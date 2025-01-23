https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/abd-baskani-trumptan-nato-ulkelerine-talep-savunma-harcamalarini-yuzde-5e-cikarin-1092991787.html

ABD Başkanı Trump'tan NATO ülkelerine talep: 'Savunma harcamalarını yüzde 5'e çıkarın'

ABD Başkanı Trump'tan NATO ülkelerine talep: 'Savunma harcamalarını yüzde 5'e çıkarın'

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Ekonomik Forumu’nda (WEF) yaptığı konuşmada, NATO ülkelerinden savunma harcamalarını GSYİH'nin yüzde 5'ine çıkarmalarını talep... 23.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-23T19:35+0300

2025-01-23T19:35+0300

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ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Ekonomik Forumu’nda (WEF) konuşma yaptı.NATO ülkelerinin savunma harcamaları hakkında konuşan 47. ABD Başkanı Donald Trump ''Tüm NATO ülkelerinden savunma harcamalarını GSYİH’nin yüzde 5’ine çıkarmalarını isteyeceğim, bu zaten yıllar önce olması gereken bir seviyeydi” açıklamasında bulundu.Ülkelerin NATO harcaması ne kadar?NATO üyesi ülkeler, 2014 Galler Zirvesi'nde, gayrisafi yurt içi hasılalarının (GSYİH) en az yüzde 2'sini savunma harcamalarına ayırma taahhüdünde bulunmuşlardı. 2024 yılı tahmini verilerine göre, NATO üyelerinin büyük çoğunluğu bu hedefi aştı. Örneğin, Polonya yüzde 4.12, Estonya yüzde 3.43, ABD yüzde 3.38, Letonya yüzde 3.15 ve Yunanistan yüzde 3.08 oranında savunma harcaması yaptı. Türkiye ise GSYİH'sinin yüzde 2.09'unu savunma harcamalarına ayırdığını açıkladı. Buna karşılık, Lüksemburg ve İspanya gibi bazı ülkeler yüzde 1.29 ile bu hedefin gerisinde kaldığı için eleştirildi.

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