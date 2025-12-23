https://anlatilaninotesi.com.tr/20251223/libya-basbakani-dibeybeden-ankara-donusu-kazada-olen-general-haddad-ve-beraberindekiler-icin-taziye-1102135759.html

Libya Başbakanı Dibeybe'den Ankara dönüşü kazada ölen General Haddad ve beraberindekiler için taziye mesajı

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, Libya ordusu Genelkurmay Başkanı Muhammed el-Haddad ve beraberindeki isimlerin, Ankara’ya yapılan resmi ziyaretin ardından dönüş yolunda meydana gelen trajik kazada hayatını kaybettiğini derin üzüntüyle öğrendiklerini belirtti.Dibeybe, “Bu korkunç kayıp, ülkemiz, savunma kurumlarımız ve tüm halkımız için büyük bir darbedir. Ülkesine sadakat ve fedakarlıkla hizmet eden, disiplin, sorumluluk ve vatanseverlikleriyle örnek olan isimleri yitirdik” ifadelerini kullandı.Başbakan Dibeybe, hayatını kaybedenlerin ailelerine, yakınlarına ve silah arkadaşlarına en derin başsağlığı dileklerini ileterek, “Yüce Allah’tan onları rahmetine kabul etmesini, cennetinde ebedi nimetlerine nail kılmasını; ailelerine ve sevdiklerine sabır ve metanet vermesini diliyoruz” ifadelerine yer verdi.

