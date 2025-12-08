https://anlatilaninotesi.com.tr/20251208/japonya-aciklarinda-72-buyuklugunde-deprem-tsunami-uyarisi--1101630050.html

Japonya açıklarında 7.2 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı

Japonya açıklarında 7.2 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı

Japonya açıklarında şiddetli bir deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremin büyüklüğü 7.2 olarak ölçüldü.

Depremin ardından bölgede tsunami uyarısı yapılırken, tsunami dalgalarının 3 metreye ulaşabileceği belirtildi. Depremin, Japonya’nın kuzey ve doğu kesimlerinin büyük bölümünde yerel saatle 11.15’te hissedilmesinin ardından, Hokkaido, Aomori ve Iwate eyaletleri için tsunami uyarısı yapıldı. Yerel acil durum birimlerinin açıklamasında halktan sahil bölgelerinden uzaklaşmaları istendi. ' En hızlı şekilde tahliye' uyarısıYetkililer, bölge halkına mümkün olan en hızlı şekilde tahliye çağrısı yaptı. Çünkü tsunami dalgalarının birden fazla kez kıyıya vurabileceği uyarısında bulunuldu.'Daha yüksek ikinci, üçüncü dalga gelebilir'Hükümet sözcüsü Minoru Kihara, uyarı tamamen kaldırılana kadar halkın güvenli bir yerde kalmasını istedi. Kihara, “‘İlk dalganın ardından, daha yüksek ikinci ya da üçüncü dalga gelebilir’” dedi.USGS, büyüklüğü 7.6 olarak açıkladıEtkilenen bölgelerde yaşayanlara, kıyılardan ve taşma riski bulunan nehir ağızlarından uzak durmaları yönünde çağrı yapıldı.İlk belirlemelere göre yaralılar varKamu yayıncısı NHK, Aomori’deki Hachinohe kentinde bir otel çalışanının, deprem sonucu bazı yaralanmalar olduğunu söylediğini aktardı. Canlı görüntülerde, yollara saçılmış kırık cam parçaları görüldü. NHK’nin haberine göre, Hachinohe sakinleri, şehir yönetim binasına giderek sığınak aradı. Deprem, ayrıca akıllı telefonlarda alarm çalan Sapporo’nun kuzey merkezinde de hissedildi. Hokkaido’da görev yapan bir NHK muhabiri, deprem sırasında yaklaşık 30 saniye süren yatay bir sallantını nedeniyle ayakta duramadığını aktardı. Şu ana kadar can veya mal kaybı ile ilgili resmi bir bilgi paylaşılmadı.

