https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/italyada-helikopter-dustu-3-kisi-hayatini-kaybetti-1093406435.html

İtalya'da helikopter düştü: 3 kişi hayatını kaybetti

İtalya'da helikopter düştü: 3 kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

İtalya'nın Parma kentinde bir helikopterin düşmesi sonucu helikopterde bulunan iki pilot ve iş insanı Lorenzo Rovagnati hayatını kaybetti. Kazayla ilgili... 06.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-06T04:15+0300

2025-02-06T04:15+0300

2025-02-06T04:15+0300

dünya

italya

helikopter

helikopter kazası

kaza

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104032/56/1040325669_40:0:1160:630_1920x0_80_0_0_8efb39f038dc4caea2ced4e05551b25b.jpg

İtalya'nın kuzeyindeki Parma kenti yakınlarında bir helikopterin düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Kazada, helikopterde bulunan iki pilot ile endüstriyel şarküteri ürünleri sektörünün önde gelen isimlerinden iş insanı Lorenzo Rovagnati'nin yaşamını yitirdiği belirtildi.Kazanın yoğun sis nedeniyle görüşün azalmasından kaynaklanan pilotaj hatası veya kuyruk pervanesindeki mekanik bir arızadan gerçekleşmiş olabileceği kaydedildi.İtalya Ulusal Uçuş Güvenliği Ajansının (ANSV), helikopter kazasıyla ilgili soruşturma başlattığı, Parma Cumhuriyet Savcılığının da helikopterin kara kutusunun bulunup incelenmesi talimatı verdiği bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250202/bir-haftada-iki-ucak-kazasinin-yasandigi-abdde-bu-kez-kalkis-sirasindaki-ucagin-motoru-alev-aldi-1093288800.html

italya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

italya, helikopter, helikopter kazası, kaza