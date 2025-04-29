https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/isvecte-silahli-saldiri-3-olu-cok-sayida-yarali-1095788412.html
İsveç’te silahlı saldırı: 3 ölü, çok sayıda yaralı
İsveç’te silahlı saldırı: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Sputnik Türkiye
İsveç'in Uppsala şehir merkezinde bir kuaför salonunda düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişide yaralandı. Olay, kentin... 29.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-29T20:40+0300
2025-04-29T20:40+0300
2025-04-29T20:58+0300
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İsveç'in Uppsala kentinde bir kuaförde düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.İsveç Polisi, motosikletle kaçan saldırganın yakalanması için geniş çaplı bir operasyon başlattığını duyurdu. Olayın ardından büyük bir alanı güvenlik şeridine alan yetkililer, soruşturmanın tüm hızıyla sürdüğünü açıkladı. Çok sayıda kişinin yaralandığı saldırının nedeni ve failine ilişkin detaylar henüz paylaşılmazken son dönemde artan silahlı şiddet olayları nedeniyle İsveç hükümeti, silah kontrol yasalarını sıkılaştırma kararı almıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250427/kanadada-bir-arac-kalabaliga-daldi-olu-ve-yaralilar-var-1095712490.html
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i̇sveç, uppsala, saldırı, silahlı saldırı, kuaför, polis
i̇sveç, uppsala, saldırı, silahlı saldırı, kuaför, polis
İsveç’te silahlı saldırı: 3 ölü, çok sayıda yaralı
20:40 29.04.2025 (güncellendi: 20:58 29.04.2025)
İsveç'in Uppsala şehir merkezinde bir kuaför salonunda düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişide yaralandı. Olay, kentin yıllık Walpurgis Bahar Festivali öncesinde, Vaksala Meydanı yakınlarında meydana geldi.
İsveç'in Uppsala kentinde bir kuaförde düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.
İsveç Polisi, motosikletle kaçan saldırganın yakalanması için geniş çaplı bir operasyon başlattığını duyurdu. Olayın ardından büyük bir alanı güvenlik şeridine alan yetkililer, soruşturmanın tüm hızıyla sürdüğünü açıkladı.
Çok sayıda kişinin yaralandığı saldırının nedeni ve failine ilişkin detaylar henüz paylaşılmazken son dönemde artan silahlı şiddet olayları nedeniyle İsveç hükümeti, silah kontrol yasalarını sıkılaştırma kararı almıştı.