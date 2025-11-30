https://anlatilaninotesi.com.tr/20251130/madridde-on-binler-erken-secim-talebiyle-meydanlara-cikti-1101429717.html

Madrid’de on binler erken seçim talebiyle meydanlara çıktı

İspanya’nın başkenti Madrid’de on binlerce kişi, Başbakan Pedro Sanchez üzerindeki artan yolsuzluk iddiaları nedeniyle erken genel seçim talebiyle sokağa... 30.11.2025, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1e/1101429557_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f90a24edea5c725df81d62c396f8db3a.jpg

Gösteri, muhafazakar Halk Partisi (PP) tarafından “Bu kadar: Mafya mı demokrasi mi?” başlığıyla düzenlendi.Protesto, eski ulaştırma bakanı Jose Luis Abalos’un, bir ‘rüşvet karşılığı ihale’ soruşturması kapsamında tutuklanmasından üç gün sonra gerçekleşti. PP, katılımın 80 bin kişi olduğunu açıklarken, merkezi hükümet katılımın bunun yarısı olduğunu bildirdi. Gösteri, kentin merkezi noktalarından Debod Tapınağı çevresinde yapıldı.PP lideri Alberto Nunez Feijoo, mevcut yasama dönemini “absürd” olarak nitelendirerek devam etmemesi gerektiğini söyledi. Feijoo, Abalos’un tutuklanmasını Sanchez’in siyaset tarzına yönelik bir işaret olarak yorumlayarak, “Sanchismo siyasi, ekonomik, kurumsal, sosyal ve ahlaki bir yolsuzluktur. Sanchismo hapiste ve hükümetten gitmesi gerekiyor” dedi.‘ETA’ya destek’ iddiasıMadrid bölgesinnin PP başkanı Isabel Diaz Ayuso ise daha sert bir çıkış yaparak, yedi yıl önce kendini fesheden ETA üzerinden hükümeti hedef aldı. Ayuso, Sanchez’in, Bask milliyetçilerine “destek verdiğini” iddia ederek, “ETA, Bask Bölgesi ve Navarra’ya saldırıya hazırlanıyor ve Pedro Sanchez tarafından destekleniyor. Bundan daha büyük bir ahlaki çürüme ve İspanya’ya ihanet olamaz” ifadelerini kullandı.Hükümet cephesi ise suçlamaların “siyasi söylemi kışkırtma” amaçlı olduğunu belirtti. Başbakanlık ve Adalet Bakanı Felix Bolanos, PP ile aşırı sağ Vox’un “aynı çizgide” olduğunu söyleyerek, iki partinin Sánchez’e yönelik “en sert ifadeleri kullanmak için yarıştığını” savundu. Vox’un gösteriye katılmadığı da not edildi.Sanchez hükümetine yönelik iddialarSanchez, 2018’de yolsuzluk krizine saplanan önceki hükümeti güvensizlik oyuyla devirdikten sonra iktidara gelmişti. Buna rağmen, son dönemde hem ailesi hem de partisiyle ilgili bir dizi yolsuzluk iddiası ve yargı kararlarıyla karşı karşıya.Bu hafta, Yüksek Mahkeme’nin Ayuso’nun sevgilisinin vergi dosyasıyla ilgili gizli bilgileri sızdırdığına hükmetmesinin ardından, Başsavcı Alvaro Garcia Ortiz istifa etti. Bu karar, yargının siyasallaştığına dair tartışmaları yeniden alevlendirdi.Ayrıca Sanchez’in eşi ve kardeşi hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmaları sürerken, başbakan bu iddiaları “siyasi amaçlı karalama kampanyası” olarak niteliyor.Haziran ayında, Yüksek Mahkeme’nin Covid pandemisi döneminde sağlık ekipmanı ihalelerine ilişkin “rüşvet alındığına dair güçlü kanıt” bulduğunu açıklamasının ardından, Sánchez, sağ kolu Santos Cerdan’ı partideki örgüt sekreterliği görevinden istifa ettirmişti. Aynı dosyada Abalos ve yardımcısı Koldo Garcia da suçlanıyor. Üç isim de tüm suçlamaları reddediyor ve masum olduklarını söylüyor.

