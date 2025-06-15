İran gece boyunca füze saldırısı düzenledi: Bat Yam'da 14 katlı binaya isabet eden füze büyük hasara neden oldu

İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD'ye inanmıyoruz

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin İsrail'in düzenlediği saldırılara katılmadığına dair birkaç kanal üzerinden mesaj gönderdiğini ancak buna inanmadıklarını söyledi.



Arakçi, İran'ın elinde ABD'nin İsrail'in bölgedeki saldırılarına destek verdiğini gösteren belgeler bulunduğunu belirterek "Amerika bu saldırıların bir ortağı ve bu sorumluluğu kabul etmek zorunda" ifadelerini kullandı.



'İran, nükleer silaha sahip olmayacağını garanti eden bir anlaşma imzalamaya hazır'



Arakçi'nin diğer açıklamaları:

🟥 ABD'nin iyi niyet göstermesini ve İsrail'in barışçıl nükleer tesislerimize yönelik saldırılarını kamuoyunda kınamasını bekliyoruz

🟥İsrail'in saldırılarına son vermesi halinde İran, saldırganlığı durduracak

🟥İran, nükleer silaha sahip olmayacağını garanti eden bir anlaşma imzalamaya hazır

🟥Çatışmanın Basra Körfezi bölgesine taşınması, kasıtlı olarak yapılan büyük bir stratejik hata

🟥Güney Pars sahasını hedef almak stratejik bir hata ve savaşı İran dışına taşımak anlamına gelir. Bu eylemler tüm bölgeyi ve dünyayı etkileyebilir

🟥İşgal altındaki Filistin topraklarındaki askeri ve ekonomik hedeflere füze saldırıları düzenlemekteki tek amacımız kendimizi savunmak ve saldırganlığa karşı koymak