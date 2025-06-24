https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/trump-nato-genel-sekreteri-ruttenin-ozel-mesajini-ifsa-etti-avrupa-buyuk-bir-bedel-odeyecek-1097293136.html
Trump, NATO Genel Sekreteri Rutte'nin özel mesajını ifşa etti: 'Avrupa büyük bir bedel ödeyecek'
Trump, NATO Genel Sekreteri Rutte'nin özel mesajını ifşa etti: 'Avrupa büyük bir bedel ödeyecek'
Sputnik Türkiye
İran’daki operasyon sonrası ABD Eski Başkanı Donald Trump’a gönderilen özel mesajda, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin Trump’a “Avrupa büyük bir bedel... 24.06.2025, Sputnik Türkiye
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2025-06-24T16:59+0300
2025-06-24T17:10+0300
abd
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NATO Genel Sekreteri Mark Ruttee’nin, Donald Trump’a gönderdiği mesaj, Trump tarafından ekran görüntüsü alınarak ifşa edildi. En dikkat çeken bölüm ise, “Avrupa büyük bir bedel ödeyecek ve bu sizin zaferiniz olacak” cümlesi oldu. Bu ifade, Avrupa’ya karşı alınacak kararlar ya da ekonomik yaptırımların habercisi olarak yorumlandı:"Majesteleri’nin yemeğinde görüşürüz"Mesaj, “İyi yolculuklar ve Majesteleri’nin yemeğinde görüşmek üzere” ifadesiyle sona eriyor. Bu cümle, üst düzey diplomatik bir toplantının gerçekleşeceğine işaret ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/cumhurbaskani-erdogan-nato-zirvesine-katilmak-icin-laheye-gidiyor-1097288253.html
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abd, nato, i̇ran, başkan, lahey, mesaj, mark rutte, donald trump, ifşa, ekran görüntüsü
abd, nato, i̇ran, başkan, lahey, mesaj, mark rutte, donald trump, ifşa, ekran görüntüsü
Trump, NATO Genel Sekreteri Rutte'nin özel mesajını ifşa etti: 'Avrupa büyük bir bedel ödeyecek'
16:59 24.06.2025 (güncellendi: 17:10 24.06.2025)
İran’daki operasyon sonrası ABD Eski Başkanı Donald Trump’a gönderilen özel mesajda, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin Trump’a “Avrupa büyük bir bedel ödeyecek'” dediği görüldü.
NATO Genel Sekreteri Mark Ruttee’nin, Donald Trump’a gönderdiği mesaj, Trump tarafından ekran görüntüsü alınarak ifşa edildi. En dikkat çeken bölüm ise, “Avrupa büyük bir bedel ödeyecek ve bu sizin zaferiniz olacak” cümlesi oldu. Bu ifade, Avrupa’ya karşı alınacak kararlar ya da ekonomik yaptırımların habercisi olarak yorumlandı:
"Sayın Başkan, sevgili Donald,
İran’da aldığınız kararlı eylem için sizi tebrik eder ve teşekkür ederim. Bu gerçekten olağanüstüydü ve başka kimsenin cesaret edemediği bir şeydi. Bu hepimizi daha güvende hissettiriyor.
Bu akşam Lahey’de yeni bir büyük başarıya daha imza atıyorsunuz. Kolay olmadı ama hepsini yüzde 5’e imza attırmayı başardık!
Donald, siz bizi Amerika, Avrupa ve dünya için gerçekten çok ama çok önemli bir ana taşıdınız. Onlarca yıldır hiçbir Amerikan başkanının başaramadığı bir şeyi başaracaksınız.
Avrupa büyük bir bedel ödeyecek, ödemesi de gerekiyor, ve bu sizin zaferiniz olacak.
İyi yolculuklar ve Majesteleri’nin yemeğinde görüşmek üzere!
– Mark Rutte"
"Majesteleri’nin yemeğinde görüşürüz"
Mesaj, “İyi yolculuklar ve Majesteleri’nin yemeğinde görüşmek üzere” ifadesiyle sona eriyor. Bu cümle, üst düzey diplomatik bir toplantının gerçekleşeceğine işaret ediyor.