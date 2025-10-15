https://anlatilaninotesi.com.tr/20251015/finlandiya-disisleri-bakani-gurcistanda-skandala-yol-acti-gurcistan-basbakani-kobahidze-gorusmeyi-1100216642.html
Finlandiya Dışişleri Bakanı Gürcistan'da skandala yol açtı: Gürcistan Başbakanı Kobahidze görüşmeyi iptal etti
Finlandiya Dışişleri Bakanı Gürcistan'da skandala yol açtı: Gürcistan Başbakanı Kobahidze görüşmeyi iptal etti
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanı ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Valtonen'in Gürcistan ziyareti bir diplomatik skandala dönüştü... 15.10.2025
Finlandiya Dışişleri Bakanı Gürcistan'da skandala yol açtı: Gürcistan Başbakanı Kobahidze görüşmeyi iptal etti
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanı ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Valtonen’in Gürcistan ziyareti bir diplomatik skandala dönüştü. Gürcistan Başbakanı Kobahidze, bakanın yasa dışı bir protesto gösterisine katılması ve gerçeğe aykırı açıklamalar yayması nedeniyle planlanan görüşmeyi iptal etti.
Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen, Tiflis şehir merkezindeki Rustaveli Caddesi'nde düzenlenen protesto gösterisine katılmış ve eylemcileri desteklediğini açıklamıştı. Valtonen yayımladığı video mesajında, Parlamento binası önünde toplananların 'ülkenin baskıcı yönelimine' karşı endişelerini dile getiren barışçıl protestocular olduğunu iddia etmişti. Valtonen, vatandaşların demokrasiye, ifade özgürlüğüne ve temel insan haklarına tam anlamıyla sahip olması gerektiğini öne sürmüştü.
Söz konusu paylaşım sonrasında Gürcistan Başbakanlık Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada şu cümleler yer aldı:
Başbakan, Finlandiya Dışişleri Bakanı ile planlanan görüşmeyi, kendisinin dün yasa dışı bir protestoya katılması ve gerçeğe aykırı açıklamalar yayması nedeniyle iptal etti.
'Şiddet yoluyla darbe girişimine destek'
Finlandiya Dışişleri Bakanı Valtonen, Gürcistan yasalarını ve Viyana Sözleşmesi’nin 41. maddesini ihlal etmekle suçlandı.
Söz konusu bu suçlama, Gürcistan Parlamento Başkanı Şalva Papuaşvili tarafından dile getirdi. Papuaşvili açıklamasında, Finlandiya Dışişleri Bakanı ve AGİT Dönem Başkanı'nın Parlamento binası önündeki protesto sırasında sergilediği davranışların, Gürcistan yasalarını ve uluslararası hukuk normlarını ihlal ettiği belirterek, bakanın bu eylemiyle aslında şiddet yoluyla darbe girişiminin organizatörlerine destek verdiğini vurguladı.
Papuaşvili açıklamasında, "Bu bakan, Gürcü toplumuna şunu gösteriyor: Şiddet yoluyla darbe düzenlemeye çalışanları destekliyor ve kurallara dayalı uluslararası düzen gerçekte sadece boş bir slogandan ibaret" cümlelerini kaydetti.
İktidardaki Gürcü Hayali partisinden milletvekili Giorgi Çakvetadze, Valtonen’in tarafsızlık ilkesine bağlı olmadığını belirterek şiddet içeren protesto eylemlerini kınamadığını vurguladı.
Çakvetadze sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Valtonen’in Tiflis’te Rustaveli Caddesi’nde görünmesi radikalizmi teşvik olarak algılanabilir" dedi.
'Demokratik kurumlara yönelik saldırılara göz yumulması kabul edilemez'
Protesto eylemine katılmadan önce Valtonen, Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Boçorişvili ile bir araya gelmiş ve iki dışişleri bakanı, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlemişlerdi.
Valtonen, Gürcü mevkidaşıyla yaptığı görüşmede, AGİT üye ülkeleri arasında endişeye yol açan bazı konuları, özellikle sivil toplumu ve medyayı kısıtlayan yasaları ele aldığını belirtmişti.
Ayrıca muhalefet liderlerinin gözaltına alınmasını da eleştiren Valtonen, bu tutuklamaların 'orantısız yasal işlemlerin' sonucu olduğunu iddia etmiş ve Gürcistan’daki ifade ve toplanma özgürlüklerinin şüphe uyandırdığını öne sürmüştü.
Valtonen konuşmasında şu cümleleri dile getirmişti:
Ne yazık ki, son zamanlarda hükümetin özgürlükleri genişletmek yerine, tam aksine onları kısıtlamaya yönelik adımlar attığını görüyoruz. Muhalefet liderlerinin tutuklanması, halkın seçimlerde özgür bir tercih yapma imkanının kalmadığını gösteriyor. Sivil toplum kuruluşlarının faaliyet yürütmesi de giderek zorlaşıyor.
Valtonen, Gürcistan hükümetine siyasi krizden çıkış yolu bulma, toplumsal güveni yeniden tesis etme ve demokratik kurumları güçlendirme çağrısında bulunarak AGİT’in bu sürece katkı sunmaya hazır olduğunu belirtmişti.
Bu açıklamalara yanıt olarak, Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Boçorişvili ise ülkedeki siyasi sürecin objektif bir değerlendirmeye tabi tutulması gerektiğini belirtmişti. Ayrıca, 4 Ekim’de yerel yönetim seçimleri sırasında yaşanan olayları hatırlatan Boçorişvili, o gün muhalefetin düzenlediği protestonun, göstericilerin Cumhurbaşkanlığı konutuna zorla girmeye çalışmasının ardından polisle çatışmalara dönüştüğünü ifade etmişti.
Boçorişvili verdiği yanıtta şu cümleleri kaydetmişti:
Demokratik kurumların güçlendirilmesi gerekliliğinden söz ederken, bu kurumların işleyişine yönelik saldırıları göz ardı etmemeliyiz. Buna parlamento, cumhurbaşkanlığı kurumu ve sivil toplumun katılımıyla oluşan tüm yapılar da dahildir. Zira insanlar kendi iradeleriyle seçimlere katılarak iktidarı belirlemektedir.
Boçorişvili açıklamasında ayrıca, "Demokratik bir devlette, demokratik kurumlara yönelik saldırılara göz yumulması kabul edilemez. Hukukun üstünlüğü herkes için eşit şekilde geçerlidir" cümlesinin altını çizmişti.
Seçimlerden birkaç gün sonra, AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi, 4 Ekim'deki yerel seçimlerin ardından yaşanan şiddet içerikli protestolardan endişe duyduğunu ifade etmişti. Ofis, Gürcistan yetkililerine barışçıl toplanma hakkına ve ifade özgürlüğüne saygı gösterilmesi, ayrıca sivil toplumun güvenli ve özgür şekilde faaliyet gösterebilmesinin sağlanması çağrısında bulunmuştu.