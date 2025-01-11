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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/vatikan-sartli-olarak-izin-verdi-escinsel-erkekler-rahip-olabilecek-1092573646.html
Vatikan 'şartlı' olarak izin verdi: Eşcinsel erkekler rahip olabilecek
Vatikan 'şartlı' olarak izin verdi: Eşcinsel erkekler rahip olabilecek
Sputnik Türkiye
İtalyan Piskoposlar Konferansı (CIE) tarafından açıklanan yeni yönergelere göre, bekarlığa riayet ettikleri sürece eşcinsel erkeklerin Roma Katolik... 11.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-11T16:36+0300
2025-01-11T16:38+0300
dünya
papa francis
vatikan
katolik kilisesi
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Vatikan, İtalyan piskoposların eşcinsel erkeklerin cinsel ilişkiden uzak durdukları sürece ilahiyat fakültelerine girmelerine izin veren yeni yönergelerini onaylayarak 'beklenmedik' bir düzenleme yaptı.Vatikan geçmişte eşcinsel erkeklerin rahipliğe kabul edilmesini açıkça yasaklamamış olsa da, 2016'da yayımlanan bir talimatta ilahiyat fakültelerinin 'derin eşcinsel eğilimleri' olan erkekleri kabul edemeyeceği belirtilmişti.Perşembe günü İtalyan Piskoposlar Konferansı'nın internet sitesinde yayımlanan yeni yönergede, seminer yöneticilerinin bir rahip adayının cinsel tercihlerini ancak kişiliklerinin yalnızca bir yönü olarak değerlendirmeleri gerektiğini dile getirildi.Yönergede, “Formasyon sürecinde, eşcinsel eğilimlere atıfta bulunulduğunda, muhakemeyi yalnızca bu yöne indirgememek uygundur. Duygusal-cinsel alanda rahiplik eğitiminin amacı, bekarlıkta iffeti bir armağan olarak kabul etme, özgürce seçme ve sorumlu bir şekilde yaşama becerisidir” cümlelerine yer verdi.Bununla birlikte, Katolik Kilisesi 'söz konusu kişilere derin saygı duymakla birlikte' cinsel olarak aktif olan eşcinsel erkeklerin ilahiyat fakültelerine veya diğer kutsal emirlere kabul edilemeyeceğini yineledi.Belgenin Kasım ayında onaylandığı belirtilirken metne Vatikan'ın din adamları ofisinden gelen ve kılavuzun üç yıllık bir deneme süresi için geçerli olduğunu teyit eden bir not da eklendi.2013'ten bu yana Katolik Kilisesi'nin lideri olan Papa Francis rahiplerin duruma göre eşcinsel çiftleri kutsamasına izin vermişti. Ancak eşcinsel erkeklerin rahipliğe kabul edilmesi tabu olmaya devam etmişti.Papa Francis geçen yıl Mayıs ayında piskoposlarla eşcinsel erkeklerin papaz okullarına kabul edilmesine ilişkin bir tartışma sırasında hakaret içeren bir ifade kullandığı için özür dilemek zorunda kalmıştı.Francis, 2013 yılında Papa seçildiğinde muhafazakâr kardinallerin hakir görmesine rağmen, kamuoyuna yaptığı açıklamalarda LGBT bireylere yönelik daha kapsayıcı bir ton benimsemeye çalışmış ve Papa olduktan kısa bir süre sonra, eşcinsel rahiplerle ilgili bir soruya yanıt olarak, “Ben kimim ki yargılayayım?” cümlesini dile getirmişti.
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papa francis, vatikan, katolik kilisesi, lgbt, lgbt topluluğu, lgbti, eşcinsel, rahip
papa francis, vatikan, katolik kilisesi, lgbt, lgbt topluluğu, lgbti, eşcinsel, rahip

Vatikan 'şartlı' olarak izin verdi: Eşcinsel erkekler rahip olabilecek

16:36 11.01.2025 (güncellendi: 16:38 11.01.2025)
© AP Photo / Andrew MedichiniPapa Francis
Papa Francis - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2025
© AP Photo / Andrew Medichini
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İtalyan Piskoposlar Konferansı (CIE) tarafından açıklanan yeni yönergelere göre, bekarlığa riayet ettikleri sürece eşcinsel erkeklerin Roma Katolik seminerlerinde rahip olarak eğitim almalarına izin verileceği belirtildi.
Vatikan, İtalyan piskoposların eşcinsel erkeklerin cinsel ilişkiden uzak durdukları sürece ilahiyat fakültelerine girmelerine izin veren yeni yönergelerini onaylayarak 'beklenmedik' bir düzenleme yaptı.
Vatikan geçmişte eşcinsel erkeklerin rahipliğe kabul edilmesini açıkça yasaklamamış olsa da, 2016'da yayımlanan bir talimatta ilahiyat fakültelerinin 'derin eşcinsel eğilimleri' olan erkekleri kabul edemeyeceği belirtilmişti.
Perşembe günü İtalyan Piskoposlar Konferansı'nın internet sitesinde yayımlanan yeni yönergede, seminer yöneticilerinin bir rahip adayının cinsel tercihlerini ancak kişiliklerinin yalnızca bir yönü olarak değerlendirmeleri gerektiğini dile getirildi.
Yönergede, “Formasyon sürecinde, eşcinsel eğilimlere atıfta bulunulduğunda, muhakemeyi yalnızca bu yöne indirgememek uygundur. Duygusal-cinsel alanda rahiplik eğitiminin amacı, bekarlıkta iffeti bir armağan olarak kabul etme, özgürce seçme ve sorumlu bir şekilde yaşama becerisidir” cümlelerine yer verdi.
Bununla birlikte, Katolik Kilisesi 'söz konusu kişilere derin saygı duymakla birlikte' cinsel olarak aktif olan eşcinsel erkeklerin ilahiyat fakültelerine veya diğer kutsal emirlere kabul edilemeyeceğini yineledi.
Belgenin Kasım ayında onaylandığı belirtilirken metne Vatikan'ın din adamları ofisinden gelen ve kılavuzun üç yıllık bir deneme süresi için geçerli olduğunu teyit eden bir not da eklendi.
2013'ten bu yana Katolik Kilisesi'nin lideri olan Papa Francis rahiplerin duruma göre eşcinsel çiftleri kutsamasına izin vermişti. Ancak eşcinsel erkeklerin rahipliğe kabul edilmesi tabu olmaya devam etmişti.
Papa Francis geçen yıl Mayıs ayında piskoposlarla eşcinsel erkeklerin papaz okullarına kabul edilmesine ilişkin bir tartışma sırasında hakaret içeren bir ifade kullandığı için özür dilemek zorunda kalmıştı.
Francis, 2013 yılında Papa seçildiğinde muhafazakâr kardinallerin hakir görmesine rağmen, kamuoyuna yaptığı açıklamalarda LGBT bireylere yönelik daha kapsayıcı bir ton benimsemeye çalışmış ve Papa olduktan kısa bir süre sonra, eşcinsel rahiplerle ilgili bir soruya yanıt olarak, “Ben kimim ki yargılayayım?” cümlesini dile getirmişti.
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