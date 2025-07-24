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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/italyada-orman-yangini-tatil-koyunden-180-kisi-tahliye-edildi-1098125749.html
İtalya'da orman yangını: Tatil köyünden 180 kişi tahliye edildi
İtalya'da orman yangını: Tatil köyünden 180 kişi tahliye edildi
Sputnik Türkiye
İtalya'nın güneyindeki Ciro Marino beldesinde çıkan orman yangını nedeniyle 'Volvito' tatil köyünde bulunan 180 kişi tahliye edildi. Yangın, rüzgarın etkisiyle... 24.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-24T23:44+0300
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dünya
i̇talya
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tatil
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İtalya'da çıkan orman yangını nedeniyle 'Volvito' tatil köyündeki 180 kişi tahliye edildi. Ciro Marino beldesinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak çevredeki kara yollarının bir kısmının trafiğe kapanmasına ve bazı tren seferlerinin durdurulmasına yol açtı. İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcadığı ifade edildi.Öte yandan, Sicilya Adası’nda Palermo yakınlarındaki Pioppo bölgesinde başlayan orman yangının da devam ettiği açıklandı. Yangının zaman zaman çevredeki yerleşim yerlerini tehdit ettiği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/kibrista-yangin-16-koy-tahliye-edildi-1098100093.html
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i̇talya, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın alarmı, yangın felaketi, tatil
i̇talya, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın alarmı, yangın felaketi, tatil

İtalya'da orman yangını: Tatil köyünden 180 kişi tahliye edildi

23:44 24.07.2025
© AA / Stefanos RapanisYunanistan'ın Girit Adası'ndaki orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor
Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2025
© AA / Stefanos Rapanis
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İtalya'nın güneyindeki Ciro Marino beldesinde çıkan orman yangını nedeniyle 'Volvito' tatil köyünde bulunan 180 kişi tahliye edildi. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayılırken bazı kara yolları trafiğe kapatıldı, tren seferleri durduruldu.
İtalya'da çıkan orman yangını nedeniyle 'Volvito' tatil köyündeki 180 kişi tahliye edildi.
Ciro Marino beldesinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak çevredeki kara yollarının bir kısmının trafiğe kapanmasına ve bazı tren seferlerinin durdurulmasına yol açtı. İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcadığı ifade edildi.
Öte yandan, Sicilya Adası’nda Palermo yakınlarındaki Pioppo bölgesinde başlayan orman yangının da devam ettiği açıklandı. Yangının zaman zaman çevredeki yerleşim yerlerini tehdit ettiği belirtildi.
Kıbrıs yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2025
DÜNYA
Kıbrıs'ta yangın: 16 köy tahliye edildi
00:31
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