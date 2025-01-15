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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/lubnanin-yeni-basbakani-olarak-duyurulan-uluslararasi-adalet-divani-baskani-istifa-etti-1092688122.html
Lübnan'ın yeni başbakanı olarak duyurulan Uluslararası Adalet Divanı Başkanı istifa etti
Lübnan'ın yeni başbakanı olarak duyurulan Uluslararası Adalet Divanı Başkanı istifa etti
Sputnik Türkiye
Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın hükümeti kurmakla görevlendirdiği Uluslararası Adalet Divanı (UAD) Başkanı Nevvaf Selam, görevinden istifa etti. 15.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-15T09:55+0300
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Lübnan'ın yeni Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Uluslararası Adalet Divanı Başkanı Hakim Nevvaf Salam'ı ülkenin yeni başbakanı olarak duyurmuştu. Lahey merkezli Uluslararası Adalet Divanı (UAD) Başkanı Hakim Nevvaf Salam, dün itibariyle UAD'dan istifa ettiğini açıkladı.Lübnan'da yeni hükümeti kuracak olan Salam'ın başbakan adayı olmasıyla birlikte Lübnan'a geri döneceği ifade edildi. Beyrut'taki başkanlık sarayında Cumhurbaşkanı Avn, Salam ve Meclis Başkanı Nebih Berri arasında yeni bir kabine kurma sürecini resmen başlatmak için bir toplantı yapılması bekleniyor.Hakim Nevvaf Salam kimdir?Başbakanların bulunduğu bir aileden gelen 71 yaşındaki Salam, Beyrut'tan önde gelen bir Sünni Müslüman ailenin üyesi. Amcası Saeb Salam, Lübnan'da birkaç dönem başbakanlık yaptı. Salam'ın kuzeni Tammam Salam da 2014'te iki yıl başbakanlık yapmıştı.Salam, Fransa'nın Sciences Po Üniversitesi'nden siyaset bilimi alanında doktora, Sorbonne Üniversitesi'nden tarih alanında doktora derecesine sahiptir. Ayrıca Harvard Hukuk Fakültesi'nden Hukuk Yüksek Lisansı derecesine sahiptir. Salam, çeşitli alanlarda öğretim görevlisi olarak birçok üniversitede çalışmıştır.2007'de, 10 yıl boyunca bu görevi yürüttüğü Birleşmiş Milletler Lübnan Büyükelçisi olarak atandı. Salam, 2018'de Uluslararası Adalet Divanı'na yargıç olarak seçildi ve geçen yılın Şubat ayında BM'nin en üst mahkemesinin başkanı seçildi ve bu görevi üstlenen ilk Lübnan vatandaşı oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/uluslararasi-adalet-divani-israil-gazzede-isgalci-guc-konumundadir-1086028343.html
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joseph avn, nebih berri, tammam salam, lübnan, beyrut, uad, uluslararası adalet divanı, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, sorbonne üniversitesi
joseph avn, nebih berri, tammam salam, lübnan, beyrut, uad, uluslararası adalet divanı, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, sorbonne üniversitesi

Lübnan'ın yeni başbakanı olarak duyurulan Uluslararası Adalet Divanı Başkanı istifa etti

09:55 15.01.2025
© AP Photo / Phil NijhuisLübnan'ın yeni başbakanı olarak duyurulan Uluslararası Adalet Divanı Başkanı istifa etti
Lübnan'ın yeni başbakanı olarak duyurulan Uluslararası Adalet Divanı Başkanı istifa etti - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2025
© AP Photo / Phil Nijhuis
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Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın hükümeti kurmakla görevlendirdiği Uluslararası Adalet Divanı (UAD) Başkanı Nevvaf Selam, görevinden istifa etti.
Lübnan'ın yeni Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Uluslararası Adalet Divanı Başkanı Hakim Nevvaf Salam'ı ülkenin yeni başbakanı olarak duyurmuştu. Lahey merkezli Uluslararası Adalet Divanı (UAD) Başkanı Hakim Nevvaf Salam, dün itibariyle UAD'dan istifa ettiğini açıkladı.
Lübnan'da yeni hükümeti kuracak olan Salam'ın başbakan adayı olmasıyla birlikte Lübnan'a geri döneceği ifade edildi. Beyrut'taki başkanlık sarayında Cumhurbaşkanı Avn, Salam ve Meclis Başkanı Nebih Berri arasında yeni bir kabine kurma sürecini resmen başlatmak için bir toplantı yapılması bekleniyor.

Hakim Nevvaf Salam kimdir?

Başbakanların bulunduğu bir aileden gelen 71 yaşındaki Salam, Beyrut'tan önde gelen bir Sünni Müslüman ailenin üyesi. Amcası Saeb Salam, Lübnan'da birkaç dönem başbakanlık yaptı. Salam'ın kuzeni Tammam Salam da 2014'te iki yıl başbakanlık yapmıştı.
Salam, Fransa'nın Sciences Po Üniversitesi'nden siyaset bilimi alanında doktora, Sorbonne Üniversitesi'nden tarih alanında doktora derecesine sahiptir. Ayrıca Harvard Hukuk Fakültesi'nden Hukuk Yüksek Lisansı derecesine sahiptir. Salam, çeşitli alanlarda öğretim görevlisi olarak birçok üniversitede çalışmıştır.
2007'de, 10 yıl boyunca bu görevi yürüttüğü Birleşmiş Milletler Lübnan Büyükelçisi olarak atandı. Salam, 2018'de Uluslararası Adalet Divanı'na yargıç olarak seçildi ve geçen yılın Şubat ayında BM'nin en üst mahkemesinin başkanı seçildi ve bu görevi üstlenen ilk Lübnan vatandaşı oldu.
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