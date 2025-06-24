Trump, NATO Genel Sekreteri Rutte'nin özel mesajını ifşa etti: 'Avrupa büyük bir bedel ödeyecek'

"Sayın Başkan, sevgili Donald,

İran’da aldığınız kararlı eylem için sizi tebrik eder ve teşekkür ederim. Bu gerçekten olağanüstüydü ve başka kimsenin cesaret edemediği bir şeydi. Bu hepimizi daha güvende hissettiriyor.

Bu akşam Lahey’de yeni bir büyük başarıya daha imza atıyorsunuz. Kolay olmadı ama hepsini yüzde 5’e imza attırmayı başardık!

Donald, siz bizi Amerika, Avrupa ve dünya için gerçekten çok ama çok önemli bir ana taşıdınız. Onlarca yıldır hiçbir Amerikan başkanının başaramadığı bir şeyi başaracaksınız.

Avrupa büyük bir bedel ödeyecek, ödemesi de gerekiyor, ve bu sizin zaferiniz olacak.

İyi yolculuklar ve Majesteleri’nin yemeğinde görüşmek üzere!

– Mark Rutte"