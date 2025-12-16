https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/trump-abdye-girisleri-7-ulkeye-daha-yasakladi-1101856858.html
Trump, ABD'ye girişleri 7 ülkeye daha yasakladı
Beyaz Saray, ABD'nin Burkina Faso, Mali, Nijer, Güney Sudan, Suriye, Laos ve Sierra Leone vatandaşları ile Filistin Yönetimi belgelerine sahip kişilere giriş... 16.12.2025
2025-12-16T23:43+0300
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın yabancı uyrukluların ABD'ye girişini daha da kısıtlayan ve sınırlandıran bir bildiri imzaladığını bildirdi.Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, ABD, ilk etapta açıklanan 12 ülkeye ek olarak, Burkina Faso, Mali, Nijer, Güney Sudan ve Suriye olmak üzere beş ülkenin vatandaşlarına yönelik tam kısıtlamalar ve giriş sınırlamaları getirdi.Açıklamada, Filistin yönetimi tarafından verilen seyahat belgelerine sahip kişilere de tam kısıtlamalar getirildiği belirtildi.Ayrıca, Trump tarafından imzalanan yeni bir bildiri, daha önce kısmi kısıtlamalara tabi olan Laos ve Sierra Leone'ye tam kısıtlamalar ve giriş sınırlamaları getiriyor.Türkmenistan ayrıntısıBeyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, ABD, Türkmenistan'ın Washington ile yapıcı diyaloğunu ve önceki karardan bu yana kaydedilen önemli ilerlemeyi gerekçe göstererek, Türkmenistan vatandaşlarına yönelik göçmen olmayan vize yasağını da kaldırdı. Ancak, Türkmenistan vatandaşlarının göçmen olarak ülkeye girişinin yasaklanması yürürlükte kalmaya devam ediyor.Daha önce 12 ülke yasaklandı, 7 ülkeninki kısıtlandıHaziran ayında Trump, Afganistan, Çad, Kongo, Myanmar, Ekvator Ginesi, Haiti, İran, Libya ve Yemen'den ABD'ye girişleri yasaklamış, Burundi, Küba, Laos, Sierra Leone, Togo, Türkmenistan ve Venezüella vatandaşlarının girişini kısmen kısıtlamıştı.
