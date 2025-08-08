https://anlatilaninotesi.com.tr/20250808/trump-beyaz-sarayda-aliyev-ve-pasinyani-agirliyor-kalici-baristan-cok-eminim-1098458120.html

Trump, Beyaz Saray'da Aliyev ve Paşinyan'ı ağırlıyor: 'Kalıcı barıştan çok eminim'

Trump, Beyaz Saray'da Aliyev ve Paşinyan'ı ağırlıyor: 'Kalıcı barıştan çok eminim'

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Beyaz Saray'da üçlü görüşme gerçekleştiriyor. 08.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-08T22:32+0300

2025-08-08T22:32+0300

2025-08-08T22:36+0300

dünya

i̇lham aliyev

azerbaycan

ermenistan

ermenistan başbakanı nikol paşinyan

paşinyan

donald trump

nikol paşinyan

abd

beyaz saray

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/08/1098458235_59:0:1170:625_1920x0_80_0_0_fbd4396faa2276cfd8034fd85a5fcc80.jpg

ABD Başkanı Donald Trump, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı Beyaz Saray'da ağırlıyor.Dün gece Trump tarafından Truth Socal platformundan yapılan açıklamayla bildirilen görüşme için Trump, 'Barış Zirvesi' ifadelerini kullanarak, "Yarın, Ermenistan, Azerbaycan, ABD ve DÜNYA için tarihi bir gün olacak" demişti.Görüşmenin ana konusunun, Ermenistan ile Azerbaycan arasında devam eden barış görüşmeleri, Zengezur koridoru konusunda bir anlaşmanın imzalanması ve ABD ile Ermenistan arasında bir muhtıranın imzalanması olması bekleniyor.Trump, Paşinyan ve Aliyev'i karşıladıAliyev'i karşıladığı esnada Trump, Ermenistan ve Azerbaycan arasında kalıcı barıştan 'çok emin' olduğunu ifade etti.Trump, iki ülkenin kalıcı bir barışa ulaşabileceğine ne kadar güvendiği sorulduğunda, "Çok eminim" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250808/trump-pasinyan-ve-aliyev-ile-baris-anlasmasi-icin-gorusecek-zengezur-koridoru-trumpin-adini-alacak-1098457294.html

azerbaycan

ermenistan

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇lham aliyev, azerbaycan, ermenistan, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, paşinyan, donald trump, nikol paşinyan, abd, beyaz saray