlı görüntülerde, yollara saçılmış kırık cam parçaları görüldü. NHK’nin haberine göre, Hachinohe sakinleri, şehir yönetim binasına giderek sığınak aradı. Deprem, ayrıca akıllı telefonlarda alarm çalan Sapporo’nun kuzey merkezinde de hissedildi. Hokkaido’da görev yapan bir NHK muhabiri, deprem sırasında yaklaşık 30 saniye süren yatay bir sallantını nedeniyle ayakta duramadığını aktardı. Şu ana kadar can veya mal kaybı ile ilgili resmi bir bilgi paylaşılmadı.
japonya
SON HABERLER
Depremin ardından bölgede tsunami uyarısı yapılırken, tsunami dalgalarının 3 metreye ulaşabileceği belirtildi.
Depremin, Japonya’nın kuzey ve doğu kesimlerinin büyük bölümünde yerel saatle 11.15’te hissedilmesinin ardından, Hokkaido, Aomori ve Iwate eyaletleri için tsunami uyarısı yapıldı.
Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) depremin merkez üssünü Aomori Eyaleti kıyılarının 80 km açıkları olarak bildirdi.
Yerel acil durum birimlerinin açıklamasında halktan sahil bölgelerinden uzaklaşmaları istendi.
' En hızlı şekilde tahliye' uyarısı
Yetkililer, bölge halkına mümkün olan en hızlı şekilde tahliye çağrısı yaptı. Çünkü tsunami dalgalarının birden fazla kez kıyıya vurabileceği uyarısında bulunuldu.
'Daha yüksek ikinci, üçüncü dalga gelebilir'
Hükümet sözcüsü Minoru Kihara, uyarı tamamen kaldırılana kadar halkın güvenli bir yerde kalmasını istedi. Kihara, “‘İlk dalganın ardından, daha yüksek ikinci ya da üçüncü dalga gelebilir’” dedi.
USGS, büyüklüğü 7.6 olarak açıkladı
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu’nun (USGS) ise depremin büyüklüğünü 7.6 olarak duyurdu. USGS, depremin 53.1 kilometre derinlikte olduğunu açıkladı.
Etkilenen bölgelerde yaşayanlara, kıyılardan ve taşma riski bulunan nehir ağızlarından uzak durmaları yönünde çağrı yapıldı.
İlk belirlemelere göre yaralılar var
Kamu yayıncısı NHK, Aomori’deki Hachinohe kentinde bir otel çalışanının, deprem sonucu bazı yaralanmalar olduğunu söylediğini aktardı.
Canlı görüntülerde, yollara saçılmış kırık cam parçaları görüldü. NHK’nin haberine göre, Hachinohe sakinleri, şehir yönetim binasına giderek sığınak aradı.
Deprem, ayrıca akıllı telefonlarda alarm çalan Sapporo’nun kuzey merkezinde de hissedildi.
Hokkaido’da görev yapan bir NHK muhabiri, deprem sırasında yaklaşık 30 saniye süren yatay bir sallantını nedeniyle ayakta duramadığını aktardı.
Japonya, jeolojik konumu itibarıyla depremlere ve tsunamilere sık rastlanan bir ülke.
Şu ana kadar can veya mal kaybı ile ilgili resmi bir bilgi paylaşılmadı.