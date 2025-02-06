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İtalya'da helikopter düştü: 3 kişi hayatını kaybetti
İtalya'da helikopter düştü: 3 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
İtalya'nın Parma kentinde bir helikopterin düşmesi sonucu helikopterde bulunan iki pilot ve iş insanı Lorenzo Rovagnati hayatını kaybetti. Kazayla ilgili... 06.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-06T04:15+0300
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İtalya'nın kuzeyindeki Parma kenti yakınlarında bir helikopterin düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Kazada, helikopterde bulunan iki pilot ile endüstriyel şarküteri ürünleri sektörünün önde gelen isimlerinden iş insanı Lorenzo Rovagnati'nin yaşamını yitirdiği belirtildi.Kazanın yoğun sis nedeniyle görüşün azalmasından kaynaklanan pilotaj hatası veya kuyruk pervanesindeki mekanik bir arızadan gerçekleşmiş olabileceği kaydedildi.İtalya Ulusal Uçuş Güvenliği Ajansının (ANSV), helikopter kazasıyla ilgili soruşturma başlattığı, Parma Cumhuriyet Savcılığının da helikopterin kara kutusunun bulunup incelenmesi talimatı verdiği bildirildi.
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italya, helikopter, helikopter kazası, kaza
italya, helikopter, helikopter kazası, kaza

İtalya'da helikopter düştü: 3 kişi hayatını kaybetti

04:15 06.02.2025
© EPA / Matteo Bazziİtalya, polis
İtalya, polis - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2025
© EPA / Matteo Bazzi
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İtalya'nın Parma kentinde bir helikopterin düşmesi sonucu helikopterde bulunan iki pilot ve iş insanı Lorenzo Rovagnati hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İtalya'nın kuzeyindeki Parma kenti yakınlarında bir helikopterin düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Kazada, helikopterde bulunan iki pilot ile endüstriyel şarküteri ürünleri sektörünün önde gelen isimlerinden iş insanı Lorenzo Rovagnati'nin yaşamını yitirdiği belirtildi.
Kazanın yoğun sis nedeniyle görüşün azalmasından kaynaklanan pilotaj hatası veya kuyruk pervanesindeki mekanik bir arızadan gerçekleşmiş olabileceği kaydedildi.
İtalya Ulusal Uçuş Güvenliği Ajansının (ANSV), helikopter kazasıyla ilgili soruşturma başlattığı, Parma Cumhuriyet Savcılığının da helikopterin kara kutusunun bulunup incelenmesi talimatı verdiği bildirildi.
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