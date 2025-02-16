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Hindistan'da izdiham faciası: Hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi
Hindistan'da izdiham faciası: Hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi
Sputnik Türkiye
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki bir tren istasyonunda izdiham felaketi yaşandı. Yüzlerce kişinin trene binmeyi çalıştığı sırada meydana gelen izdihamda... 16.02.2025, Sputnik Türkiye
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dünya
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hindistan
izdiham
tren
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Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki bir tren istasyonunda yaşanan izdihamda en az 16 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Yerel basının haberine göre, başkentteki Yeni Delhi Tren İstasyonu'ndan Prayagraj kentine giden 2 seferin iptal edilmesinin ardından yolcular arasında izdiham yaşandı. Yüzlerce kişinin trene binmeyi çalıştığı görüntüler fotoğraf karelerine yansırken İzdihamda 2'si çocuk olmak üzere en az 16 kişi hayatını kaybetti. Olayda 10 kişi de yaralandı. Yerel yetkililer, olay yerine çok sayıda acil müdahale ekibinin sevk edildiğini ve yaralıların tedavi için yakınlardaki hastanelere gönderildiğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/hindistanda-dini-festivalde-izdiham-yasandi-olu-ve-yaralilar-var-1093154999.html
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yeni delhi, hindistan, izdiham, tren, tren istasyonu
yeni delhi, hindistan, izdiham, tren, tren istasyonu

Hindistan'da izdiham faciası: Hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi

10:33 16.02.2025 (güncellendi: 11:56 16.02.2025)
© AA / Imtiyaz KhanHindistan'da izdiham faciası: En az 16 kişi hayatını kaybetti
Hindistan'da izdiham faciası: En az 16 kişi hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2025
© AA / Imtiyaz Khan
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Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki bir tren istasyonunda izdiham felaketi yaşandı. Yüzlerce kişinin trene binmeyi çalıştığı sırada meydana gelen izdihamda çocuklar dahil en az 16 kişi hayatını kaybetti.
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki bir tren istasyonunda yaşanan izdihamda en az 16 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Yerel basının haberine göre, başkentteki Yeni Delhi Tren İstasyonu'ndan Prayagraj kentine giden 2 seferin iptal edilmesinin ardından yolcular arasında izdiham yaşandı.
© AA / Imtiyaz KhanHindistan'da izdiham faciası: En az 16 kişi hayatını kaybetti
Hindistan'da izdiham faciası: En az 16 kişi hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2025
Hindistan'da izdiham faciası: En az 16 kişi hayatını kaybetti
© AA / Imtiyaz Khan
Yüzlerce kişinin trene binmeyi çalıştığı görüntüler fotoğraf karelerine yansırken İzdihamda 2'si çocuk olmak üzere en az 16 kişi hayatını kaybetti. Olayda 10 kişi de yaralandı. Yerel yetkililer, olay yerine çok sayıda acil müdahale ekibinin sevk edildiğini ve yaralıların tedavi için yakınlardaki hastanelere gönderildiğini belirtti.
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Hindistan'da dini festivalde izdiham yaşandı: Ölü ve yaralılar var
29 Ocak, 09:43
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