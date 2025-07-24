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Tayland ve Kamboçya sınırında çatışmalar şiddetlendi: En az 9 sivil hayatını kaybetti, sınır kapıları kapatıldı
Tayland ve Kamboçya sınırında çatışmalar şiddetlendi: En az 9 sivil hayatını kaybetti, sınır kapıları kapatıldı
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Tayland ve Kamboçya arasında sınır hattında çıkan yeni çatışmalarda en az 9 sivil hayatını kaybetti. İki ülke karşılıklı olarak büyükelçilerini sınır dışı... 24.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-24T10:14+0300
2025-07-24T10:14+0300
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Tayland ve Kamboçya arasındaki çatışmaların şiddetlenmesi üzerine Tayland, Kamboçya'yla olan sınırını kapattı ve vatandaşlarını acilen geri çağırdı. En az 9 sivilin hayatını kaybettiği çatışmalarda, Tayland'da aralarında 5 yaşında bir çocuğun da bulunduğu üç kişinin ağır yaralı olduğu aktarıldı.Tayland Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, çatışmaların 6 farklı bölgede sürdüğü, ilk çatışmanın sabah saatlerinde Surin eyaleti ile Kamboçya'nın Oddar Meanchey bölgesi sınırında bulunan antik Ta Muen Thom Tapınağı yakınlarında çıktığı aktarıldı.Tayland Ordusu, Kamboçya'ya ait mevzilere hava saldırıları düzenlediklerini duyurdu. Kamboçya Savunma Bakanlığı, Tayland'ın Preah Vihear Tapınağı çevresine saldırı düzenlediklerini açıkladı. Kamboçya Başbakanı Hun Maner, "Sorunların barışçıl yollarla çözülmesini istiyoruz ancak bu saldırıya karşılık vermek zorundayız” açıklamasında bulundu.Diplomatik kriz büyüyorİki ülke, aralarındaki diplomatik ilişkileri en düşük seviyeye indirdi. Kamboçya, Tayland büyükelçisinin sınır dışı ederken Bangkok'taki tüm diplomatlarını geri çağırdı.Gerilimin tırmanmasına neden olan olaylardan biri de önceki gün sınırda yaşanan mayın patlaması oldu. Patlamada beş Tayland askeri yaralanmış, bir asker bacağını kaybetmişti. Tayland ordusunun, mayınların Kamboçya tarafından yeni döşendiğini iddia etti ancak Kamboçya tarafından bu iddia yalanlandı.Tarihi Preah Vihear Tapınağı anlaşmazlığıİki ülke arasındaki sınır çatışmaların odak noktalarından biri de UNESCO Dünya Mirası listesindeki bin yıllık Preah Vihear Tapınağı. Uluslararası Adalet Divanı, 1962’de tapınağın Kamboçya’ya ait olduğuna hükmetmişti. 2011’de yaşanan çatışmalardan sonra Kamboçya yeniden mahkemeye başvurmuş, 2013’te yine Kamboçya lehine verilen karar Tayland’da büyük tepki toplamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/taylandda-budist-kesis-skandali-rahipler-tapinak-parasiyla-cinsel-iliskiye-girdi-1097966797.html
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asya & pasifik, kamboçya, tayland, bangkok
asya & pasifik, kamboçya, tayland, bangkok

Tayland ve Kamboçya sınırında çatışmalar şiddetlendi: En az 9 sivil hayatını kaybetti, sınır kapıları kapatıldı

10:14 24.07.2025
© AP PhotoTayland Kraliyet Ordusu
Tayland Kraliyet Ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2025
© AP Photo
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Tayland ve Kamboçya arasında sınır hattında çıkan yeni çatışmalarda en az 9 sivil hayatını kaybetti. İki ülke karşılıklı olarak büyükelçilerini sınır dışı ederken, bölgede tansiyon hızla yükseliyor.
Tayland ve Kamboçya arasındaki çatışmaların şiddetlenmesi üzerine Tayland, Kamboçya'yla olan sınırını kapattı ve vatandaşlarını acilen geri çağırdı. En az 9 sivilin hayatını kaybettiği çatışmalarda, Tayland'da aralarında 5 yaşında bir çocuğun da bulunduğu üç kişinin ağır yaralı olduğu aktarıldı.
Tayland Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, çatışmaların 6 farklı bölgede sürdüğü, ilk çatışmanın sabah saatlerinde Surin eyaleti ile Kamboçya'nın Oddar Meanchey bölgesi sınırında bulunan antik Ta Muen Thom Tapınağı yakınlarında çıktığı aktarıldı.
Tayland Ordusu, Kamboçya'ya ait mevzilere hava saldırıları düzenlediklerini duyurdu. Kamboçya Savunma Bakanlığı, Tayland'ın Preah Vihear Tapınağı çevresine saldırı düzenlediklerini açıkladı. Kamboçya Başbakanı Hun Maner, "Sorunların barışçıl yollarla çözülmesini istiyoruz ancak bu saldırıya karşılık vermek zorundayız” açıklamasında bulundu.

Diplomatik kriz büyüyor

İki ülke, aralarındaki diplomatik ilişkileri en düşük seviyeye indirdi. Kamboçya, Tayland büyükelçisinin sınır dışı ederken Bangkok'taki tüm diplomatlarını geri çağırdı.
Gerilimin tırmanmasına neden olan olaylardan biri de önceki gün sınırda yaşanan mayın patlaması oldu. Patlamada beş Tayland askeri yaralanmış, bir asker bacağını kaybetmişti. Tayland ordusunun, mayınların Kamboçya tarafından yeni döşendiğini iddia etti ancak Kamboçya tarafından bu iddia yalanlandı.

Tarihi Preah Vihear Tapınağı anlaşmazlığı

İki ülke arasındaki sınır çatışmaların odak noktalarından biri de UNESCO Dünya Mirası listesindeki bin yıllık Preah Vihear Tapınağı. Uluslararası Adalet Divanı, 1962’de tapınağın Kamboçya’ya ait olduğuna hükmetmişti. 2011’de yaşanan çatışmalardan sonra Kamboçya yeniden mahkemeye başvurmuş, 2013’te yine Kamboçya lehine verilen karar Tayland’da büyük tepki toplamıştı.
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