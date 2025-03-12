https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/maradonanin-olumu-hakkindaki-dava-basladi-sismis-cesedi-mahkemede-gosterildi-1094409139.html

Maradona’nın ölümü hakkındaki dava başladı: Şişmiş cesedi mahkemede gösterildi

Maradona’nın ölümü hakkındaki dava başladı: Şişmiş cesedi mahkemede gösterildi

Sputnik Türkiye

Futbol efsanesi Diego Maradona’nın ölümüne ilişkin dava, Arjantin’de başladı. Duruşmanın ilk gününde, savcı Patricio Ferrari, Maradona’nın son günlerinde... 12.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-12T00:50+0300

2025-03-12T00:50+0300

2025-03-12T00:50+0300

dünya

diego maradona

maradona'nın avukatından anekdotlar

ölüm

şüpheli ölüm

gözaltında ölüm

ölüm tehdidi

ölüm nedeni

ölüm oranı

ölüm meleği

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/0c/1094408828_0:70:394:292_1920x0_80_0_0_b9e0d1b85c2f1c0ee36e4232097fb093.jpg

Diego Maradona'nın ölümüne ilişkin davada savcı Patricio Ferrari, ünlü futbolcunun son günlerinde yapılan büyük ihmalleri ortaya çıkardı.Arjantin'de düzenlenen mahkemede savcı Ferrari, Maradona'nın evdeki bakımının sorumsuz ve yetersiz olduğunu belirterek, bu ihmallerin ölümüne yol açtığını iddia etti. Duruşma sırasında Maradona'nın son anlarına ait şok edici bir fotoğraf gösteren savcı, "İşte bu şekilde öldü" dedi. Fotoğrafta Maradona’nın şişmiş bedeni ve siyah tişörtü yukarı çekilmiş şekilde sırt üstü yattığı görüldü.Duruşmaya Maradona’nın eski sevgilisi Veronica Ojeda, eski eşi Claudia Villafane ve kızları Dalma ile Gianinna katıldı. Mahkemede, Maradona’nın ölümüne ait fotoğraf gösterildiğinde Dalma'nın gözyaşlarını tutamadığı, Ojeda'nın ise sinirli bir şekilde sanıklara yönelik hakaretlerde bulunduğu ifade edildi. Savcı Ferrari “Adalet yerini bulmalı. Diego Maradona ve ailesi, Arjantin halkı hak ettiği gerçeği öğrenmeli. Bu dava, adaletin tecelli etmesi için çok önemli” açıklamasında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20211123/maradona-calinmasin-diye-kalbi-olmadan-gomuldu-iddiasi-1051073104.html

arjantin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

diego maradona, maradona'nın avukatından anekdotlar, ölüm, şüpheli ölüm, gözaltında ölüm, ölüm tehdidi, ölüm nedeni, ölüm oranı, ölüm meleği, ölüm yıldönümü, ölüm riski, arjantin