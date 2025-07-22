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Black Sabbath'ın solisti Ozzy Osbourne hayatını kaybetti
Black Sabbath'ın solisti Ozzy Osbourne hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Black Sabbath'ın solisti Ozzy Osbourne veda konserinden haftalar sonra 76 yaşında hayatını kaybetti. 22.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-22T21:24+0300
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dünya
black sabbath
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İngiliz heavy metal grubu Black Sabbath'ın solisti John Michael 'Ozzy' Osbourne, 76 yaşında hayatını kaybetti.Black Sabbath'ta şarkıcı olarak heavy metalin öncülüğünü yapan müzisyen, daha sonra başarılı bir solo müzik kariyerine ve 2000'lerde bir reality şov yıldızına dönüştü.Son konseri 5 Temmuz'da doğduğu şehir Birmingham'da gerçekleşmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/klip-cekiminde-olumden-dondu-attan-dustu-hafiza-kaybi-yasadi-1098061417.html
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black sabbath, ozzy osbourne
black sabbath, ozzy osbourne

Black Sabbath'ın solisti Ozzy Osbourne hayatını kaybetti

21:24 22.07.2025 (güncellendi: 21:28 22.07.2025)
© AFP 2023Ozzy Osbourne
Ozzy Osbourne - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2025
© AFP 2023
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Black Sabbath'ın solisti Ozzy Osbourne veda konserinden haftalar sonra 76 yaşında hayatını kaybetti.
İngiliz heavy metal grubu Black Sabbath'ın solisti John Michael 'Ozzy' Osbourne, 76 yaşında hayatını kaybetti.
Black Sabbath'ta şarkıcı olarak heavy metalin öncülüğünü yapan müzisyen, daha sonra başarılı bir solo müzik kariyerine ve 2000'lerde bir reality şov yıldızına dönüştü.
Son konseri 5 Temmuz'da doğduğu şehir Birmingham'da gerçekleşmişti.
Pınar Yıldız - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2025
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