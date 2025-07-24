https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/italyada-orman-yangini-tatil-koyunden-180-kisi-tahliye-edildi-1098125749.html
İtalya'da orman yangını: Tatil köyünden 180 kişi tahliye edildi
İtalya'da orman yangını: Tatil köyünden 180 kişi tahliye edildi
Sputnik Türkiye
İtalya'nın güneyindeki Ciro Marino beldesinde çıkan orman yangını nedeniyle 'Volvito' tatil köyünde bulunan 180 kişi tahliye edildi. Yangın, rüzgarın etkisiyle... 24.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-24T23:44+0300
2025-07-24T23:44+0300
2025-07-24T23:44+0300
dünya
i̇talya
yangın
yangın söndürme
yangın helikopteri
yangın alarmı
yangın felaketi
tatil
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/03/1097558394_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_afb796fe3d6b42806e56d8b7aef4976c.jpg
İtalya'da çıkan orman yangını nedeniyle 'Volvito' tatil köyündeki 180 kişi tahliye edildi. Ciro Marino beldesinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak çevredeki kara yollarının bir kısmının trafiğe kapanmasına ve bazı tren seferlerinin durdurulmasına yol açtı. İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcadığı ifade edildi.Öte yandan, Sicilya Adası’nda Palermo yakınlarındaki Pioppo bölgesinde başlayan orman yangının da devam ettiği açıklandı. Yangının zaman zaman çevredeki yerleşim yerlerini tehdit ettiği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/kibrista-yangin-16-koy-tahliye-edildi-1098100093.html
i̇talya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/03/1097558394_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_55f43e7330a8a35d2970bf778f0d8791.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇talya, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın alarmı, yangın felaketi, tatil
i̇talya, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın alarmı, yangın felaketi, tatil
İtalya'da orman yangını: Tatil köyünden 180 kişi tahliye edildi
İtalya'nın güneyindeki Ciro Marino beldesinde çıkan orman yangını nedeniyle 'Volvito' tatil köyünde bulunan 180 kişi tahliye edildi. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayılırken bazı kara yolları trafiğe kapatıldı, tren seferleri durduruldu.
İtalya'da çıkan orman yangını nedeniyle 'Volvito' tatil köyündeki 180 kişi tahliye edildi.
Ciro Marino beldesinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak çevredeki kara yollarının bir kısmının trafiğe kapanmasına ve bazı tren seferlerinin durdurulmasına yol açtı. İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcadığı ifade edildi.
Öte yandan, Sicilya Adası’nda Palermo yakınlarındaki Pioppo bölgesinde başlayan orman yangının da devam ettiği açıklandı. Yangının zaman zaman çevredeki yerleşim yerlerini tehdit ettiği belirtildi.