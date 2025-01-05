https://anlatilaninotesi.com.tr/20250105/yunanistanda-4-gunluk-yas-ilan-edildi-1092373250.html

Yunanistan'da 4 günlük yas ilan edildi

Yunanistan'da 4 günlük yas ilan edildi

Sputnik Türkiye

Yunanistan'da eski başbakanlardan Simitis'in ölümü nedeniyle 4 günlük ulusal yas ilan edildi. 05.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-05T23:31+0300

2025-01-05T23:31+0300

2025-01-05T23:31+0300

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ulusal yas

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Hayatını kaybeden 88 yaşındaki eski Yunanistan Başbakanı Kostas Simitis'in ölümü nedeniyle ülkede 4 gün yas ilan edildi.Yunan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre cenaze töreninin masrafları kamu bütçesinden karşılanacak. 4 gün boyunca tüm kamu kurumlarında bayraklar yarıya indirilecek.1936 doğumlu Simitis Yunanistan'da defalarca iktidarda yer alan PASOK'un kurucu üyelerindendi.Simitis, PASOK iktidarında birçok kez bakanlık yaparken, 1996-2004 yıllarında hem parti lideri hem de Başbakan olarak görev almıştı.Hukuk ve ekonomi eğitimi alan Simitis birçok üniversitede akademisyen olarak ders verdi.

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