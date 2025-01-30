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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/hamas-duyurdu-muhammed-deyf-hayatini-kaybetti-1093217074.html
Hamas duyurdu: Muhammed Deyf hayatını kaybetti
Hamas duyurdu: Muhammed Deyf hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Hamas, yaptığı açıklama ile İzzeddin el-Kassam Tugaylarının başındaki komutan Muhammed Deyf'in ölümünü doğruladı. Hamas Sözcüsü Ebu Ubeyde, Muhammed Deyf'in... 30.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-30T21:07+0300
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Hamas Sözcüsü Ebu Ubeyde, yaptığı açıklama ile İzzeddin el-Kassam Tugaylarının başındaki Muhammed Deyf'in ölümünü doğruladı.Muhammed Deyf'in ölüm tarihi hakkında bilgi verilmezken, İzzeddin el-Kassam Tugaylarının üst düzey komutanı Mervan İsa'nın da hayatını kaybettiği ifade edildi. Yaklaşık altı ay önce, İsrail tarafından Muhammed Deyf'in öldüğü iddia edilmiş ancak bu iddia Hamas tarafından reddedilmişti. Deyf, uzun yıllardır İsrail'e karşı yürütülen direnişin simgelerinden biri olarak kabul edilirken bir dönem İsrail tarafından en çok aranan kişiler arasında yer alıyordu.Muhammed Deyf kimdir?1965 yılında Gazze Şeridi'nde doğan Muhammed Deyf, Filistinli bir direnişçi olarak tanındı. İsrail'e karşı yürütülen saldırılarla tanınmış olan Deyf, aynı zamanda Hamas'ın askeri stratejilerinin başlatıcısı ve uygulayıcısı olarak bilinir. 2000'li yılların başından itibaren, Hamas'ın askeri kanadının başındaki isim olarak İsrail tarafından en çok aranan kişilerden biri oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/hamas-israil-arasinda-3-esir-takasi-bugun-gerceklesiyor-1093196007.html
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Hamas duyurdu: Muhammed Deyf hayatını kaybetti

21:07 30.01.2025 (güncellendi: 21:43 30.01.2025)
© Fotoğraf : Kassam Tugayları XMuhammed ed-Dayf
Muhammed ed-Dayf - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2025
© Fotoğraf : Kassam Tugayları X
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Hamas, yaptığı açıklama ile İzzeddin el-Kassam Tugaylarının başındaki komutan Muhammed Deyf'in ölümünü doğruladı. Hamas Sözcüsü Ebu Ubeyde, Muhammed Deyf'in ölümünün yanı sıra, aynı zamanda Tugayların üst düzey komutanlarından Mervan İsa'nın da hayatını kaybettiğini teyit etti.
Hamas Sözcüsü Ebu Ubeyde, yaptığı açıklama ile İzzeddin el-Kassam Tugaylarının başındaki Muhammed Deyf'in ölümünü doğruladı.
Muhammed Deyf'in ölüm tarihi hakkında bilgi verilmezken, İzzeddin el-Kassam Tugaylarının üst düzey komutanı Mervan İsa'nın da hayatını kaybettiği ifade edildi. Yaklaşık altı ay önce, İsrail tarafından Muhammed Deyf'in öldüğü iddia edilmiş ancak bu iddia Hamas tarafından reddedilmişti. Deyf, uzun yıllardır İsrail'e karşı yürütülen direnişin simgelerinden biri olarak kabul edilirken bir dönem İsrail tarafından en çok aranan kişiler arasında yer alıyordu.

Muhammed Deyf kimdir?

1965 yılında Gazze Şeridi'nde doğan Muhammed Deyf, Filistinli bir direnişçi olarak tanındı. İsrail'e karşı yürütülen saldırılarla tanınmış olan Deyf, aynı zamanda Hamas'ın askeri stratejilerinin başlatıcısı ve uygulayıcısı olarak bilinir. 2000'li yılların başından itibaren, Hamas'ın askeri kanadının başındaki isim olarak İsrail tarafından en çok aranan kişilerden biri oldu.
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