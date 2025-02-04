Çin’den Trump’a misilleme: ABD’den enerji kaynakları ve araçlara ek vergi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Deniz suyundan içme suyu elde etmenin maliyeti ne kadar?
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Pınar Gültekin cinayetinde müebbet hapis cezası bozuldu
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Doç. Dr. Gülay Ceylaner: ‘Bebek ailesi yüzünden zarar görüyorsa bakanlık soruşturma açabilir’
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türkiye’nin yüksek teknoloji üretimi gitar fabrikası
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
38 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
8 dk
SEYİR HALİ
Kanada'nın Ontario Eyaleti Başbakanı Doug Ford, ABD ürünlerini kullanmama kararına ara verdi
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Kahramanmaraş depremlerinin 'yargı' bilançosu
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/cinden-trumpa-misilleme-abdden-enerji-kaynaklari-ve-araclara-ek-vergi-1093327971.html
Çin’den Trump’a misilleme: ABD’den enerji kaynakları ve araçlara ek vergi
Çin’den Trump’a misilleme: ABD’den enerji kaynakları ve araçlara ek vergi
Sputnik Türkiye
Çin, ABD'den gelen petrol, arazi otomobilleri, kamyonetler ve tarım makinelerine yüzde 10, kömür ve sıvılaştırılmış doğalgaza (LNG) da yüzde 15 oranında ek... 04.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-04T09:01+0300
2025-02-04T09:02+0300
dünya
çin
abd
dünya ticaret örgütü (dtö)
gümrük vergisi
çin devlet konseyi
donald trump
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/02/1076999099_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8a7c7fbfcc831cdcb92ec904eb157e47.jpg
ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ürünlerine yüzde 10’luk ek vergi uygulama kararına Pekin’den misilleme geldi. Çin Devlet Konseyi, bazı ABD ürünlerine yüzde 15’e varan ek gümrük vergisi uygulama kararını aldı.Çin Devlet Konseyi Tarifeler ve Sınıflandırma Komitesi’nden yapılan açıklamada, ABD’nin tek taraflı olarak uyguladığı vergilerin, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarını ciddi şekilde ihlal ettiği ve “Çin ile ABD arasındaki normal ekonomik ve ticari işbirliğini” engellediği kaydedildi.Bu bağlamda Çin Devlet Konseyi’nin, ABD'den gelen petrol, arazi otomobilleri, kamyonetler ve tarım makinelerine yüzde 10, kömür ve LNG’ye de yüzde 15 oranında ek gümrük vergisi getirme kararı aldığı vurgulandı.ABD Başkanı Donald Trump, 1 Şubat’ta imzaladığı kararnameyle, Çin'den yapılan ithalata yüzde 10 oranında ek gümrük vergisi getirmişti. Çin, “ABD'nin yanlış eylemlerine karşılık, DTÖ’de dava açarak hak ve çıkarlarını kararlılıkla korumak için buna uygun karşı önlemler alma” sözünü vermişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/kanada-basbakani-trudeau-trump-ile-gorustum-gumruk-vergisi-30-gun-askiya-alinacak-1093322213.html
çin
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/02/1076999099_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_86421ccdc95f2aa35ee2db34d6c8fe4d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
çin, abd, dünya ticaret örgütü (dtö), gümrük vergisi, çin devlet konseyi, donald trump
çin, abd, dünya ticaret örgütü (dtö), gümrük vergisi, çin devlet konseyi, donald trump

Çin’den Trump’a misilleme: ABD’den enerji kaynakları ve araçlara ek vergi

09:01 04.02.2025 (güncellendi: 09:02 04.02.2025)
© AFP 2023 / LUDOVIC MARINÇin ABD bayrak
Çin ABD bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2025
© AFP 2023 / LUDOVIC MARIN
Abone ol
Çin, ABD'den gelen petrol, arazi otomobilleri, kamyonetler ve tarım makinelerine yüzde 10, kömür ve sıvılaştırılmış doğalgaza (LNG) da yüzde 15 oranında ek gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ürünlerine yüzde 10’luk ek vergi uygulama kararına Pekin’den misilleme geldi. Çin Devlet Konseyi, bazı ABD ürünlerine yüzde 15’e varan ek gümrük vergisi uygulama kararını aldı.
Çin Devlet Konseyi Tarifeler ve Sınıflandırma Komitesi’nden yapılan açıklamada, ABD’nin tek taraflı olarak uyguladığı vergilerin, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarını ciddi şekilde ihlal ettiği ve “Çin ile ABD arasındaki normal ekonomik ve ticari işbirliğini” engellediği kaydedildi.
Bu bağlamda Çin Devlet Konseyi’nin, ABD'den gelen petrol, arazi otomobilleri, kamyonetler ve tarım makinelerine yüzde 10, kömür ve LNG’ye de yüzde 15 oranında ek gümrük vergisi getirme kararı aldığı vurgulandı.
ABD Başkanı Donald Trump, 1 Şubat’ta imzaladığı kararnameyle, Çin'den yapılan ithalata yüzde 10 oranında ek gümrük vergisi getirmişti. Çin, “ABD'nin yanlış eylemlerine karşılık, DTÖ’de dava açarak hak ve çıkarlarını kararlılıkla korumak için buna uygun karşı önlemler alma” sözünü vermişti.
Trump: Büyük Eyalet Kanada'nın Valisi Trudeau ile akşam yemeği yemek benim için büyük zevkti - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2025
DÜNYA
Kanada Başbakanı Trudeau: Trump ile görüştüm, gümrük vergisi 30 gün askıya alınacak
01:04
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала