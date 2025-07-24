https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/italyada-orman-yangini-tatil-koyunden-180-kisi-tahliye-edildi-1098125749.html

İtalya'da orman yangını: Tatil köyünden 180 kişi tahliye edildi

İtalya'da orman yangını: Tatil köyünden 180 kişi tahliye edildi

Sputnik Türkiye

İtalya'nın güneyindeki Ciro Marino beldesinde çıkan orman yangını nedeniyle 'Volvito' tatil köyünde bulunan 180 kişi tahliye edildi. Yangın, rüzgarın etkisiyle... 24.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-24T23:44+0300

2025-07-24T23:44+0300

2025-07-24T23:44+0300

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İtalya'da çıkan orman yangını nedeniyle 'Volvito' tatil köyündeki 180 kişi tahliye edildi. Ciro Marino beldesinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak çevredeki kara yollarının bir kısmının trafiğe kapanmasına ve bazı tren seferlerinin durdurulmasına yol açtı. İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcadığı ifade edildi.Öte yandan, Sicilya Adası’nda Palermo yakınlarındaki Pioppo bölgesinde başlayan orman yangının da devam ettiği açıklandı. Yangının zaman zaman çevredeki yerleşim yerlerini tehdit ettiği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/kibrista-yangin-16-koy-tahliye-edildi-1098100093.html

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i̇talya, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın alarmı, yangın felaketi, tatil