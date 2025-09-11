Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250911/dunyanin-en-zengin-insani-degisti-larry-ellison-kimdir-1099271958.html
Dünyanın en zengin insanı değişti: Larry Ellison kimdir?
Dünyanın en zengin insanı değişti: Larry Ellison kimdir?
Sputnik Türkiye
Oracle’ın kurucu ortağı ve eski CEO’su Larry Ellison, tarihte ilk kez dünyanın en zengin insanı unvanını Elon Musk’ın elinden aldı. Ellison’un serveti 393... 11.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-11T00:24+0300
2025-09-11T00:24+0300
dünya
larry ellison
zengin
elon musk
şirket
anonim şirket
limited şirket
özel şirket
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0b/1099271787_0:18:599:355_1920x0_80_0_0_7639093a776a1012f3f161d030aff268.jpg
Oracle’ın kurucularından Larry Ellison, Elon Musk’ı geride bırakarak dünyanın en zengin insanı oldu.Ellison’un serveti, Oracle’ın çeyrek dönem sonuçlarını açıklamasının ardından 101 milyar dolar artış gösterdi. Şirketin açıkladığı rakamların bulut sistemlerine yönelik rekor düzeyde talebi ortaya koyduğu belirtildi.Milyarderler Endeksi’ne göre Ellison’un serveti 393 milyar dolara yükselirken, Musk’ın serveti 385 milyar dolarda kaldı. Bu artışın endeksin tarihindeki en büyük bir günlük kazanç olduğu açıklandı. Musk, 2021’de kısa bir süre dünyanın en zengin kişisi unvanını Jeff Bezos ve Bernard Arnault’ya kaptırmış, geçen yıl tekrar zirveye çıkmıştı.Larry Ellison kimdir?1944 yılında New York’ta dünyaya gelen Larry Ellison, Illinois ve Şikago üniversitelerinde eğitim gördü ancak öğrenimini tamamlamadan iş hayatına atıldı. 1977’de kurduğu Oracle Corporation, bugün dünyanın en büyük veritabanı yazılım şirketlerinden biri konumunda bulunuyor. Teknoloji yatırımlarının yanı sıra Tesla’da önemli hisselere sahip olan Ellison, 2012’de Hawaii’deki Lanai Adası’nı satın alarak büyük ses getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/trump-teknoloji-milyarderlerini-beyaz-sarayda-agirladi-elon-musk-yer-almadi-1099121471.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0b/1099271787_33:0:565:399_1920x0_80_0_0_3c16b79f26be4149e84ab099397de9d4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
larry ellison, zengin, elon musk, şirket, anonim şirket, limited şirket, özel şirket
larry ellison, zengin, elon musk, şirket, anonim şirket, limited şirket, özel şirket

Dünyanın en zengin insanı değişti: Larry Ellison kimdir?

00:24 11.09.2025
© AP PhotoLarry Ellison
Larry Ellison - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2025
© AP Photo
Abone ol
Oracle’ın kurucu ortağı ve eski CEO’su Larry Ellison, tarihte ilk kez dünyanın en zengin insanı unvanını Elon Musk’ın elinden aldı. Ellison’un serveti 393 milyar dolara yükselirken, Musk’ın serveti 385 milyar dolarda kaldı.
Oracle’ın kurucularından Larry Ellison, Elon Musk’ı geride bırakarak dünyanın en zengin insanı oldu.
Ellison’un serveti, Oracle’ın çeyrek dönem sonuçlarını açıklamasının ardından 101 milyar dolar artış gösterdi. Şirketin açıkladığı rakamların bulut sistemlerine yönelik rekor düzeyde talebi ortaya koyduğu belirtildi.
Milyarderler Endeksi’ne göre Ellison’un serveti 393 milyar dolara yükselirken, Musk’ın serveti 385 milyar dolarda kaldı. Bu artışın endeksin tarihindeki en büyük bir günlük kazanç olduğu açıklandı.
Musk, 2021’de kısa bir süre dünyanın en zengin kişisi unvanını Jeff Bezos ve Bernard Arnault’ya kaptırmış, geçen yıl tekrar zirveye çıkmıştı.

Larry Ellison kimdir?

1944 yılında New York’ta dünyaya gelen Larry Ellison, Illinois ve Şikago üniversitelerinde eğitim gördü ancak öğrenimini tamamlamadan iş hayatına atıldı. 1977’de kurduğu Oracle Corporation, bugün dünyanın en büyük veritabanı yazılım şirketlerinden biri konumunda bulunuyor. Teknoloji yatırımlarının yanı sıra Tesla’da önemli hisselere sahip olan Ellison, 2012’de Hawaii’deki Lanai Adası’nı satın alarak büyük ses getirmişti.
Trump, teknoloji milyarderlerini Beyaz Saray'da ağırladı: Elon Musk yer almadı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2025
DÜNYA
Trump, teknoloji milyarderlerini Beyaz Saray'da ağırladı: Elon Musk yer almadı
5 Eylül, 06:45
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала