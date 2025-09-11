https://anlatilaninotesi.com.tr/20250911/dunyanin-en-zengin-insani-degisti-larry-ellison-kimdir-1099271958.html

Dünyanın en zengin insanı değişti: Larry Ellison kimdir?

Dünyanın en zengin insanı değişti: Larry Ellison kimdir?

Oracle’ın kurucu ortağı ve eski CEO’su Larry Ellison, tarihte ilk kez dünyanın en zengin insanı unvanını Elon Musk’ın elinden aldı. Ellison’un serveti 393... 11.09.2025, Sputnik Türkiye

Oracle’ın kurucularından Larry Ellison, Elon Musk’ı geride bırakarak dünyanın en zengin insanı oldu.Ellison’un serveti, Oracle’ın çeyrek dönem sonuçlarını açıklamasının ardından 101 milyar dolar artış gösterdi. Şirketin açıkladığı rakamların bulut sistemlerine yönelik rekor düzeyde talebi ortaya koyduğu belirtildi.Milyarderler Endeksi’ne göre Ellison’un serveti 393 milyar dolara yükselirken, Musk’ın serveti 385 milyar dolarda kaldı. Bu artışın endeksin tarihindeki en büyük bir günlük kazanç olduğu açıklandı. Musk, 2021’de kısa bir süre dünyanın en zengin kişisi unvanını Jeff Bezos ve Bernard Arnault’ya kaptırmış, geçen yıl tekrar zirveye çıkmıştı.Larry Ellison kimdir?1944 yılında New York’ta dünyaya gelen Larry Ellison, Illinois ve Şikago üniversitelerinde eğitim gördü ancak öğrenimini tamamlamadan iş hayatına atıldı. 1977’de kurduğu Oracle Corporation, bugün dünyanın en büyük veritabanı yazılım şirketlerinden biri konumunda bulunuyor. Teknoloji yatırımlarının yanı sıra Tesla’da önemli hisselere sahip olan Ellison, 2012’de Hawaii’deki Lanai Adası’nı satın alarak büyük ses getirmişti.

