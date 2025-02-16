https://anlatilaninotesi.com.tr/20250216/hindistanda-izdiham-faciasi-en-az-16-kisi-hayatini-kaybetti-1093703632.html

Hindistan'da izdiham faciası: Hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi

Hindistan'da izdiham faciası: Hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi

Sputnik Türkiye

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki bir tren istasyonunda izdiham felaketi yaşandı. Yüzlerce kişinin trene binmeyi çalıştığı sırada meydana gelen izdihamda... 16.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-16T10:33+0300

2025-02-16T10:33+0300

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dünya

yeni delhi

hindistan

izdiham

tren

tren istasyonu

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Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki bir tren istasyonunda yaşanan izdihamda en az 16 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Yerel basının haberine göre, başkentteki Yeni Delhi Tren İstasyonu'ndan Prayagraj kentine giden 2 seferin iptal edilmesinin ardından yolcular arasında izdiham yaşandı. Yüzlerce kişinin trene binmeyi çalıştığı görüntüler fotoğraf karelerine yansırken İzdihamda 2'si çocuk olmak üzere en az 16 kişi hayatını kaybetti. Olayda 10 kişi de yaralandı. Yerel yetkililer, olay yerine çok sayıda acil müdahale ekibinin sevk edildiğini ve yaralıların tedavi için yakınlardaki hastanelere gönderildiğini belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/hindistanda-dini-festivalde-izdiham-yasandi-olu-ve-yaralilar-var-1093154999.html

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yeni delhi, hindistan, izdiham, tren, tren istasyonu