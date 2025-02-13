https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/munihte-bir-arac-kalabaligin-arasina-daldi-yaralilar-var-1093631991.html

Münih'te bir araç kalabalığın arasına daldı: Yaralılar var

Münih'te bir araç kalabalığın arasına daldı: Yaralılar var

Sputnik Türkiye

Almanya'nın Münih kentı̇nde bir araç kalabalığa daldı. Bild gazetesi olayda en az 15 kişinin yaralandığını bildirdi. 13.02.2025, Sputnik Türkiye

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dünya

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Almanya'nın en büyük şehirlerinden biri olan Münih'te bir aracın kalabalığın arasına daldığı bildirildi. Alman yerel medyasının haberine göre olayda en az 15 kişi yaralandı. Münih polisinin konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Olay yerinde bir araç bir grup insanın arasına daldı. Çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine ekipler gönderildi" ifadeleri paylaşıldı.

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