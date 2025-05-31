https://anlatilaninotesi.com.tr/20250531/beyaz-sarayda-mor-gozlu-veda-elon-musk-doge-baskanligi-gorevinden-ayrildi-1096679467.html

Beyaz Saray’da mor gözlü veda: Elon Musk, 'DOGE' Başkanlığı görevinden ayrıldı

Beyaz Saray’da mor gözlü veda: Elon Musk, 'DOGE' Başkanlığı görevinden ayrıldı

Sputnik Türkiye

ABD'de Hükümet Verimliliği Bakanlığı (DOGE) Başkanı görevinden çekilen Elon Musk, Beyaz Saray’daki veda töreninde sol gözü morarmış şekilde görüntülendi. 31.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-31T11:39+0300

2025-05-31T11:39+0300

2025-05-31T11:39+0300

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elon musk

doge

donald trump

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ABD Başkanı Donald Trump’ın yönetim verimliliğini artırmak üzere görevlendirdiği Hükümet Verimliliği Bakanlığı (DOGE) Başkanı Elon Musk, görevden ayrılmasının ardından Beyaz Saray’da düzenlenen veda töreninde kamuoyunun karşısına çıktı. Ancak törende en çok dikkat çeken detaylardan biri, Musk’ın sol gözündeki belirgin morluk oldu.Musk neden yüzünde morluk olduğu konusunda ise, 5 yaşındaki oğlu X’in şakalaşırken gözüne yumruk attığını söyledi.Trump, Musk’ı “modern Amerikan tarihinin en üretken isimlerinden biri” olarak nitelendirirken, onun katkılarının “henüz bitmediğini” söyledi. “O gerçekten ayrılmıyor” ifadesini kullanan Trump, Musk’a sembolik bir teşekkür plaketi takdim etti.Elon Musk, sadece 130 gün süren DOGE liderliğine hükümet harcamalarını azaltma hedefiyle başlamıştı. İlk hedefi 2 trilyon dolardı, ancak bu rakama pek ulaşılamadı. Doge departmanı, varlık satışları, kira ve hibe iptalleri, dolandırıcılık tespiti ve 260 bin federal çalışanın işten çıkarılmasıyla 175 milyar dolar tasarruf sağladığını iddia etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250531/abd-yuksek-mahkemesinden-onay-500-binden-fazla-yasa-disi-gocmenin-yasal-statusu-iptal-edilebilecek-1096677505.html

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