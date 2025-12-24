https://anlatilaninotesi.com.tr/20251224/libyada-3-gun-milli-yas-ilan-edildi-1102139420.html
Libya'da 3 gün milli yas ilan edildi
Libya'da 3 gün milli yas ilan edildi
Sputnik Türkiye
Ankara'da düşen uçakta Libya Genelkurmay Başkanı el-Haddad ve beraberindeki heyetin hayatını kaybetmesi nedeniyle Libya'da milli yas ilan etti. 24.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-24T02:32+0300
2025-12-24T02:32+0300
2025-12-24T02:33+0300
dünya
libya
libya ulusal birlik hükümeti
ankara
uçak
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/18/1102139263_0:11:2879:1630_1920x0_80_0_0_01c649f7234cf5a9755b32cd7e9151c2.jpg
Libya Ulusal Birlik Hükümeti'nden yapılan yazılı açıklamada, düşen uçakta bulunan Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed el- Haddad ve beraberindekilerin ailelerine, Libya Silahlı Kuvvetleri'ndeki silah arkadaşlarına taziyelerini ve en içten başsağlığı dileklerini sunduğu belirtildi.Haddad ve beraberindeki heyetin hayatını kaybetmesi nedeniyle ülke genelinde 3 gün yas ilan edildiği kaydedilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:Açıklamada ayrıca, Başbakan Abdulhamid Dibeybe'nin olayın koşullarının incelenmesi için Türk makamlarıyla doğrudan koordinasyon sağlamak üzere Libya Savunma Bakanlığı'na Ankara'ya resmi bir heyet göndermesi talimatı verdiği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251224/iletisim-baskani-duran-kamuoyumuzun-sadece-resmi-makamlar-tarafindan-yapilan-aciklamalara-itibar-1102138601.html
libya
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/18/1102139263_150:0:2879:2047_1920x0_80_0_0_97ed3bc3109ed052599bb8f255d367cf.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
libya, libya ulusal birlik hükümeti, ankara, uçak
libya, libya ulusal birlik hükümeti, ankara, uçak
Libya'da 3 gün milli yas ilan edildi
02:32 24.12.2025 (güncellendi: 02:33 24.12.2025)
Ankara'da düşen uçakta Libya Genelkurmay Başkanı el-Haddad ve beraberindeki heyetin hayatını kaybetmesi nedeniyle Libya'da milli yas ilan etti.
Libya Ulusal Birlik Hükümeti'nden yapılan yazılı açıklamada, düşen uçakta bulunan Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed el- Haddad ve beraberindekilerin ailelerine, Libya Silahlı Kuvvetleri'ndeki silah arkadaşlarına taziyelerini ve en içten başsağlığı dileklerini sunduğu belirtildi.
Haddad ve beraberindeki heyetin hayatını kaybetmesi nedeniyle ülke genelinde 3 gün yas ilan edildiği kaydedilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Bu (3 gün) süre zarfında tüm devlet kurumlarında bayraklar yarıya indirilecek ve tüm resmi ve kutlama etkinlikleri askıya alınacaktır. Bu karar, Libya Ordusu Genelkurmay Başkanı Korgeneral Muhammed El-Haddad ve arkadaşlarının, Türkiye Cumhuriyeti'nin Ankara ilindeki resmi bir görevden dönerken trajik bir kazada hayatlarını kaybetmeleri nedeniyle alınmıştır."
Açıklamada ayrıca, Başbakan Abdulhamid Dibeybe'nin olayın koşullarının incelenmesi için Türk makamlarıyla doğrudan koordinasyon sağlamak üzere Libya Savunma Bakanlığı'na Ankara'ya resmi bir heyet göndermesi talimatı verdiği belirtildi.