Çin’de reklam krizi: Çekik göz pozuna büyük tepki

Asyalı bir erkek modelin gözlerini çekerek verdiği poz, sosyal medyada öfke fırtınası kopardı. İsviçreli saat markası reklamı geri çekti, kamuoyundan özür... 19.08.2025, Sputnik Türkiye

Çin’de yayımlanan bir reklam kampanyasında, genç bir erkek modelin gözlerini çekerek verdiği poz büyük tepki topladı. Birçok kullanıcı, bu hareketin uzun yıllardır Asyalılarla alay etmek için kullanılan ırkçı bir taklidi andırdığını söyledi. Tepkiler kısa sürede büyüdü ve sosyal medyada binlerce paylaşım yapıldı. Kullanıcılar reklamı hakaret ve saygısızlık olarak nitelendirdi.İsviçreli saat markasından özür Çinli kullanıcılar, reklamdaki bu detayın kültürel değerlere saygısızlık olduğunu dile getirdi. Binlerce paylaşımda, büyük markaların yıllardır ülkede faaliyet göstermesine rağmen hâlâ böylesine hatalı içerikler yayınlamasının kabul edilemez olduğu yazıldı. Tepkiler büyüyünce reklamın kaldırılması kaçınılmaz hale geldi.Artan baskılar üzerine reklam hızla yayından kaldırıldı. İsviçreli saat markası, hem Çince hem de İngilizce yaptığı açıklamada kamuoyundan özür diledi: ''Herhangi bir yanlış anlamaya veya rahatsızlığa yol açtıysak içtenlikle üzgünüz''Skandal yalnızca sosyal medyada değil, ekonomik tarafta da hissedildi. İsviçreli saat markasının hisseleri gün içinde değer kaybetti. Uzmanlara göre özrün hızlı gelmesi krizin kısa sürede atlatılmasını sağlayabilir. İletişim uzmanları, bu tür hataların büyük markalar için yalnızca imaj kaybı değil, ekonomik zarar da doğurabileceğini belirtiyor. Özellikle Çin gibi dev bir pazarda yapılan bu tür hataların telafisi oldukça zor olabiliyor.

