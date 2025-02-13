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Münih'te bir araç kalabalığın arasına daldı: Yaralılar var
Münih'te bir araç kalabalığın arasına daldı: Yaralılar var
Sputnik Türkiye
Almanya'nın Münih kentı̇nde bir araç kalabalığa daldı. Bild gazetesi olayda en az 15 kişinin yaralandığını bildirdi. 13.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-13T13:02+0300
2025-02-13T13:02+0300
2025-02-13T13:11+0300
dünya
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Almanya'nın en büyük şehirlerinden biri olan Münih'te bir aracın kalabalığın arasına daldığı bildirildi. Alman yerel medyasının haberine göre olayda en az 15 kişi yaralandı. Münih polisinin konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Olay yerinde bir araç bir grup insanın arasına daldı. Çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine ekipler gönderildi" ifadeleri paylaşıldı.
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Münih'te bir araç kalabalığın arasına daldı: Yaralılar var
13:02 13.02.2025 (güncellendi: 13:11 13.02.2025)
Ayrıntılar geliyor
Almanya'nın Münih kentı̇nde bir araç kalabalığa daldı. Bild gazetesi olayda en az 15 kişinin yaralandığını bildirdi.
Almanya'nın en büyük şehirlerinden biri olan Münih'te bir aracın kalabalığın arasına daldığı bildirildi. Alman yerel medyasının haberine göre olayda en az 15 kişi yaralandı.
Münih polisinin konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Olay yerinde bir araç bir grup insanın arasına daldı. Çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine ekipler gönderildi" ifadeleri paylaşıldı.