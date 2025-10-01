Türkiye
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
Küresel Sumud Filosu alarm durumunda: 'Radarda 20'den fazla gemi tespit ettik'
Küresel Sumud Filosu alarm durumunda: 'Radarda 20'den fazla gemi tespit ettik'
İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu, İsrail donanmasına ait 20’den fazla gemi tespit... 01.10.2025, Sputnik Türkiye
i̇srail
SON HABERLER
Küresel Sumud Filosu alarm durumunda: 'Radarda 20'den fazla gemi tespit ettik'

20:47 01.10.2025 (güncellendi: 20:58 01.10.2025)
İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu, İsrail donanmasına ait 20’den fazla gemi tespit edildiğini ve İsrail Savunma Kuvvetleri'nin kendilerinden rotalarını değiştirmelerini talep ettiğini açıkladı.
İnsani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye yol alan Küresel Sumud Filosu, 3 mil uzaklarında İsrail donanması olduğu değerlendirilen 20’den fazla gemi tespit edildiğini bildirdi.
Küresel Sumud Filosu'nun sosyal medya platformu hesabındaki paylaşımında, radarlarında 20'den fazla kimliği belirsiz geminin tespit edildiği ve bu gemilerin, filoya yalnızca 3 deniz mili uzaklıkta bulunduğu aktarıldı.
Bunun olası bir deniz ablukasına işaret edebileceği belirtilen açıklamada, "Tehditler, tacizler ya da İsrail'in Gazze'ye yönelik yasa dışı ablukasını korumaya dönük girişimlerle sindirilemeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
DÜNYA
Doğu Akdeniz'de 11 kişi tahliye edildi, Sumud Filosu’nda son durum ne?
21:00 01.10.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş: İsrail'in böyle bir delilik yapmayacağını düşünüyorum
