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ABD'de seçim sonuçları kesinleşti: Seçiciler Kurulu oyları sayılırken Demokratlar sadece Harris'in sonuçlarını alkışladı
ABD'de seçim sonuçları kesinleşti: Seçiciler Kurulu oyları sayılırken Demokratlar sadece Harris'in sonuçlarını alkışladı
Sputnik Türkiye
ABD Kongre'sinde Kamala Harris başkanlığında gerçekleşen ortak oturumla, 5 Kasım 2024'te gerçekleşen başkanlık seçimini Donald Trump'ın kazandığı resmileşti... 06.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-06T22:31+0300
2025-01-06T22:31+0300
dünya
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kamala harris
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ABD'de 5 Kasım 2024'te gerçekleşen başkanlık seçiminde, sürecin son prosedürü Kongredeki ortak oturumla tamamlandı. Sonuçlar, Seçiciler Kurulu oylarının Kongredeki ortak oturumda sayılmasının ardından resmileşti. ABD Başkan Yardımcısı ve 5 Kasım'daki seçimlerde Demokratların adayı olan Kamala Harris'in başkanlık ettiği ortak oturumda, eyaletlerin Seçiciler Kurulu oyları tek tek okundu. Oy sayımının ardından toplamda 312 Seçiciler Kurulu oyuna ulaşan Donald Trump'ın başkanlık seçimlerini kazandığı resmileşmiş oldu.Demokratlar sadece Harris'in sonuçlarını alkışladıSeçimlerde Demokratların adayı olan Harris, seçimlerde olduğu gibi 226 delegenin oyunu aldı. Harris, toplamda 312 Seçiciler Kurulu oyuna ulaşan Trump'ın başkanlık seçimlerini kazandığını açıklarken üzgün olduğu anlar kameralara yansıdı.Ayrıca toplantıda, Cumhuriyetçi Kongre üyeleri, Trump ile seçilmiş başkan yardımcısı JD Vance'in kazandığının ilan edilmesiyle ayağa kalkarak alkış tutarken, Demokratlar ise sadece Harris'in sonuçlarını alkışladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/abd-basini-trumpin-elinde-secim-zaferinden-sonra-intikam-alabilecegi-kisilerin-listesi-var-1090109045.html
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abd, donald trump, kamala harris, başkan, demokratlar, seçiciler kurulu, cumhuriyetçiler
abd, donald trump, kamala harris, başkan, demokratlar, seçiciler kurulu, cumhuriyetçiler

ABD'de seçim sonuçları kesinleşti: Seçiciler Kurulu oyları sayılırken Demokratlar sadece Harris'in sonuçlarını alkışladı

22:31 06.01.2025
© AA / Dilara İrem SancarDonald Trump ve Kamala Harris
Donald Trump ve Kamala Harris - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2025
© AA / Dilara İrem Sancar
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ABD Kongre'sinde Kamala Harris başkanlığında gerçekleşen ortak oturumla, 5 Kasım 2024'te gerçekleşen başkanlık seçimini Donald Trump'ın kazandığı resmileşti. Seçiciler Kurulu oyları tek tek okunurken ise, Demokratlar sadece Harris'in sonuçlarını alkışladı.
ABD'de 5 Kasım 2024'te gerçekleşen başkanlık seçiminde, sürecin son prosedürü Kongredeki ortak oturumla tamamlandı. Sonuçlar, Seçiciler Kurulu oylarının Kongredeki ortak oturumda sayılmasının ardından resmileşti.
ABD Başkan Yardımcısı ve 5 Kasım'daki seçimlerde Demokratların adayı olan Kamala Harris'in başkanlık ettiği ortak oturumda, eyaletlerin Seçiciler Kurulu oyları tek tek okundu. Oy sayımının ardından toplamda 312 Seçiciler Kurulu oyuna ulaşan Donald Trump'ın başkanlık seçimlerini kazandığı resmileşmiş oldu.

Demokratlar sadece Harris'in sonuçlarını alkışladı

Seçimlerde Demokratların adayı olan Harris, seçimlerde olduğu gibi 226 delegenin oyunu aldı. Harris, toplamda 312 Seçiciler Kurulu oyuna ulaşan Trump'ın başkanlık seçimlerini kazandığını açıklarken üzgün olduğu anlar kameralara yansıdı.
Ayrıca toplantıda, Cumhuriyetçi Kongre üyeleri, Trump ile seçilmiş başkan yardımcısı JD Vance'in kazandığının ilan edilmesiyle ayağa kalkarak alkış tutarken, Demokratlar ise sadece Harris'in sonuçlarını alkışladı.
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