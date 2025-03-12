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SON DAKİKA | Milliyetçi Hareket Partisi'nden CHP kararı: 'Kendileriyle bu meseleyle alakalı herhangi bir temasımız olmayacak'
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Maradona’nın ölümü hakkındaki dava başladı: Şişmiş cesedi mahkemede gösterildi
Maradona’nın ölümü hakkındaki dava başladı: Şişmiş cesedi mahkemede gösterildi
Sputnik Türkiye
Futbol efsanesi Diego Maradona’nın ölümüne ilişkin dava, Arjantin’de başladı. Duruşmanın ilk gününde, savcı Patricio Ferrari, Maradona’nın son günlerinde... 12.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-12T00:50+0300
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maradona'nın avukatından anekdotlar
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şüpheli ölüm
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ölüm tehdidi
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Diego Maradona'nın ölümüne ilişkin davada savcı Patricio Ferrari, ünlü futbolcunun son günlerinde yapılan büyük ihmalleri ortaya çıkardı.Arjantin'de düzenlenen mahkemede savcı Ferrari, Maradona'nın evdeki bakımının sorumsuz ve yetersiz olduğunu belirterek, bu ihmallerin ölümüne yol açtığını iddia etti. Duruşma sırasında Maradona'nın son anlarına ait şok edici bir fotoğraf gösteren savcı, "İşte bu şekilde öldü" dedi. Fotoğrafta Maradona’nın şişmiş bedeni ve siyah tişörtü yukarı çekilmiş şekilde sırt üstü yattığı görüldü.Duruşmaya Maradona’nın eski sevgilisi Veronica Ojeda, eski eşi Claudia Villafane ve kızları Dalma ile Gianinna katıldı. Mahkemede, Maradona’nın ölümüne ait fotoğraf gösterildiğinde Dalma'nın gözyaşlarını tutamadığı, Ojeda'nın ise sinirli bir şekilde sanıklara yönelik hakaretlerde bulunduğu ifade edildi. Savcı Ferrari “Adalet yerini bulmalı. Diego Maradona ve ailesi, Arjantin halkı hak ettiği gerçeği öğrenmeli. Bu dava, adaletin tecelli etmesi için çok önemli” açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20211123/maradona-calinmasin-diye-kalbi-olmadan-gomuldu-iddiasi-1051073104.html
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diego maradona, maradona'nın avukatından anekdotlar, ölüm, şüpheli ölüm, gözaltında ölüm, ölüm tehdidi, ölüm nedeni, ölüm oranı, ölüm meleği, ölüm yıldönümü, ölüm riski, arjantin
diego maradona, maradona'nın avukatından anekdotlar, ölüm, şüpheli ölüm, gözaltında ölüm, ölüm tehdidi, ölüm nedeni, ölüm oranı, ölüm meleği, ölüm yıldönümü, ölüm riski, arjantin

Maradona’nın ölümü hakkındaki dava başladı: Şişmiş cesedi mahkemede gösterildi

00:50 12.03.2025
© AP PhotoMaradona
Maradona - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2025
© AP Photo
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Futbol efsanesi Diego Maradona’nın ölümüne ilişkin dava, Arjantin’de başladı. Duruşmanın ilk gününde, savcı Patricio Ferrari, Maradona’nın son günlerinde yaşadığı evi 'korku evi' olarak adlandırırken bakım sürecinde büyük ihmallerin olduğunu belirtti. Savcı, mahkemede Maradona'nın şişmiş bakımsız cesedinin fotoğrafını göstererek konuşma yaptı.
Diego Maradona'nın ölümüne ilişkin davada savcı Patricio Ferrari, ünlü futbolcunun son günlerinde yapılan büyük ihmalleri ortaya çıkardı.
Arjantin'de düzenlenen mahkemede savcı Ferrari, Maradona'nın evdeki bakımının sorumsuz ve yetersiz olduğunu belirterek, bu ihmallerin ölümüne yol açtığını iddia etti. Duruşma sırasında Maradona'nın son anlarına ait şok edici bir fotoğraf gösteren savcı, "İşte bu şekilde öldü" dedi. Fotoğrafta Maradona’nın şişmiş bedeni ve siyah tişörtü yukarı çekilmiş şekilde sırt üstü yattığı görüldü.
Duruşmaya Maradona’nın eski sevgilisi Veronica Ojeda, eski eşi Claudia Villafane ve kızları Dalma ile Gianinna katıldı. Mahkemede, Maradona’nın ölümüne ait fotoğraf gösterildiğinde Dalma'nın gözyaşlarını tutamadığı, Ojeda'nın ise sinirli bir şekilde sanıklara yönelik hakaretlerde bulunduğu ifade edildi. Savcı Ferrari “Adalet yerini bulmalı. Diego Maradona ve ailesi, Arjantin halkı hak ettiği gerçeği öğrenmeli. Bu dava, adaletin tecelli etmesi için çok önemli” açıklamasında bulundu.
Diego Maradona - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2021
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'Maradona, çalınmasın diye kalbi olmadan gömüldü' iddiası
23 Kasım 2021, 16:59
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