Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250819/cinde-reklam-krizi-cekik-goz-pozuna-buyuk-tepki-1098699903.html
Çin’de reklam krizi: Çekik göz pozuna büyük tepki
Çin’de reklam krizi: Çekik göz pozuna büyük tepki
Sputnik Türkiye
Asyalı bir erkek modelin gözlerini çekerek verdiği poz, sosyal medyada öfke fırtınası kopardı. İsviçreli saat markası reklamı geri çekti, kamuoyundan özür... 19.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-19T18:55+0300
2025-08-19T18:55+0300
dünya
çin
saat
firma
gaf
skandal
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0c/17/1064949170_0:193:2955:1855_1920x0_80_0_0_0f8f015780ed7719083764eee898c3a1.jpg
Çin’de yayımlanan bir reklam kampanyasında, genç bir erkek modelin gözlerini çekerek verdiği poz büyük tepki topladı. Birçok kullanıcı, bu hareketin uzun yıllardır Asyalılarla alay etmek için kullanılan ırkçı bir taklidi andırdığını söyledi. Tepkiler kısa sürede büyüdü ve sosyal medyada binlerce paylaşım yapıldı. Kullanıcılar reklamı hakaret ve saygısızlık olarak nitelendirdi.İsviçreli saat markasından özür Çinli kullanıcılar, reklamdaki bu detayın kültürel değerlere saygısızlık olduğunu dile getirdi. Binlerce paylaşımda, büyük markaların yıllardır ülkede faaliyet göstermesine rağmen hâlâ böylesine hatalı içerikler yayınlamasının kabul edilemez olduğu yazıldı. Tepkiler büyüyünce reklamın kaldırılması kaçınılmaz hale geldi.Artan baskılar üzerine reklam hızla yayından kaldırıldı. İsviçreli saat markası, hem Çince hem de İngilizce yaptığı açıklamada kamuoyundan özür diledi: ''Herhangi bir yanlış anlamaya veya rahatsızlığa yol açtıysak içtenlikle üzgünüz''Skandal yalnızca sosyal medyada değil, ekonomik tarafta da hissedildi. İsviçreli saat markasının hisseleri gün içinde değer kaybetti. Uzmanlara göre özrün hızlı gelmesi krizin kısa sürede atlatılmasını sağlayabilir. İletişim uzmanları, bu tür hataların büyük markalar için yalnızca imaj kaybı değil, ekonomik zarar da doğurabileceğini belirtiyor. Özellikle Çin gibi dev bir pazarda yapılan bu tür hataların telafisi oldukça zor olabiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/dev-firmalara-uretim-yapiyordu-konkordato-ilan-eden-sirket-fabrikasini-satisa-cikardi-1097286931.html
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0c/17/1064949170_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_b9142aea92d8cf39f8910e450b856a58.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
çin, saat, firma, gaf, skandal
çin, saat, firma, gaf, skandal

Çin’de reklam krizi: Çekik göz pozuna büyük tepki

18:55 19.08.2025
© Sputnik / Николай Разуваев / Multimedya arşivine gidinÇin bayrağı
Çin bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2025
© Sputnik / Николай Разуваев
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Asyalı bir erkek modelin gözlerini çekerek verdiği poz, sosyal medyada öfke fırtınası kopardı. İsviçreli saat markası reklamı geri çekti, kamuoyundan özür diledi.
Çin’de yayımlanan bir reklam kampanyasında, genç bir erkek modelin gözlerini çekerek verdiği poz büyük tepki topladı. Birçok kullanıcı, bu hareketin uzun yıllardır Asyalılarla alay etmek için kullanılan ırkçı bir taklidi andırdığını söyledi. Tepkiler kısa sürede büyüdü ve sosyal medyada binlerce paylaşım yapıldı. Kullanıcılar reklamı hakaret ve saygısızlık olarak nitelendirdi.

İsviçreli saat markasından özür

Çinli kullanıcılar, reklamdaki bu detayın kültürel değerlere saygısızlık olduğunu dile getirdi. Binlerce paylaşımda, büyük markaların yıllardır ülkede faaliyet göstermesine rağmen hâlâ böylesine hatalı içerikler yayınlamasının kabul edilemez olduğu yazıldı. Tepkiler büyüyünce reklamın kaldırılması kaçınılmaz hale geldi.
Artan baskılar üzerine reklam hızla yayından kaldırıldı. İsviçreli saat markası, hem Çince hem de İngilizce yaptığı açıklamada kamuoyundan özür diledi: ''Herhangi bir yanlış anlamaya veya rahatsızlığa yol açtıysak içtenlikle üzgünüz''
Skandal yalnızca sosyal medyada değil, ekonomik tarafta da hissedildi. İsviçreli saat markasının hisseleri gün içinde değer kaybetti. Uzmanlara göre özrün hızlı gelmesi krizin kısa sürede atlatılmasını sağlayabilir.
İletişim uzmanları, bu tür hataların büyük markalar için yalnızca imaj kaybı değil, ekonomik zarar da doğurabileceğini belirtiyor. Özellikle Çin gibi dev bir pazarda yapılan bu tür hataların telafisi oldukça zor olabiliyor.
fabrika - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2025
EKONOMİ
Dev firmalara üretim yapıyordu: Konkordato ilan eden şirket, fabrikasını satışa çıkardı
24 Haziran , 13:36
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала