Libya'da 3 gün milli yas ilan edildi
Ankara'da düşen uçakta Libya Genelkurmay Başkanı el-Haddad ve beraberindeki heyetin hayatını kaybetmesi nedeniyle Libya'da milli yas ilan etti. 24.12.2025, Sputnik Türkiye
Libya Ulusal Birlik Hükümeti'nden yapılan yazılı açıklamada, düşen uçakta bulunan Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed el- Haddad ve beraberindekilerin ailelerine, Libya Silahlı Kuvvetleri'ndeki silah arkadaşlarına taziyelerini ve en içten başsağlığı dileklerini sunduğu belirtildi.Haddad ve beraberindeki heyetin hayatını kaybetmesi nedeniyle ülke genelinde 3 gün yas ilan edildiği kaydedilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:Açıklamada ayrıca, Başbakan Abdulhamid Dibeybe'nin olayın koşullarının incelenmesi için Türk makamlarıyla doğrudan koordinasyon sağlamak üzere Libya Savunma Bakanlığı'na Ankara'ya resmi bir heyet göndermesi talimatı verdiği belirtildi.
02:32 24.12.2025 (güncellendi: 02:33 24.12.2025)
© AA / Fatih KurtLibya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad
Ankara'da düşen uçakta Libya Genelkurmay Başkanı el-Haddad ve beraberindeki heyetin hayatını kaybetmesi nedeniyle Libya'da milli yas ilan etti.
Libya Ulusal Birlik Hükümeti'nden yapılan yazılı açıklamada, düşen uçakta bulunan Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed el- Haddad ve beraberindekilerin ailelerine, Libya Silahlı Kuvvetleri'ndeki silah arkadaşlarına taziyelerini ve en içten başsağlığı dileklerini sunduğu belirtildi.
Haddad ve beraberindeki heyetin hayatını kaybetmesi nedeniyle ülke genelinde 3 gün yas ilan edildiği kaydedilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Bu (3 gün) süre zarfında tüm devlet kurumlarında bayraklar yarıya indirilecek ve tüm resmi ve kutlama etkinlikleri askıya alınacaktır. Bu karar, Libya Ordusu Genelkurmay Başkanı Korgeneral Muhammed El-Haddad ve arkadaşlarının, Türkiye Cumhuriyeti'nin Ankara ilindeki resmi bir görevden dönerken trajik bir kazada hayatlarını kaybetmeleri nedeniyle alınmıştır."
Açıklamada ayrıca, Başbakan Abdulhamid Dibeybe'nin olayın koşullarının incelenmesi için Türk makamlarıyla doğrudan koordinasyon sağlamak üzere Libya Savunma Bakanlığı'na Ankara'ya resmi bir heyet göndermesi talimatı verdiği belirtildi.
