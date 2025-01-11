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Avrupa Birliği, Polonya'ya gelmesi beklenen Netanyahu'nun 'tutuklanma emrini' desteklediğini açıkladı
Avrupa Birliği, Polonya'ya gelmesi beklenen Netanyahu'nun 'tutuklanma emrini' desteklediğini açıkladı
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Netanyahu'nun Polonya'ya gelmesi beklenirken Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin tutuklama kararına uyulup uyulmayacağı tartışılıyor. AB, tüm AB ülkelerinin bu... 11.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-11T15:58+0300
2025-01-11T15:58+0300
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Avrupa Birliği (AB), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Polonya’da düzenlenecek Auschwitz toplama kampının kurtarılmasının 80. yıl dönümü etkinliklerine katılmasına Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) hakkında verdiği tutuklama emri nedeniyle karşı olduğunu açıkladı. AB Komisyonu Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar El Anouni, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, “AB, UCM’yi ve Roma Statüsü’nde belirtilen ilkeleri desteklemektedir. Mahkemenin bağımsızlığına ve tarafsızlığına saygı duyuyoruz. Tüm devletleri, bekleyen tutuklama emirlerinin derhal infazı dahil olmak üzere mahkeme ile tam işbirliği yapmaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.El Anouni, tüm AB ülkelerinin Roma Statüsü’ne taraf olduğunu hatırlatarak, İsrail’den hangi yetkilinin etkinliğe katılacağının henüz netleşmediğini belirtti. Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ise hükümetten, Netanyahu’nun Gazze’deki savaş suçları nedeniyle tutuklanmadan etkinliğe katılımının sağlanmasını istemişti. Uluslararası Ceza Mahkemesi, Gazze Şeridi’nde işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle 21 Kasım 2024’te Netanyahu ve eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı.Gazze'de 46 bin kişi öldü, 110 bin kişi yaralandıİsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne sürdürdüğü saldırılarda can kaybı artmaya devam ediyor. Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusunun son 48 saatte düzenlediği saldırılarda 32 kişi hayatını kaybederken, 193 kişi yaralandı. Toplam ölü sayısına, kayıp şahıslar dosyasını takip eden adalet komisyonu tarafından öldükleri doğrulanan 499 kişinin de eklendiği belirtildi. Böylece Gazze’de hayatını kaybedenlerin sayısı 46 bin 537’ye, yaralı sayısı ise 109 bin 571’e yükseldi.Açıklamada, hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cansız bedenlerin bulunduğu, ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ve sivil savunma ekiplerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.Auschwitz’de 1 milyon kişi ölmüş, Kızıl Ordu Naziler'den kurtartmıştıAuschwitz toplama kampı, 27 Ocak 1945’te Sovyet Kızıl Ordu’su tarafından kurtarılmıştı. Kamp, yaklaşık 6 milyon Yahudi’nin hayatını kaybettiği soykırımın sembollerinden biri olarak kabul ediliyor. Sadece Auschwitz’te yaklaşık 1,1 milyon kişinin öldürüldüğü tahmin ediliyor.
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polonya, gazze, avrupa, auschwitz, ab, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), israil, avrupa birliği, roma
polonya, gazze, avrupa, auschwitz, ab, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), israil, avrupa birliği, roma

Avrupa Birliği, Polonya'ya gelmesi beklenen Netanyahu'nun 'tutuklanma emrini' desteklediğini açıkladı

15:58 11.01.2025
© AFP 2023 / DREW ANGERERBenyamin Netanyahu
Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2025
© AFP 2023 / DREW ANGERER
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Netanyahu'nun Polonya'ya gelmesi beklenirken Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin tutuklama kararına uyulup uyulmayacağı tartışılıyor. AB, tüm AB ülkelerinin bu kararı infaz etmesi gerektiğini desteklediğini açıkladı.
Avrupa Birliği (AB), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Polonya’da düzenlenecek Auschwitz toplama kampının kurtarılmasının 80. yıl dönümü etkinliklerine katılmasına Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) hakkında verdiği tutuklama emri nedeniyle karşı olduğunu açıkladı.
AB Komisyonu Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar El Anouni, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, “AB, UCM’yi ve Roma Statüsü’nde belirtilen ilkeleri desteklemektedir. Mahkemenin bağımsızlığına ve tarafsızlığına saygı duyuyoruz. Tüm devletleri, bekleyen tutuklama emirlerinin derhal infazı dahil olmak üzere mahkeme ile tam işbirliği yapmaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.
El Anouni, tüm AB ülkelerinin Roma Statüsü’ne taraf olduğunu hatırlatarak, İsrail’den hangi yetkilinin etkinliğe katılacağının henüz netleşmediğini belirtti. Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ise hükümetten, Netanyahu’nun Gazze’deki savaş suçları nedeniyle tutuklanmadan etkinliğe katılımının sağlanmasını istemişti.
Uluslararası Ceza Mahkemesi, Gazze Şeridi’nde işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle 21 Kasım 2024’te Netanyahu ve eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı.

Gazze'de 46 bin kişi öldü, 110 bin kişi yaralandı

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne sürdürdüğü saldırılarda can kaybı artmaya devam ediyor. Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusunun son 48 saatte düzenlediği saldırılarda 32 kişi hayatını kaybederken, 193 kişi yaralandı.
Toplam ölü sayısına, kayıp şahıslar dosyasını takip eden adalet komisyonu tarafından öldükleri doğrulanan 499 kişinin de eklendiği belirtildi. Böylece Gazze’de hayatını kaybedenlerin sayısı 46 bin 537’ye, yaralı sayısı ise 109 bin 571’e yükseldi.
Açıklamada, hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cansız bedenlerin bulunduğu, ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ve sivil savunma ekiplerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

Auschwitz’de 1 milyon kişi ölmüş, Kızıl Ordu Naziler'den kurtartmıştı

Auschwitz toplama kampı, 27 Ocak 1945’te Sovyet Kızıl Ordu’su tarafından kurtarılmıştı. Kamp, yaklaşık 6 milyon Yahudi’nin hayatını kaybettiği soykırımın sembollerinden biri olarak kabul ediliyor. Sadece Auschwitz’te yaklaşık 1,1 milyon kişinin öldürüldüğü tahmin ediliyor.
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