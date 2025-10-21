Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/parisi-hortum-vurdu-olu-ve-yaralilar-var-1100354090.html
Paris'i hortum vurdu: Ölü ve yaralılar var
Paris'i hortum vurdu: Ölü ve yaralılar var
Sputnik Türkiye
Fransa'nın başkenti Paris'in kuzeyindeki Val-d'Oise vilayetinde meydana gelen şiddetli hortum, büyük yıkıma yol açtı. Bir inşaat işçisi yaşamını yitirirken...
Fransa’nın başkenti Paris’in kuzeyinde yer alan Val-d’Oise vilayetinde dün akşam saatlerinde etkili olan hortum, kısa sürede büyük yıkım yarattı. Yerel medyaya göre, özellikle Ermont ve Eaubonne kentleri sert rüzgârların etkisi altında kaldı.Bölgede üç vinç devrildi, çok sayıda ağaç kökünden söküldü ve binalarda ciddi hasar oluştu.Bir i̇nşaat i̇şçisi hayatını kaybettiVal-d’Oise Cumhuriyet Savcısı Guirec Le Bras, hortumda hayatını kaybeden kişinin 23 yaşında bir inşaat firması çalışanı olduğunu açıkladı. Genç işçinin, hortum sırasında şantiyede görev başında olduğu belirtildi.Savcı, olayla ilgili incelemelerin sürdüğünü, can kaybının artmaması için bölgede güvenlik önlemlerinin genişletildiğini ifade etti.9 yaralıdan 4’ünün durumu ağırYetkililer, hortumda 9 kişinin yaralandığını, bunlardan 4’ünün durumunun ağır olduğunu bildirdi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşandığı aktarıldı.Acil servis ekipleri, yıkılan vinçlerin ve devrilen ağaçların kaldırılması için çalışmalarını sürdürüyor.Belediye parkları kapatıldıErmont Belediyesi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gece boyunca etkili olan fırtınada çok sayıda ağacın kökünden söküldüğünü duyurdu. Güvenlik gerekçesiyle belediyeye ait tüm parkların geçici olarak kapatıldığı bildirildi.Belediye yetkilileri, temizlik ekipleri ve polisin fırtınadan etkilenen bölgelerde güvenliği sağlamak ve enkaz kaldırma çalışmalarını yürütmek için sahada olduğunu belirtti.Uzmanlardan i̇klim uyarısıMeteoroloji uzmanları, son dönemde Avrupa’da görülen bu tür aşırı hava olaylarının, iklim değişikliğinin etkilerini artırdığına dikkat çekiyor. Özellikle Fransa’nın kuzeyinde, geçmiş yıllara kıyasla daha sık hortum ve şiddetli rüzgar olayları yaşandığı vurgulanıyor.
Paris'i hortum vurdu: Ölü ve yaralılar var

Fransa’nın başkenti Paris’in kuzeyindeki Val-d’Oise vilayetinde meydana gelen şiddetli hortum, büyük yıkıma yol açtı. Bir inşaat işçisi yaşamını yitirirken, 4’ü ağır olmak üzere 9 kişi yaralandı. Ermont ve Eaubonne kentlerinde onlarca ağaç kökünden söküldü, üç vinç devrildi.
Fransa’nın başkenti Paris’in kuzeyinde yer alan Val-d’Oise vilayetinde dün akşam saatlerinde etkili olan hortum, kısa sürede büyük yıkım yarattı. Yerel medyaya göre, özellikle Ermont ve Eaubonne kentleri sert rüzgârların etkisi altında kaldı.
Bölgede üç vinç devrildi, çok sayıda ağaç kökünden söküldü ve binalarda ciddi hasar oluştu.

Bir i̇nşaat i̇şçisi hayatını kaybetti

Val-d’Oise Cumhuriyet Savcısı Guirec Le Bras, hortumda hayatını kaybeden kişinin 23 yaşında bir inşaat firması çalışanı olduğunu açıkladı. Genç işçinin, hortum sırasında şantiyede görev başında olduğu belirtildi.
Savcı, olayla ilgili incelemelerin sürdüğünü, can kaybının artmaması için bölgede güvenlik önlemlerinin genişletildiğini ifade etti.

9 yaralıdan 4’ünün durumu ağır

Yetkililer, hortumda 9 kişinin yaralandığını, bunlardan 4’ünün durumunun ağır olduğunu bildirdi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşandığı aktarıldı.
Acil servis ekipleri, yıkılan vinçlerin ve devrilen ağaçların kaldırılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye parkları kapatıldı

Ermont Belediyesi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gece boyunca etkili olan fırtınada çok sayıda ağacın kökünden söküldüğünü duyurdu. Güvenlik gerekçesiyle belediyeye ait tüm parkların geçici olarak kapatıldığı bildirildi.
Belediye yetkilileri, temizlik ekipleri ve polisin fırtınadan etkilenen bölgelerde güvenliği sağlamak ve enkaz kaldırma çalışmalarını yürütmek için sahada olduğunu belirtti.

Uzmanlardan i̇klim uyarısı

Meteoroloji uzmanları, son dönemde Avrupa’da görülen bu tür aşırı hava olaylarının, iklim değişikliğinin etkilerini artırdığına dikkat çekiyor. Özellikle Fransa’nın kuzeyinde, geçmiş yıllara kıyasla daha sık hortum ve şiddetli rüzgar olayları yaşandığı vurgulanıyor.
