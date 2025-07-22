https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/black-sabbathin-solisti-ozzy-osbourne-hayatini-kaybetti-1098067739.html
Black Sabbath'ın solisti Ozzy Osbourne hayatını kaybetti
Black Sabbath'ın solisti Ozzy Osbourne hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Black Sabbath'ın solisti Ozzy Osbourne veda konserinden haftalar sonra 76 yaşında hayatını kaybetti. 22.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-22T21:24+0300
2025-07-22T21:24+0300
2025-07-22T21:28+0300
dünya
black sabbath
ozzy osbourne
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/08/1d/1060514966_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_29f14f56e5e0eb19d330993793ba203a.jpg
İngiliz heavy metal grubu Black Sabbath'ın solisti John Michael 'Ozzy' Osbourne, 76 yaşında hayatını kaybetti.Black Sabbath'ta şarkıcı olarak heavy metalin öncülüğünü yapan müzisyen, daha sonra başarılı bir solo müzik kariyerine ve 2000'lerde bir reality şov yıldızına dönüştü.Son konseri 5 Temmuz'da doğduğu şehir Birmingham'da gerçekleşmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/klip-cekiminde-olumden-dondu-attan-dustu-hafiza-kaybi-yasadi-1098061417.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/08/1d/1060514966_116:0:1652:1152_1920x0_80_0_0_c7b1aab76dde7c19d28af499a8306a09.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
black sabbath, ozzy osbourne
black sabbath, ozzy osbourne
Black Sabbath'ın solisti Ozzy Osbourne hayatını kaybetti
21:24 22.07.2025 (güncellendi: 21:28 22.07.2025)
Black Sabbath'ın solisti Ozzy Osbourne veda konserinden haftalar sonra 76 yaşında hayatını kaybetti.
İngiliz heavy metal grubu Black Sabbath'ın solisti John Michael 'Ozzy' Osbourne, 76 yaşında hayatını kaybetti.
Black Sabbath'ta şarkıcı olarak heavy metalin öncülüğünü yapan müzisyen, daha sonra başarılı bir solo müzik kariyerine ve 2000'lerde bir reality şov yıldızına dönüştü.
Son konseri 5 Temmuz'da doğduğu şehir Birmingham'da gerçekleşmişti.