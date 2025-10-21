https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/parisi-hortum-vurdu-olu-ve-yaralilar-var-1100354090.html

Paris'i hortum vurdu: Ölü ve yaralılar var

Paris'i hortum vurdu: Ölü ve yaralılar var

Sputnik Türkiye

Fransa’nın başkenti Paris’in kuzeyindeki Val-d’Oise vilayetinde meydana gelen şiddetli hortum, büyük yıkıma yol açtı. Bir inşaat işçisi yaşamını yitirirken... 21.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-21T12:02+0300

2025-10-21T12:02+0300

2025-10-21T12:02+0300

paris

fransa

meteoroloji

avrupa

dünya

yılsonu2025

hortum

hortum

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0c/1099325268_0:139:1536:1003_1920x0_80_0_0_4b9e62973aa8382710a0ec91e32b03fc.jpg

Fransa’nın başkenti Paris’in kuzeyinde yer alan Val-d’Oise vilayetinde dün akşam saatlerinde etkili olan hortum, kısa sürede büyük yıkım yarattı. Yerel medyaya göre, özellikle Ermont ve Eaubonne kentleri sert rüzgârların etkisi altında kaldı.Bölgede üç vinç devrildi, çok sayıda ağaç kökünden söküldü ve binalarda ciddi hasar oluştu.Bir i̇nşaat i̇şçisi hayatını kaybettiVal-d’Oise Cumhuriyet Savcısı Guirec Le Bras, hortumda hayatını kaybeden kişinin 23 yaşında bir inşaat firması çalışanı olduğunu açıkladı. Genç işçinin, hortum sırasında şantiyede görev başında olduğu belirtildi.Savcı, olayla ilgili incelemelerin sürdüğünü, can kaybının artmaması için bölgede güvenlik önlemlerinin genişletildiğini ifade etti.9 yaralıdan 4’ünün durumu ağırYetkililer, hortumda 9 kişinin yaralandığını, bunlardan 4’ünün durumunun ağır olduğunu bildirdi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşandığı aktarıldı.Acil servis ekipleri, yıkılan vinçlerin ve devrilen ağaçların kaldırılması için çalışmalarını sürdürüyor.Belediye parkları kapatıldıErmont Belediyesi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gece boyunca etkili olan fırtınada çok sayıda ağacın kökünden söküldüğünü duyurdu. Güvenlik gerekçesiyle belediyeye ait tüm parkların geçici olarak kapatıldığı bildirildi.Belediye yetkilileri, temizlik ekipleri ve polisin fırtınadan etkilenen bölgelerde güvenliği sağlamak ve enkaz kaldırma çalışmalarını yürütmek için sahada olduğunu belirtti.Uzmanlardan i̇klim uyarısıMeteoroloji uzmanları, son dönemde Avrupa’da görülen bu tür aşırı hava olaylarının, iklim değişikliğinin etkilerini artırdığına dikkat çekiyor. Özellikle Fransa’nın kuzeyinde, geçmiş yıllara kıyasla daha sık hortum ve şiddetli rüzgar olayları yaşandığı vurgulanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/denizlide-4-bin-500-yillik-yanmis-ev-kalintisi-ortaya-cikarildi-1100352802.html

paris

fransa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

paris, fransa, meteoroloji, avrupa, yılsonu2025, hortum, hortum