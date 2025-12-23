https://anlatilaninotesi.com.tr/20251223/libya-basbakani-dibeybeden-ankara-donusu-kazada-olen-general-haddad-ve-beraberindekiler-icin-taziye-1102135759.html
Libya Başbakanı Dibeybe’den Ankara dönüşü kazada ölen General Haddad ve beraberindekiler için taziye mesajı
Libya Başbakanı Dibeybe’den Ankara dönüşü kazada ölen General Haddad ve beraberindekiler için taziye mesajı
Sputnik Türkiye
Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, Genelkurmay Başkanı Muhammed el-Haddad ve beraberindeki heyetin Ankara dönüşü yaşanan kazada... 23.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-23T23:29+0300
2025-12-23T23:29+0300
2025-12-23T23:29+0300
dünya
abdülhamid dibeybe
libya ulusal birlik hükümeti
haddad
libya
ankara
uçak kazası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/02/19/1043901638_0:29:1200:704_1920x0_80_0_0_4e98c86743507717c42e83512100d26c.jpg
Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, Libya ordusu Genelkurmay Başkanı Muhammed el-Haddad ve beraberindeki isimlerin, Ankara’ya yapılan resmi ziyaretin ardından dönüş yolunda meydana gelen trajik kazada hayatını kaybettiğini derin üzüntüyle öğrendiklerini belirtti.Dibeybe, “Bu korkunç kayıp, ülkemiz, savunma kurumlarımız ve tüm halkımız için büyük bir darbedir. Ülkesine sadakat ve fedakarlıkla hizmet eden, disiplin, sorumluluk ve vatanseverlikleriyle örnek olan isimleri yitirdik” ifadelerini kullandı.Başbakan Dibeybe, hayatını kaybedenlerin ailelerine, yakınlarına ve silah arkadaşlarına en derin başsağlığı dileklerini ileterek, “Yüce Allah’tan onları rahmetine kabul etmesini, cennetinde ebedi nimetlerine nail kılmasını; ailelerine ve sevdiklerine sabır ve metanet vermesini diliyoruz” ifadelerine yer verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251223/ankarada-ozel-jetle-baglanti-kesildi-baskentte-hava-trafigi-kapatildi-1102133793.html
haddad
libya
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/02/19/1043901638_100:0:1160:795_1920x0_80_0_0_c9810d50c81fe79bdff1a9336ff31acb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abdülhamid dibeybe, libya ulusal birlik hükümeti, haddad, libya, ankara, uçak kazası
abdülhamid dibeybe, libya ulusal birlik hükümeti, haddad, libya, ankara, uçak kazası
Libya Başbakanı Dibeybe’den Ankara dönüşü kazada ölen General Haddad ve beraberindekiler için taziye mesajı
Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, Genelkurmay Başkanı Muhammed el-Haddad ve beraberindeki heyetin Ankara dönüşü yaşanan kazada hayatını kaybetmesi nedeniyle “ülke için büyük bir kayıp” ifadeleriyle taziye mesajı yayımladı.
Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, Libya ordusu Genelkurmay Başkanı Muhammed el-Haddad ve beraberindeki isimlerin, Ankara’ya yapılan resmi ziyaretin ardından dönüş yolunda meydana gelen trajik kazada hayatını kaybettiğini derin üzüntüyle öğrendiklerini belirtti.
Dibeybe, “Bu korkunç kayıp, ülkemiz, savunma kurumlarımız ve tüm halkımız için büyük bir darbedir. Ülkesine sadakat ve fedakarlıkla hizmet eden, disiplin, sorumluluk ve vatanseverlikleriyle örnek olan isimleri yitirdik” ifadelerini kullandı.
Başbakan Dibeybe, hayatını kaybedenlerin ailelerine, yakınlarına ve silah arkadaşlarına en derin başsağlığı dileklerini ileterek, “Yüce Allah’tan onları rahmetine kabul etmesini, cennetinde ebedi nimetlerine nail kılmasını; ailelerine ve sevdiklerine sabır ve metanet vermesini diliyoruz” ifadelerine yer verdi.