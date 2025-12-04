Türkiye
Eurovision, İsrail'in 2026 katılımını onayladı
Eurovision, İsrail’in 2026 katılımını onayladı
Katılımcı yayıncıların yaptığı toplantıda, İsrail’in gelecek yıl düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması’nda yer almasına izin verildi.İsrail’in katılımının oylanmasına yönelik çağrılara rağmen üyeler, bunun yerine yarışmanın 'bütünlüğünü korumayı' amaçlayan yeni kuralların yürürlüğe girmesini kararlaştırdı.Kararın ardından Hollanda devlet yayıncısı Avrotros, 2026’da Viyana’da yapılacak yarışmayı boykot edeceğini açıkladı.
Eurovision, İsrail’in 2026 katılımını onayladı

Eurovision Şarkı Yarışması’na katılan yayıncıların yaptığı toplantıda, İsrail’in gelecek yıl düzenlenecek yarışmada yer almasına onay verildi. Gazze’deki savaşın insani etkileri ve haksız oy kullanımı iddiaları nedeniyle birçok ülke İsrail’in yarışmadan çıkarılmasını talep etmişti.
Katılımcı yayıncıların yaptığı toplantıda, İsrail’in gelecek yıl düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması’nda yer almasına izin verildi.
İsrail’in katılımının oylanmasına yönelik çağrılara rağmen üyeler, bunun yerine yarışmanın 'bütünlüğünü korumayı' amaçlayan yeni kuralların yürürlüğe girmesini kararlaştırdı.
Kararın ardından Hollanda devlet yayıncısı Avrotros, 2026’da Viyana’da yapılacak yarışmayı boykot edeceğini açıkladı.
