https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/parisi-hortum-vurdu-olu-ve-yaralilar-var-1100354090.html
Paris'i hortum vurdu: Ölü ve yaralılar var
Paris'i hortum vurdu: Ölü ve yaralılar var
Sputnik Türkiye
Fransa’nın başkenti Paris’in kuzeyindeki Val-d’Oise vilayetinde meydana gelen şiddetli hortum, büyük yıkıma yol açtı. Bir inşaat işçisi yaşamını yitirirken... 21.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-21T12:02+0300
2025-10-21T12:02+0300
2025-10-21T12:02+0300
paris
fransa
meteoroloji
avrupa
dünya
yılsonu2025
hortum
hortum
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0c/1099325268_0:139:1536:1003_1920x0_80_0_0_4b9e62973aa8382710a0ec91e32b03fc.jpg
Fransa’nın başkenti Paris’in kuzeyinde yer alan Val-d’Oise vilayetinde dün akşam saatlerinde etkili olan hortum, kısa sürede büyük yıkım yarattı. Yerel medyaya göre, özellikle Ermont ve Eaubonne kentleri sert rüzgârların etkisi altında kaldı.Bölgede üç vinç devrildi, çok sayıda ağaç kökünden söküldü ve binalarda ciddi hasar oluştu.Bir i̇nşaat i̇şçisi hayatını kaybettiVal-d’Oise Cumhuriyet Savcısı Guirec Le Bras, hortumda hayatını kaybeden kişinin 23 yaşında bir inşaat firması çalışanı olduğunu açıkladı. Genç işçinin, hortum sırasında şantiyede görev başında olduğu belirtildi.Savcı, olayla ilgili incelemelerin sürdüğünü, can kaybının artmaması için bölgede güvenlik önlemlerinin genişletildiğini ifade etti.9 yaralıdan 4’ünün durumu ağırYetkililer, hortumda 9 kişinin yaralandığını, bunlardan 4’ünün durumunun ağır olduğunu bildirdi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşandığı aktarıldı.Acil servis ekipleri, yıkılan vinçlerin ve devrilen ağaçların kaldırılması için çalışmalarını sürdürüyor.Belediye parkları kapatıldıErmont Belediyesi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gece boyunca etkili olan fırtınada çok sayıda ağacın kökünden söküldüğünü duyurdu. Güvenlik gerekçesiyle belediyeye ait tüm parkların geçici olarak kapatıldığı bildirildi.Belediye yetkilileri, temizlik ekipleri ve polisin fırtınadan etkilenen bölgelerde güvenliği sağlamak ve enkaz kaldırma çalışmalarını yürütmek için sahada olduğunu belirtti.Uzmanlardan i̇klim uyarısıMeteoroloji uzmanları, son dönemde Avrupa’da görülen bu tür aşırı hava olaylarının, iklim değişikliğinin etkilerini artırdığına dikkat çekiyor. Özellikle Fransa’nın kuzeyinde, geçmiş yıllara kıyasla daha sık hortum ve şiddetli rüzgar olayları yaşandığı vurgulanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/denizlide-4-bin-500-yillik-yanmis-ev-kalintisi-ortaya-cikarildi-1100352802.html
paris
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0c/1099325268_86:0:1451:1024_1920x0_80_0_0_c29e380b25dfeb682a709e76d0a05ffd.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
paris, fransa, meteoroloji, avrupa, yılsonu2025, hortum, hortum
paris, fransa, meteoroloji, avrupa, yılsonu2025, hortum, hortum
Paris'i hortum vurdu: Ölü ve yaralılar var
Fransa’nın başkenti Paris’in kuzeyindeki Val-d’Oise vilayetinde meydana gelen şiddetli hortum, büyük yıkıma yol açtı. Bir inşaat işçisi yaşamını yitirirken, 4’ü ağır olmak üzere 9 kişi yaralandı. Ermont ve Eaubonne kentlerinde onlarca ağaç kökünden söküldü, üç vinç devrildi.
Fransa’nın başkenti Paris’in kuzeyinde yer alan Val-d’Oise vilayetinde dün akşam saatlerinde etkili olan hortum, kısa sürede büyük yıkım yarattı. Yerel medyaya göre, özellikle Ermont ve Eaubonne kentleri sert rüzgârların etkisi altında kaldı.
Bölgede üç vinç devrildi, çok sayıda ağaç kökünden söküldü ve binalarda ciddi hasar oluştu.
Bir i̇nşaat i̇şçisi hayatını kaybetti
Val-d’Oise Cumhuriyet Savcısı Guirec Le Bras, hortumda hayatını kaybeden kişinin 23 yaşında bir inşaat firması çalışanı olduğunu açıkladı. Genç işçinin, hortum sırasında şantiyede görev başında olduğu belirtildi.
Savcı, olayla ilgili incelemelerin sürdüğünü, can kaybının artmaması için bölgede güvenlik önlemlerinin genişletildiğini ifade etti.
9 yaralıdan 4’ünün durumu ağır
Yetkililer, hortumda 9 kişinin yaralandığını, bunlardan 4’ünün durumunun ağır olduğunu bildirdi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşandığı aktarıldı.
Acil servis ekipleri, yıkılan vinçlerin ve devrilen ağaçların kaldırılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Belediye parkları kapatıldı
Ermont Belediyesi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gece boyunca etkili olan fırtınada çok sayıda ağacın kökünden söküldüğünü duyurdu. Güvenlik gerekçesiyle belediyeye ait tüm parkların geçici olarak kapatıldığı bildirildi.
Belediye yetkilileri, temizlik ekipleri ve polisin fırtınadan etkilenen bölgelerde güvenliği sağlamak ve enkaz kaldırma çalışmalarını yürütmek için sahada olduğunu belirtti.
Uzmanlardan i̇klim uyarısı
Meteoroloji
uzmanları, son dönemde Avrupa’da görülen bu tür aşırı hava olaylarının
, iklim değişikliğinin etkilerini artırdığına
dikkat çekiyor. Özellikle Fransa’nın kuzeyinde, geçmiş yıllara kıyasla daha sık hortum ve şiddetli rüzgar olayları
yaşandığı vurgulanıyor.