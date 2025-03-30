https://anlatilaninotesi.com.tr/20250330/abdde-kucuk-ucak-yerlesim-yerine-dustu-ucaktakiler-hayatini-kaybetti-1094990675.html
ABD'de küçük uçak yerleşim yerine düştü: Uçaktakiler hayatını kaybetti
ABD'de küçük uçak yerleşim yerine düştü: Uçaktakiler hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
ABD'nin Minnesota eyaletinde bir evin üstüne düşen küçük uçakta bulunanların yaşamını yitirdiği bildirildi. 30.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-30T10:41+0300
2025-03-30T10:41+0300
2025-03-30T10:41+0300
dünya
des moines uluslararası havalimanı
uçak kazası
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ABD'nin Iowa eyaletindeki Des Moines Uluslararası Havalimanı'ndan havalanan küçük uçak, Minnesota'nın Minneapolis kentinde düştü.ABD Federal Havacılık İdaresi'nden (FAA) yetkililer, kent merkezinin uzağında bir evin üstüne düşen uçakta kaç kişinin bulunduğunun henüz netleşmediğini, ancak uçağın içindekilerin tamamının hayatını kaybettiğini belirtti.Uçağın düştüğü evde yaralanan olmadığını ifade eden yetkililer, kazanın nedenine ilişkin soruşturma yürütüldüğünü kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/buzul-kapli-golde-mucize-dusen-ucakta-baba-ve-iki-kizi-eksi-20-derecede-12-saat-kurtarilmayi-1094879119.html
des moines uluslararası havalimanı
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des moines uluslararası havalimanı, uçak kazası
des moines uluslararası havalimanı, uçak kazası
ABD'de küçük uçak yerleşim yerine düştü: Uçaktakiler hayatını kaybetti
ABD'nin Minnesota eyaletinde bir evin üstüne düşen küçük uçakta bulunanların yaşamını yitirdiği bildirildi.
ABD'nin Iowa eyaletindeki Des Moines Uluslararası Havalimanı'ndan havalanan küçük uçak, Minnesota'nın Minneapolis kentinde düştü.
ABD Federal Havacılık İdaresi'nden (FAA) yetkililer, kent merkezinin uzağında bir evin üstüne düşen uçakta kaç kişinin bulunduğunun henüz netleşmediğini, ancak uçağın içindekilerin tamamının hayatını kaybettiğini belirtti.
Uçağın düştüğü evde yaralanan olmadığını ifade eden yetkililer, kazanın nedenine ilişkin soruşturma yürütüldüğünü kaydetti.