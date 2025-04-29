https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/isvecte-silahli-saldiri-3-olu-cok-sayida-yarali-1095788412.html

İsveç’te silahlı saldırı: 3 ölü, çok sayıda yaralı

İsveç’te silahlı saldırı: 3 ölü, çok sayıda yaralı

Sputnik Türkiye

İsveç'in Uppsala şehir merkezinde bir kuaför salonunda düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişide yaralandı. Olay, kentin... 29.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-29T20:40+0300

2025-04-29T20:40+0300

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silahlı saldırı

kuaför

polis

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İsveç'in Uppsala kentinde bir kuaförde düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.İsveç Polisi, motosikletle kaçan saldırganın yakalanması için geniş çaplı bir operasyon başlattığını duyurdu. Olayın ardından büyük bir alanı güvenlik şeridine alan yetkililer, soruşturmanın tüm hızıyla sürdüğünü açıkladı. Çok sayıda kişinin yaralandığı saldırının nedeni ve failine ilişkin detaylar henüz paylaşılmazken son dönemde artan silahlı şiddet olayları nedeniyle İsveç hükümeti, silah kontrol yasalarını sıkılaştırma kararı almıştı.

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