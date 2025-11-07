İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Netanyahu hakkında 'tutuklamaya yönelik yakalama emri' çıkarttı

İsrail Devleti’nin bugüne kadar Gazze’de sistematik bir şekilde gerçekleştirdiği soykırım ve insanlığa karşı suçlar sonucunda; aralarında kadınların ve çocukların da bulunduğu binlerce sivilin hayatını kaybettiği, binlerce kişinin yaralandığı ve yerleşim yerlerinin kullanılamaz hale geldiği tespit edilmiştir.



29.01.2024 tarihinde 6 yaşındaki Hind Receb isimli kız çocuğunun İsrail askerleri tarafından 335 kurşunla katledildiği, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana bu tür eylemlerin her geçen gün artarak sürdüğü, 17.10.2023 tarihinde El-Ehli Baptist Hastanesi’ne yapılan saldırıda 500 kişinin hayatını kaybettiği, 29.02.2024 tarihinde İsrail askerleri tarafından tıbbi ekipmanların bilinçli olarak tahrip edildiği, 21.03.2025 tarihinde ise Türk-Filistin Dostluk Hastanesi’nin bombalandığı ve benzer şekilde birçok sağlık kuruluşuna da saldırılar düzenlendiği belirlenmiştir. Ayrıca Gazze’nin abluka altına alındığı ve mağdurların insani yardıma erişimlerinin engellendiği hususu, dünya kamuoyunda da geniş yankı uyandırmıştır.



Bu kapsamda, insani yardım ulaştırmak amacıyla Küresel Sumud Filosu içerisinde yer alan aktivistlerin, deniz ulaşım araçlarıyla Gazze’ye doğru seyir hâlindeyken İsrail donanması tarafından uluslararası sularda saldırıya uğradıkları, bu saldırı sonucunda mağdurların alıkonulduğu anlaşılmıştır.



Bu olayla ilgili olarak, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 15. maddesi ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 12-13. maddeleri uyarınca, Cumhuriyet Başsavcılığımızca re’sen “Eziyet, Nitelikli Yağma, Mala Zarar Verme, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma ve Ulaşım Araçlarının Kaçırılması veya Alıkonulması” suçlarından soruşturma başlatılmıştır.



İsrail Devleti tarafından alıkonulan mağdurların 04.10.2025, 07.10.2025, 09.10.2025 ve 10.10.2025 tarihlerinde hava yoluyla ülkemize getirildikleri, mağdurların dönüşlerinin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’nda adli ve psikolojik muayenelerinin yapıldığı, hazırlanan raporların Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderildiği bildirilmiştir.



Cumhuriyet Başsavcılığımızca, söz konusu şahısların mağdur/müşteki sıfatıyla beyanlarına başvurulmuş, soruşturma sürecinde maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve olayda cezai sorumluluğu bulunan kişilerin tespiti amacıyla İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ile Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı’na müzekkereler yazılmıştır. Soruşturma sürecinde ayrıca, Küresel Sumud Filosu mağdurlarının vekilleri tarafından Cumhuriyet Başsavcılığımıza çeşitli dilekçeler sunulduğu, İstanbul 2 Nolu Barosu tarafından da 07.11.2025 tarihinde ihbar mahiyetinde suç duyurusu dilekçesi gönderildiği anlaşılmıştır.



Elde edilen deliller doğrultusunda, Gazze’de sistematik biçimde gerçekleştirilen “İnsanlığa Karşı Suçlar” ve “Soykırım” eylemleri ile Küresel Sumud Filosu’na yönelik saldırılar yönünden cezai sorumluluğu bulunduğu değerlendirilen İsrail Devleti yetkililerinin isimleri tespit edilmiştir. Bu kapsamda; halen ülkemizde bulunmadıkları belirlenen şüpheliler hakkında, 07.11.2025 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi üzerine İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’nce, aralarında İsrail Başbakanı Binyamin NETANYAHU,

İsrail Savunma Bakanı Israel KATZ,

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar BEN GVIR,

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal ZAMIR,

İsrail Deniz Kuvvetleri Komutanı David Saar SALAMA gibi isimlerin de bulunduğu 37 şüpheli hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun 77. maddesinde düzenlenen “İnsanlığa Karşı Suçlar” ve 76. maddesinde düzenlenen “Soykırım” suçlarından tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılmıştır.



Soruşturma titizlikle ve çok yönlü olarak devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı