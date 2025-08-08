https://anlatilaninotesi.com.tr/20250808/trump-beyaz-sarayda-aliyev-ve-pasinyani-agirliyor-kalici-baristan-cok-eminim-1098458120.html
Trump, Beyaz Saray'da Aliyev ve Paşinyan'ı ağırlıyor: 'Kalıcı barıştan çok eminim'
Trump, Beyaz Saray'da Aliyev ve Paşinyan'ı ağırlıyor: 'Kalıcı barıştan çok eminim'
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Beyaz Saray'da üçlü görüşme gerçekleştiriyor. 08.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-08T22:32+0300
2025-08-08T22:32+0300
2025-08-08T22:36+0300
dünya
i̇lham aliyev
azerbaycan
ermenistan
ermenistan başbakanı nikol paşinyan
paşinyan
donald trump
nikol paşinyan
abd
beyaz saray
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/08/1098458235_59:0:1170:625_1920x0_80_0_0_fbd4396faa2276cfd8034fd85a5fcc80.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı Beyaz Saray'da ağırlıyor.Dün gece Trump tarafından Truth Socal platformundan yapılan açıklamayla bildirilen görüşme için Trump, 'Barış Zirvesi' ifadelerini kullanarak, "Yarın, Ermenistan, Azerbaycan, ABD ve DÜNYA için tarihi bir gün olacak" demişti.Görüşmenin ana konusunun, Ermenistan ile Azerbaycan arasında devam eden barış görüşmeleri, Zengezur koridoru konusunda bir anlaşmanın imzalanması ve ABD ile Ermenistan arasında bir muhtıranın imzalanması olması bekleniyor.Trump, Paşinyan ve Aliyev'i karşıladıAliyev'i karşıladığı esnada Trump, Ermenistan ve Azerbaycan arasında kalıcı barıştan 'çok emin' olduğunu ifade etti.Trump, iki ülkenin kalıcı bir barışa ulaşabileceğine ne kadar güvendiği sorulduğunda, "Çok eminim" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250808/trump-pasinyan-ve-aliyev-ile-baris-anlasmasi-icin-gorusecek-zengezur-koridoru-trumpin-adini-alacak-1098457294.html
azerbaycan
ermenistan
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/08/1098458235_213:0:1046:625_1920x0_80_0_0_19b2e4bb19b1c7021b5ac4ed70ca3e07.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇lham aliyev, azerbaycan, ermenistan, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, paşinyan, donald trump, nikol paşinyan, abd, beyaz saray
i̇lham aliyev, azerbaycan, ermenistan, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, paşinyan, donald trump, nikol paşinyan, abd, beyaz saray
Trump, Beyaz Saray'da Aliyev ve Paşinyan'ı ağırlıyor: 'Kalıcı barıştan çok eminim'
22:32 08.08.2025 (güncellendi: 22:36 08.08.2025)
ABD Başkanı Donald Trump, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Beyaz Saray'da üçlü görüşme gerçekleştiriyor.
ABD Başkanı Donald Trump, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı Beyaz Saray'da ağırlıyor.
Dün gece Trump tarafından Truth Socal platformundan yapılan açıklamayla bildirilen görüşme için Trump, 'Barış Zirvesi' ifadelerini kullanarak, "Yarın, Ermenistan, Azerbaycan, ABD ve DÜNYA için tarihi bir gün olacak" demişti.
Görüşmenin ana konusunun, Ermenistan ile Azerbaycan arasında devam eden barış görüşmeleri, Zengezur koridoru konusunda bir anlaşmanın imzalanması ve ABD ile Ermenistan arasında bir muhtıranın imzalanması olması bekleniyor.
Trump, Paşinyan ve Aliyev'i karşıladı
Aliyev'i karşıladığı esnada Trump, Ermenistan ve Azerbaycan arasında kalıcı barıştan 'çok emin' olduğunu ifade etti.
Trump, iki ülkenin kalıcı bir barışa ulaşabileceğine ne kadar güvendiği sorulduğunda, "Çok eminim" dedi.