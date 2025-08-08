Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250808/trump-beyaz-sarayda-aliyev-ve-pasinyani-agirliyor-kalici-baristan-cok-eminim-1098458120.html
Trump, Beyaz Saray'da Aliyev ve Paşinyan'ı ağırlıyor: 'Kalıcı barıştan çok eminim'
Trump, Beyaz Saray'da Aliyev ve Paşinyan'ı ağırlıyor: 'Kalıcı barıştan çok eminim'
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Beyaz Saray'da üçlü görüşme gerçekleştiriyor. 08.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-08T22:32+0300
2025-08-08T22:36+0300
dünya
i̇lham aliyev
azerbaycan
ermenistan
ermenistan başbakanı nikol paşinyan
paşinyan
donald trump
nikol paşinyan
abd
beyaz saray
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/08/1098458235_59:0:1170:625_1920x0_80_0_0_fbd4396faa2276cfd8034fd85a5fcc80.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı Beyaz Saray'da ağırlıyor.Dün gece Trump tarafından Truth Socal platformundan yapılan açıklamayla bildirilen görüşme için Trump, 'Barış Zirvesi' ifadelerini kullanarak, "Yarın, Ermenistan, Azerbaycan, ABD ve DÜNYA için tarihi bir gün olacak" demişti.Görüşmenin ana konusunun, Ermenistan ile Azerbaycan arasında devam eden barış görüşmeleri, Zengezur koridoru konusunda bir anlaşmanın imzalanması ve ABD ile Ermenistan arasında bir muhtıranın imzalanması olması bekleniyor.Trump, Paşinyan ve Aliyev'i karşıladıAliyev'i karşıladığı esnada Trump, Ermenistan ve Azerbaycan arasında kalıcı barıştan 'çok emin' olduğunu ifade etti.Trump, iki ülkenin kalıcı bir barışa ulaşabileceğine ne kadar güvendiği sorulduğunda, "Çok eminim" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250808/trump-pasinyan-ve-aliyev-ile-baris-anlasmasi-icin-gorusecek-zengezur-koridoru-trumpin-adini-alacak-1098457294.html
azerbaycan
ermenistan
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/08/1098458235_213:0:1046:625_1920x0_80_0_0_19b2e4bb19b1c7021b5ac4ed70ca3e07.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇lham aliyev, azerbaycan, ermenistan, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, paşinyan, donald trump, nikol paşinyan, abd, beyaz saray
i̇lham aliyev, azerbaycan, ermenistan, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, paşinyan, donald trump, nikol paşinyan, abd, beyaz saray

Trump, Beyaz Saray'da Aliyev ve Paşinyan'ı ağırlıyor: 'Kalıcı barıştan çok eminim'

22:32 08.08.2025 (güncellendi: 22:36 08.08.2025)
© Ekran GörüntüsüABD Başkanı Donald Trump, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan
ABD Başkanı Donald Trump, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2025
© Ekran Görüntüsü
Abone ol
ABD Başkanı Donald Trump, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Beyaz Saray'da üçlü görüşme gerçekleştiriyor.
ABD Başkanı Donald Trump, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı Beyaz Saray'da ağırlıyor.
Dün gece Trump tarafından Truth Socal platformundan yapılan açıklamayla bildirilen görüşme için Trump, 'Barış Zirvesi' ifadelerini kullanarak, "Yarın, Ermenistan, Azerbaycan, ABD ve DÜNYA için tarihi bir gün olacak" demişti.
Görüşmenin ana konusunun, Ermenistan ile Azerbaycan arasında devam eden barış görüşmeleri, Zengezur koridoru konusunda bir anlaşmanın imzalanması ve ABD ile Ermenistan arasında bir muhtıranın imzalanması olması bekleniyor.

Trump, Paşinyan ve Aliyev'i karşıladı

Aliyev'i karşıladığı esnada Trump, Ermenistan ve Azerbaycan arasında kalıcı barıştan 'çok emin' olduğunu ifade etti.
Trump, iki ülkenin kalıcı bir barışa ulaşabileceğine ne kadar güvendiği sorulduğunda, "Çok eminim" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2025
DÜNYA
Trump, Paşinyan ve Aliyev ile 'barış anlaşması' için görüşecek: 'Zengezur Koridoru, Trump'ın adını alacak'
20:45
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала