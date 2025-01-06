https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/abdde-secim-sonuclari-kesinlesti-seciciler-kurulu-oylari-sayilirken-demokratlar-sadece-harrisin-1092404116.html

ABD'de seçim sonuçları kesinleşti: Seçiciler Kurulu oyları sayılırken Demokratlar sadece Harris'in sonuçlarını alkışladı

ABD'de seçim sonuçları kesinleşti: Seçiciler Kurulu oyları sayılırken Demokratlar sadece Harris'in sonuçlarını alkışladı

Sputnik Türkiye

ABD Kongre'sinde Kamala Harris başkanlığında gerçekleşen ortak oturumla, 5 Kasım 2024'te gerçekleşen başkanlık seçimini Donald Trump'ın kazandığı resmileşti... 06.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-06T22:31+0300

2025-01-06T22:31+0300

2025-01-06T22:31+0300

dünya

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donald trump

kamala harris

başkan

demokratlar

seçiciler kurulu

cumhuriyetçiler

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ABD'de 5 Kasım 2024'te gerçekleşen başkanlık seçiminde, sürecin son prosedürü Kongredeki ortak oturumla tamamlandı. Sonuçlar, Seçiciler Kurulu oylarının Kongredeki ortak oturumda sayılmasının ardından resmileşti. ABD Başkan Yardımcısı ve 5 Kasım'daki seçimlerde Demokratların adayı olan Kamala Harris'in başkanlık ettiği ortak oturumda, eyaletlerin Seçiciler Kurulu oyları tek tek okundu. Oy sayımının ardından toplamda 312 Seçiciler Kurulu oyuna ulaşan Donald Trump'ın başkanlık seçimlerini kazandığı resmileşmiş oldu.Demokratlar sadece Harris'in sonuçlarını alkışladıSeçimlerde Demokratların adayı olan Harris, seçimlerde olduğu gibi 226 delegenin oyunu aldı. Harris, toplamda 312 Seçiciler Kurulu oyuna ulaşan Trump'ın başkanlık seçimlerini kazandığını açıklarken üzgün olduğu anlar kameralara yansıdı.Ayrıca toplantıda, Cumhuriyetçi Kongre üyeleri, Trump ile seçilmiş başkan yardımcısı JD Vance'in kazandığının ilan edilmesiyle ayağa kalkarak alkış tutarken, Demokratlar ise sadece Harris'in sonuçlarını alkışladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/abd-basini-trumpin-elinde-secim-zaferinden-sonra-intikam-alabilecegi-kisilerin-listesi-var-1090109045.html

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abd, donald trump, kamala harris, başkan, demokratlar, seçiciler kurulu, cumhuriyetçiler