İran gece boyunca füze saldırısı düzenledi: Bat Yam'da 14 katlı binaya isabet eden füze büyük hasara neden oldu

İsrail ile İran arasında dün de tansiyonu yüksek bir gece yaşandı. İran İsrail'e yeni füze saldırıları düzenledi ve birçok hedef vuruldu. Füzelerin Tahran ve Şiraz'dan ateşlendiği bilgisi verildi.
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail’e balistik füze saldırılarının yeniden başlatıldığı sırada, 'çaresiz kalacaksınız' mesajını paylaştı.
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ise sosyal medya hesabından İsrail'in Tahran'da saldırı düzenlediğini açıkladı ve "Tahran yanıyor." paylaşımı yaptı. Katz, durum değerlendirme toplantısı yapmış, İran'ın misillemelerine ilişkin "Hamaney, İsrail'e füze fırlatmaya devam ederse Tahran yanacak." tehdidinde bulunmuştu