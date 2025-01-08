https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/cad-cumhurbaskanligi-sarayina-saldiri-duzenlendi-olu-ve-yaralilar-var-1092474276.html
Çad Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na saldırı düzenlendi: 'Ölü ve yaralılar var'
Çad Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na saldırı düzenlendi: 'Ölü ve yaralılar var'
Sputnik Türkiye
Al-Arabiya/Al-Hadath kaynaklarının belirttiğine göre Boko Haram'ın Çad'da Cumhurbaşkanı Sarayı yakınlarında düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu... 08.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-08T23:51+0300
2025-01-08T23:51+0300
2025-01-08T23:57+0300
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çad
boko haram
afrika
emmanuel macron
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muhammed idris deby itno
idris debi itno
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Kaynakların, Boko Haram saldırısı sırasında Çad Cumhurbaşkanı'nın sarayında olduğunu da sözlerine eklediği aktarıldı.Çad Cumhurbaşkanlığı'na yakın bir kaynağın da Boko Haram saldırısının püskürtülmesinin ardından başkentteki durumun kontrol altında olduğunu belirterke Çad güçlerinin cumhurbaşkanlığı sarayına yönelik saldırıyı püskürttüğünü söyledi.Çad, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Sahel bölgesindeki terörle mücadeleye yönelik Fransa’nın çabalarına 'Afrikalı liderlerin teşekkür etmeyi unuttuğuna' dair açıklamalarına sert tepki göstermişti. Çad Dışişleri Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Abderaman Koulamallah, Macron’un sözlerini Afrika’yı ve Afrikalıları küçümseyici bir tutum olarak nitelendirmişti.'Çad, Fransa sayesinde kalkınmadı'Koulamallah, Çad ordusunun Fransız desteği olmadan, halkın cesareti ve mütevazı kaynaklarla inşa edildiğine dikkat çekerek, Fransa’nın Çad ordusuna 'anlamlı bir destek' sunmadığını belirtti. Ayrıca, Fransa’nın 60 yıllık varlığı boyunca katkılarının genellikle kendi stratejik çıkarlarıyla sınırlı kaldığını ve Çad halkının kalkınması üzerinde kalıcı bir etki yaratmadığını vurgulamıştı.Fransa Cumhurbaşkanı Macron, önceki gün yaptığı bir açıklamada, “Bazı Afrikalı liderler, Sahel’de terörle mücadeleye yönelik Fransa’nın çabalarına teşekkür etmeyi unuttu. Halklarına bunu söyleme cesareti gösteremeyen tüm Afrikalı liderler için söylüyorum; Fransız ordusu bu bölgede konuşlanmasaydı, bugün hiçbirinin ülkesi egemen bir devlet olarak var olamazdı.” ifadelerini kullanmıştı.Çad-Fransa savunma anlaşması sona ermiştiÇad hükümeti, 28 Kasım 2024’te Fransa ile güvenlik ve savunma işbirliği anlaşmasının sona erdiğini duyurmuştu. Bu kapsamda, Fransız askerlerinin bir kısmı 10 Aralık’ta Çad’dan çekilmeye başlamıştı. Çad Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Debi İtno, Fransa’nın 31 Ocak 2025’e kadar ülkeden tamamen çekileceğini açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/bir-devir-kapaniyor-fransa-caddaki-askeri-birliklerini-cekmeye-basladi-1091370899.html
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çad, boko haram, afrika, emmanuel macron, fransa, muhammed idris deby itno, idris debi itno
çad, boko haram, afrika, emmanuel macron, fransa, muhammed idris deby itno, idris debi itno
Çad Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na saldırı düzenlendi: 'Ölü ve yaralılar var'
23:51 08.01.2025 (güncellendi: 23:57 08.01.2025)
Ayrıntılar geliyor
Al-Arabiya/Al-Hadath kaynaklarının belirttiğine göre Boko Haram'ın Çad'da Cumhurbaşkanı Sarayı yakınlarında düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu kaydedildi.
Kaynakların, Boko Haram saldırısı sırasında Çad Cumhurbaşkanı'nın sarayında olduğunu da sözlerine eklediği aktarıldı.
Çad Cumhurbaşkanlığı'na yakın bir kaynağın da Boko Haram saldırısının püskürtülmesinin ardından başkentteki durumun kontrol altında olduğunu belirterke Çad güçlerinin cumhurbaşkanlığı sarayına yönelik saldırıyı püskürttüğünü söyledi.
Çad, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Sahel bölgesindeki terörle mücadeleye yönelik Fransa’nın çabalarına 'Afrikalı liderlerin teşekkür etmeyi unuttuğuna' dair açıklamalarına sert tepki göstermişti. Çad Dışişleri Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Abderaman Koulamallah, Macron’un sözlerini Afrika’yı ve Afrikalıları küçümseyici bir tutum olarak nitelendirmişti.
'Çad, Fransa sayesinde kalkınmadı'
Koulamallah, Çad ordusunun Fransız desteği olmadan, halkın cesareti ve mütevazı kaynaklarla inşa edildiğine dikkat çekerek, Fransa’nın Çad ordusuna 'anlamlı bir destek' sunmadığını belirtti. Ayrıca, Fransa’nın 60 yıllık varlığı boyunca katkılarının genellikle kendi stratejik çıkarlarıyla sınırlı kaldığını ve Çad halkının kalkınması üzerinde kalıcı bir etki yaratmadığını vurgulamıştı.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, önceki gün yaptığı bir açıklamada, “Bazı Afrikalı liderler, Sahel’de terörle mücadeleye yönelik Fransa’nın çabalarına teşekkür etmeyi unuttu. Halklarına bunu söyleme cesareti gösteremeyen tüm Afrikalı liderler için söylüyorum; Fransız ordusu bu bölgede konuşlanmasaydı, bugün hiçbirinin ülkesi egemen bir devlet olarak var olamazdı.” ifadelerini kullanmıştı.
Çad-Fransa savunma anlaşması sona ermişti
Çad hükümeti, 28 Kasım 2024’te Fransa ile güvenlik ve savunma işbirliği anlaşmasının sona erdiğini duyurmuştu. Bu kapsamda, Fransız askerlerinin bir kısmı 10 Aralık’ta Çad’dan çekilmeye başlamıştı. Çad Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Debi İtno, Fransa’nın 31 Ocak 2025’e kadar ülkeden tamamen çekileceğini açıklamıştı.