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İran gece boyunca füze saldırısı düzenledi: Bat Yam'da 14 katlı binaya isabet eden füze büyük hasara neden oldu
İran gece boyunca füze saldırısı düzenledi: Bat Yam'da 14 katlı binaya isabet eden füze büyük hasara neden oldu
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İsrail’in İran’a yönelik 13 Haziran'da başlattığı saldırısı ve İran'ın misillemesi üçüncü gününde sürüyor. İran gece boyunca balistik füze saldırıları... 15.06.2025, Sputnik Türkiye
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İran’dan İsrail’e füze saldırısı - Sputnik Türkiye

İran gece boyunca füze saldırısı düzenledi: Bat Yam'da 14 katlı binaya isabet eden füze büyük hasara neden oldu

09:28 15.06.2025
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Ayrıntılar geliyor
İsrail’in İran’a yönelik 13 Haziran'da başlattığı saldırısı ve İran'ın misillemesi üçüncü gününde sürüyor. İran gece boyunca balistik füze saldırıları gerçekleştirdi. İran tarafından fırlatılan füzelerden bazıları hava savunma sistemini aşarak İsrail'in farklı bölgelerine isabet etti.
İsrail ile İran arasında dün de tansiyonu yüksek bir gece yaşandı. İran İsrail'e yeni füze saldırıları düzenledi ve birçok hedef vuruldu. Füzelerin Tahran ve Şiraz'dan ateşlendiği bilgisi verildi.
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail’e balistik füze saldırılarının yeniden başlatıldığı sırada, 'çaresiz kalacaksınız' mesajını paylaştı.
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ise sosyal medya hesabından İsrail'in Tahran'da saldırı düzenlediğini açıkladı ve "Tahran yanıyor." paylaşımı yaptı. Katz, durum değerlendirme toplantısı yapmış, İran'ın misillemelerine ilişkin "Hamaney, İsrail'e füze fırlatmaya devam ederse Tahran yanacak." tehdidinde bulunmuştu
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10:21 15.06.2025
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD'ye inanmıyoruz
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin İsrail'in düzenlediği saldırılara katılmadığına dair birkaç kanal üzerinden mesaj gönderdiğini ancak buna inanmadıklarını söyledi.

Arakçi, İran'ın elinde ABD'nin İsrail'in bölgedeki saldırılarına destek verdiğini gösteren belgeler bulunduğunu belirterek "Amerika bu saldırıların bir ortağı ve bu sorumluluğu kabul etmek zorunda" ifadelerini kullandı.

'İran, nükleer silaha sahip olmayacağını garanti eden bir anlaşma imzalamaya hazır'

Arakçi'nin diğer açıklamaları:
🟥 ABD'nin iyi niyet göstermesini ve İsrail'in barışçıl nükleer tesislerimize yönelik saldırılarını kamuoyunda kınamasını bekliyoruz
🟥İsrail'in saldırılarına son vermesi halinde İran, saldırganlığı durduracak
🟥İran, nükleer silaha sahip olmayacağını garanti eden bir anlaşma imzalamaya hazır
🟥Çatışmanın Basra Körfezi bölgesine taşınması, kasıtlı olarak yapılan büyük bir stratejik hata
🟥Güney Pars sahasını hedef almak stratejik bir hata ve savaşı İran dışına taşımak anlamına gelir. Bu eylemler tüm bölgeyi ve dünyayı etkileyebilir
🟥İşgal altındaki Filistin topraklarındaki askeri ve ekonomik hedeflere füze saldırıları düzenlemekteki tek amacımız kendimizi savunmak ve saldırganlığa karşı koymak
10:09 15.06.2025
Rezai: İran'ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'ndan çıkmasının vakti geldi
İran parlamentosu Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rezai, Tahran'ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'ndan çıkmasının vakti geldiğini belirtti.

Rezai, söz konusu antlaşmanın İran'ın güvenliğini sağlaması gerektiğinin altını çizdi.
10:00 15.06.2025
Trump: İran'a düzenlenen saldırılarla bir ilgimiz yok
ABD Başkanı Trump, ülkesinin bu gece İran'a düzenlenen saldırılarla hiçbir ilgisi olmadığını savundu.

ABD Başkanı, sosyal medya platformu Truth Social'da yaptığı açıklamada, İran'ın ABD'ye herhangi bir şekilde saldırması halinde Washington'un silahlı kuvvetlerinin tamamını benzeri görülmemiş bir ölçekte kullanacağı tehdidinde de bulundu.

Trump, ABD'nin İran ve İsrail arasında kolayca bir anlaşmaya varabileceğine ve ülkeler arasındaki kanlı çatışmayı sona erdirebileceğine olan inancını bir kez daha dile getirdi.
09:50 15.06.2025
Husiler: Tel Aviv'e hipersonik füzelerle saldırdık
Husiler, son 24 saat içinde Filistin-2 hipersonik füzeleriyle Tel Aviv'deki hedeflere birkaç saldırı düzenlediklerini duyurdu.

Hareketin askeri sözcüsü Yahya Seri, bunun İran ordusu ve Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yürütülen operasyonlarla koordineli olduğunu vurguladı.
09:31 15.06.2025
İran füzelerinin isabet ettiği İsrail'deki Weizmann Bilim Enstitüsü büyük hasar gördü
İran'ın düzenlediği füze saldırısında İsrail'in orta kesimlerindeki Rehovot kentinde bulunan Weizmann Bilim Enstitüsünün büyük hasar gördüğü bildirildi.
Enstitüye ait laboratuvarları içeren en az bir binanın ağır hasar gördüğü ve yangın çıktığı ifade edildi.
Haberlerde, enstitünün içerisinde insanların mahsur kalmış olabileceğine dair endişeler olduğu vurgulandı.
Binaların yıkılma tehlikesi var
Öte yandan İran'ın füze saldırısında başkent Tel Aviv'de hedef alınan bazı binaların yıkılma ve çökme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.
09:30 15.06.2025
Trump İsrail'in teklifini kabul etmedi
İsrail'in, Trump yönetiminden son 48 saat içinde İran'ın nükleer programını ortadan kaldırmak için İran'a karşı savaşa katılmasını istediği ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın bunu kabul etmediği iddia edildi.
Axios haber sitesine konuşan iki İsrailli yetkiliye göre, İsrail, İran'a saldırılarında ABD'den katılmasını istedi.
Ancak Trump yönetiminin şimdiye kadar İsrail'in operasyonundan kendini uzak tutmaya çalıştığı, İran'da tek bir tesisini dahi direk bombalamak için saldırmasının ABD'yi doğrudan savaşın içine çekeceği endişesi ile bunu şu an dikkate almadığı savunuldu.
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