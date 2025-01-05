Yunanistan'da 4 günlük yas ilan edildi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
İsviçre’de kamu alanlarında burka yasağı başladı
09:24
2 dk
SESLİ HABER
Bilim insanları duyurdu: Elektronik sigara kullanımı bunamaya neden oluyor
10:17
1 dk
SESLİ HABER
Elon Musk, Alman Başbakan'ı aşağıladı
10:45
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
TÜRKİYE'NİN 2024 TİCARET YILI
En fazla satış yapılan üç ülke onlar
11:10
4 dk
SESLİ HABER
Marmara’da müsilaj tehlikesi büyüyor
11:26
1 dk
ALTININ 2024'Ü
Yine yüzleri güldürdü
11:41
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:35
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
TÜRKİYE'NİN KONUŞTUĞU BAŞLIK
Savunma sanayi 2024'ü nasıl geçirdi?
13:09
39 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
TÜRKİYE BU ADLİ OLAYLARI KONUŞTU
Narin'den Yenidoğan Çetesine, Seçil Erzan'dan Dilan Polat'a
14:08
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
2024 YAPAY ZEKANIN SIÇRAMA YILI
Dünyaya nasıl şekil veriyor?
15:10
21 dk
SESLİ HABER
Bankalar duyurdu: Hisse senedi hesaplarından kesinti yapılacak
15:40
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:05
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:06
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
2024'TE ARAMIZDAN AYRILANLAR
Bedenleri gitse de sesleri kulaklarımızda
19:00
29 dk
2024'ÜN SPOR GÜNDEMİ
Hop oturup hop kalktığımız anlar
20:30
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250105/yunanistanda-4-gunluk-yas-ilan-edildi-1092373250.html
Yunanistan'da 4 günlük yas ilan edildi
Yunanistan'da 4 günlük yas ilan edildi
Sputnik Türkiye
Yunanistan'da eski başbakanlardan Simitis'in ölümü nedeniyle 4 günlük ulusal yas ilan edildi. 05.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-05T23:31+0300
2025-01-05T23:31+0300
dünya
yunanistan
yas
ulusal yas
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101331/78/1013317876_0:164:3057:1884_1920x0_80_0_0_e68240099ef8da648bf32a26c248d3e6.jpg
Hayatını kaybeden 88 yaşındaki eski Yunanistan Başbakanı Kostas Simitis'in ölümü nedeniyle ülkede 4 gün yas ilan edildi.Yunan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre cenaze töreninin masrafları kamu bütçesinden karşılanacak. 4 gün boyunca tüm kamu kurumlarında bayraklar yarıya indirilecek.1936 doğumlu Simitis Yunanistan'da defalarca iktidarda yer alan PASOK'un kurucu üyelerindendi.Simitis, PASOK iktidarında birçok kez bakanlık yaparken, 1996-2004 yıllarında hem parti lideri hem de Başbakan olarak görev almıştı.Hukuk ve ekonomi eğitimi alan Simitis birçok üniversitede akademisyen olarak ders verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250105/suriyede-yeni-yonetimle-gorusme-sirasinda-cekilen-fotograflarda-yer-alan-baerbockun-goruntusu-1092369447.html
yunanistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101331/78/1013317876_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_75280e5aa76d54745f9a434b6ac5e7b0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
yunanistan, yas, ulusal yas
yunanistan, yas, ulusal yas

Yunanistan'da 4 günlük yas ilan edildi

23:31 05.01.2025
© Sputnik / Sergey Yelkin / Multimedya arşivine gidinYunanistan Bayrağı
Yunanistan Bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2025
© Sputnik / Sergey Yelkin
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Yunanistan'da eski başbakanlardan Simitis'in ölümü nedeniyle 4 günlük ulusal yas ilan edildi.
Hayatını kaybeden 88 yaşındaki eski Yunanistan Başbakanı Kostas Simitis'in ölümü nedeniyle ülkede 4 gün yas ilan edildi.
Yunan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre cenaze töreninin masrafları kamu bütçesinden karşılanacak. 4 gün boyunca tüm kamu kurumlarında bayraklar yarıya indirilecek.
1936 doğumlu Simitis Yunanistan'da defalarca iktidarda yer alan PASOK'un kurucu üyelerindendi.
Simitis, PASOK iktidarında birçok kez bakanlık yaparken, 1996-2004 yıllarında hem parti lideri hem de Başbakan olarak görev almıştı.
Hukuk ve ekonomi eğitimi alan Simitis birçok üniversitede akademisyen olarak ders verdi.
Annalena Baerbock - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2025
DÜNYA
Suriye’de yeni yönetimle görüşme sırasında çekilen fotoğraflarda yer alan Baerbock’un görüntüsü bulanıklaştırıldı
18:45
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала