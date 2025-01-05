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Biden, George Soros dahil 19 kişiye devlet nişanı verdi: 'Ülkemiz üzerinde inanılmaz güzel bir iz bıraktınız'
Biden, George Soros dahil 19 kişiye devlet nişanı verdi: 'Ülkemiz üzerinde inanılmaz güzel bir iz bıraktınız'
Sputnik Türkiye
Beyaz Saray'da son günlerini geçiren Joe Biden, 19 isme madalya verdi. Madalyayı alan kişiler arasında George Soros, Denzel Washington ve Messi gibi kişiler... 05.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-05T07:58+0300
2025-01-05T07:58+0300
dünya
george soros
soros vakfı
alexander soros
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ABD Başkanı Joe Biden, görev süresinin son günlerinde, ülkedeki en yüksek sivil onur ödülü olan Başkanlık Özgürlük Madalyasını 19 isme takdim etti. Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, ödül alan isimler arasında bulunurken, aktörler Denzel Washington ve Michael J. Fox da törende onurlandırıldı. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, ödül sahiplerinin 'ülkelerine ve dünyaya olağanüstü katkılarda bulunmuş iyi insanlar' oldukları vurgulandı.Törende konuşan Biden, “Birlikte ülkemize inanılmaz bir iz bırakıyorsunuz. Bunu tüm içtenliğimle söylüyorum, bu grup inanılmaz bir miras bırakıyor,” dedi.Soros ödül aldı Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, George Soros’un 'demokrasi, insan hakları, eğitim ve sosyal adaleti destekleyen projelere verdiği katkılara' dikkat çekildi. Soros, kurduğu Açık Toplum Vakfı ile birçok ülkede iç karışıklıkları tetiklemiş ve ülkelerin ekonomilerinin çökmesine sebep olmuştu. İngiltere ve Asya ekonomisinde büyük zararlar açan Soros, Orta ve Doğu Avrupa’da 'rejim değişikliğiklerini' desteklemişti. Buna ek olarak, özellikle göçmen krizinde Avrupa’daki açık sınır politikalarını desteklediği iddiaları, Soros’u tartışmaların merkezine oturtmuştur. Bazı çevreler, onun göç politikaları aracılığıyla ulus-devletleri zayıflatmaya çalıştığını öne sürmektedir. Özellikle Rusya ve Macaristan, Soros’un vakıflarını 'ulusal güvenliğe tehdit' olarak nitelendirmiştir. Soros’un, medya organları ve finansal kuruluşlar üzerindeki etkisi de bilinmektedir. Bazı uzmanlar, Soros’un sahip olduğu medya gücünü kullanarak kamuoyunu manipüle ettiği ve kendi ideolojik görüşlerini yaymaya çalıştığını açıkça söylemektedir.Messi de ödül aldı Ödül alan diğer isimler arasında Inter Miami futbol takımı oyuncusu Lionel Messi, Los Angeles Lakers’ın eski yıldızı Magic Johnson ve moda tasarımcısı Ralph Lauren de bulunuyor.Amerikan Film Enstitüsü’nün kurucusu George Stevens Jr, eski Kennedy Center başkanı David Rubinstein, şef ve insani yardım gönüllüsü José Andrés, ünlü doğa koruma uzmanı Jane Goodall ve bilim eğitmeni Bill Nye de ödül alan isimler arasında yer aldı.Başkanlık Özgürlük Madalyası, eski ABD Başkanı John F. Kennedy döneminde başlatıldı ve kazananlar, bir dış danışma kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda başkanın takdirine bırakılıyor. Ödül, daha önce en çok madalya kazanan jimnastikçi Simone Biles, Oscar ödüllü oyuncu Michelle Yeoh ve Apple’ın kurucusu Steve Jobs gibi isimlere verilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/biden-ailesine-yabanci-liderlerden-on-binlerce-dolarlik-hediye-verilmis-jill-bidenin-75-karatlik-1092309013.html
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george soros, soros vakfı, alexander soros, joe biden, abd, ödül, nişan töreni, madalya
george soros, soros vakfı, alexander soros, joe biden, abd, ödül, nişan töreni, madalya

Biden, George Soros dahil 19 kişiye devlet nişanı verdi: 'Ülkemiz üzerinde inanılmaz güzel bir iz bıraktınız'

07:58 05.01.2025
© AFP 2023 / Fabrice CoffriniGeorge Soros
George Soros - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2025
© AFP 2023 / Fabrice Coffrini
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Beyaz Saray'da son günlerini geçiren Joe Biden, 19 isme madalya verdi. Madalyayı alan kişiler arasında George Soros, Denzel Washington ve Messi gibi kişiler öne çıktı.
ABD Başkanı Joe Biden, görev süresinin son günlerinde, ülkedeki en yüksek sivil onur ödülü olan Başkanlık Özgürlük Madalyasını 19 isme takdim etti. Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, ödül alan isimler arasında bulunurken, aktörler Denzel Washington ve Michael J. Fox da törende onurlandırıldı. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, ödül sahiplerinin 'ülkelerine ve dünyaya olağanüstü katkılarda bulunmuş iyi insanlar' oldukları vurgulandı.
Törende konuşan Biden, “Birlikte ülkemize inanılmaz bir iz bırakıyorsunuz. Bunu tüm içtenliğimle söylüyorum, bu grup inanılmaz bir miras bırakıyor,” dedi.

Soros ödül aldı

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, George Soros’un 'demokrasi, insan hakları, eğitim ve sosyal adaleti destekleyen projelere verdiği katkılara' dikkat çekildi. Soros, kurduğu Açık Toplum Vakfı ile birçok ülkede iç karışıklıkları tetiklemiş ve ülkelerin ekonomilerinin çökmesine sebep olmuştu. İngiltere ve Asya ekonomisinde büyük zararlar açan Soros, Orta ve Doğu Avrupa’da 'rejim değişikliğiklerini' desteklemişti.
Buna ek olarak, özellikle göçmen krizinde Avrupa’daki açık sınır politikalarını desteklediği iddiaları, Soros’u tartışmaların merkezine oturtmuştur. Bazı çevreler, onun göç politikaları aracılığıyla ulus-devletleri zayıflatmaya çalıştığını öne sürmektedir. Özellikle Rusya ve Macaristan, Soros’un vakıflarını 'ulusal güvenliğe tehdit' olarak nitelendirmiştir.
Soros’un, medya organları ve finansal kuruluşlar üzerindeki etkisi de bilinmektedir. Bazı uzmanlar, Soros’un sahip olduğu medya gücünü kullanarak kamuoyunu manipüle ettiği ve kendi ideolojik görüşlerini yaymaya çalıştığını açıkça söylemektedir.

Messi de ödül aldı

Ödül alan diğer isimler arasında Inter Miami futbol takımı oyuncusu Lionel Messi, Los Angeles Lakers’ın eski yıldızı Magic Johnson ve moda tasarımcısı Ralph Lauren de bulunuyor.
Amerikan Film Enstitüsü’nün kurucusu George Stevens Jr, eski Kennedy Center başkanı David Rubinstein, şef ve insani yardım gönüllüsü José Andrés, ünlü doğa koruma uzmanı Jane Goodall ve bilim eğitmeni Bill Nye de ödül alan isimler arasında yer aldı.
Başkanlık Özgürlük Madalyası, eski ABD Başkanı John F. Kennedy döneminde başlatıldı ve kazananlar, bir dış danışma kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda başkanın takdirine bırakılıyor.
Ödül, daha önce en çok madalya kazanan jimnastikçi Simone Biles, Oscar ödüllü oyuncu Michelle Yeoh ve Apple’ın kurucusu Steve Jobs gibi isimlere verilmişti.
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