https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/cinden-trumpa-misilleme-abdden-enerji-kaynaklari-ve-araclara-ek-vergi-1093327971.html

Çin’den Trump’a misilleme: ABD’den enerji kaynakları ve araçlara ek vergi

Çin’den Trump’a misilleme: ABD’den enerji kaynakları ve araçlara ek vergi

Sputnik Türkiye

Çin, ABD'den gelen petrol, arazi otomobilleri, kamyonetler ve tarım makinelerine yüzde 10, kömür ve sıvılaştırılmış doğalgaza (LNG) da yüzde 15 oranında ek... 04.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-04T09:01+0300

2025-02-04T09:01+0300

2025-02-04T09:02+0300

dünya

çin

abd

dünya ticaret örgütü (dtö)

gümrük vergisi

çin devlet konseyi

donald trump

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ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ürünlerine yüzde 10’luk ek vergi uygulama kararına Pekin’den misilleme geldi. Çin Devlet Konseyi, bazı ABD ürünlerine yüzde 15’e varan ek gümrük vergisi uygulama kararını aldı.Çin Devlet Konseyi Tarifeler ve Sınıflandırma Komitesi’nden yapılan açıklamada, ABD’nin tek taraflı olarak uyguladığı vergilerin, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarını ciddi şekilde ihlal ettiği ve “Çin ile ABD arasındaki normal ekonomik ve ticari işbirliğini” engellediği kaydedildi.Bu bağlamda Çin Devlet Konseyi’nin, ABD'den gelen petrol, arazi otomobilleri, kamyonetler ve tarım makinelerine yüzde 10, kömür ve LNG’ye de yüzde 15 oranında ek gümrük vergisi getirme kararı aldığı vurgulandı.ABD Başkanı Donald Trump, 1 Şubat’ta imzaladığı kararnameyle, Çin'den yapılan ithalata yüzde 10 oranında ek gümrük vergisi getirmişti. Çin, “ABD'nin yanlış eylemlerine karşılık, DTÖ’de dava açarak hak ve çıkarlarını kararlılıkla korumak için buna uygun karşı önlemler alma” sözünü vermişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/kanada-basbakani-trudeau-trump-ile-gorustum-gumruk-vergisi-30-gun-askiya-alinacak-1093322213.html

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Sputnik Türkiye

çin, abd, dünya ticaret örgütü (dtö), gümrük vergisi, çin devlet konseyi, donald trump