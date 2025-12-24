https://anlatilaninotesi.com.tr/20251224/libyada-3-gun-milli-yas-ilan-edildi-1102139420.html

Libya'da 3 gün milli yas ilan edildi

Libya'da 3 gün milli yas ilan edildi

Sputnik Türkiye

Ankara'da düşen uçakta Libya Genelkurmay Başkanı el-Haddad ve beraberindeki heyetin hayatını kaybetmesi nedeniyle Libya'da milli yas ilan etti. 24.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-24T02:32+0300

2025-12-24T02:32+0300

2025-12-24T02:33+0300

dünya

libya

libya ulusal birlik hükümeti

ankara

uçak

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/18/1102139263_0:11:2879:1630_1920x0_80_0_0_01c649f7234cf5a9755b32cd7e9151c2.jpg

Libya Ulusal Birlik Hükümeti'nden yapılan yazılı açıklamada, düşen uçakta bulunan Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed el- Haddad ve beraberindekilerin ailelerine, Libya Silahlı Kuvvetleri'ndeki silah arkadaşlarına taziyelerini ve en içten başsağlığı dileklerini sunduğu belirtildi.Haddad ve beraberindeki heyetin hayatını kaybetmesi nedeniyle ülke genelinde 3 gün yas ilan edildiği kaydedilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:Açıklamada ayrıca, Başbakan Abdulhamid Dibeybe'nin olayın koşullarının incelenmesi için Türk makamlarıyla doğrudan koordinasyon sağlamak üzere Libya Savunma Bakanlığı'na Ankara'ya resmi bir heyet göndermesi talimatı verdiği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251224/iletisim-baskani-duran-kamuoyumuzun-sadece-resmi-makamlar-tarafindan-yapilan-aciklamalara-itibar-1102138601.html

libya

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

libya, libya ulusal birlik hükümeti, ankara, uçak