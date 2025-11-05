Skandal anlar kaydedildi: Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, canlı yayında cinsel tacize uğradı
Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, halkla buluştuğu sırada sarhoş bir erkeğin cinsel tacizine uğradı. Saldırgan, Sheinbaum’un beline sarılıp öpmeye çalışırken korumalar tarafından anında etkisiz hale getirildi. Olayın görüntüleri kısa sürede ülkede infiale yol açtı.
Meksika’da uyuşturucu kartellerine karşı yürütülen sert operasyonların gölgesinde, ülke gündemini sarsan bir olay yaşandı. 63 yaşındaki Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, başkentte vatandaşlarla tokalaşıp sohbet ettiği sırada alkollü bir adamın tacizine uğradı.
O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.
Saldırgan beline sarıldı, öpmeye kalktı
Görüntülerde saldırganın, Sheinbaum’a yaklaşarak önce beline sarıldığı, ardından da öpmeye çalıştığı görülüyor.
Durumu fark eden korumalar, hızla Meksika liderini çevreleyerek saldırganı etkisiz hale getirdi ve şahsı gözaltına aldı.
Kaydedilen videoda, yaşadığı şoke rağmen Sheinbaum’un soğukkanlı tavrını koruduğu ve çevresine dönerek “Endişelenmeyin, sakin olun” dediği duyuluyor.
Meksika’da Büyük Tepki: Devlet başkanına yapılan bu saygısızlık kabul edilemez
Olayın ardından sosyal medya adeta karıştı.
Binlerce kişi, ülkenin ilk kadın devlet başkanı olan Sheinbaum’a yapılan bu saldırıya tepki göstererek, “Kadına yönelik şiddetin en üst makama kadar ulaştığı bir ülke haline geldik” yorumlarında bulundu.
Kimi kullanıcılar, korumaların hızlı müdahalesine övgü yağdırırken, kimileri ise “Devlet başkanına bu kadar kolay yaklaşılabiliyorsa güvenlik zafiyeti var demektir” diyerek güvenlik önlemlerini eleştirdi.
Sheinbaum cephesinden henüz açıklama yok
Meksika Devlet Başkanlığı ya da Sheinbaum’un basın ofisi olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.
Ancak devlet başkanının yakın çevresinden sızan bilgilere göre, Sheinbaum’un olaydan fiziksel olarak zarar görmediği, ancak taciz girişiminin derin bir rahatsızlık yarattığı öğrenildi.
Olay, kadın liderlerin kamusal alanlarda maruz kaldığı cinsiyet temelli saldırılar konusunu yeniden gündeme taşıdı.