https://anlatilaninotesi.com.tr/20251104/kuzey-korenin-golge-lideri-kim-yong-nam-hayatini-kaybetti-guney-koreden-taziye-mesaji-geldi-1100719477.html

Kuzey Kore’nin 'gölge lideri' Kim Yong-nam hayatını kaybetti: Güney Kore’den taziye mesajı geldi

Kuzey Kore’nin 'gölge lideri' Kim Yong-nam hayatını kaybetti: Güney Kore’den taziye mesajı geldi

Sputnik Türkiye

Kuzey Kore’nin eski meclis başkanı ve uzun yıllar ülkenin “protokol lideri” olarak görülen Kim Yong-nam, 97 yaşında çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını... 04.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-04T12:32+0300

2025-11-04T12:32+0300

2025-11-04T12:32+0300

dünya

yılsonu2025

asya & pasifik

kim yong-nam

kim jong-un

kim yo-jong

pyongyang

kore yarımadası

kore merkezi haber ajansı (kcna)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103210/84/1032108438_0:17:3800:2154_1920x0_80_0_0_81452ba6766a0bf1f49ea91c67b366fc.jpg

Kuzey Kore’nin en tanınmış siyasetçilerinden, eski Yüksek Halk Meclisi Başkanı Kim Yong-nam 97 yaşında hayatını kaybetti. Devlet haber ajansı KCNA, ölüm nedeninin çoklu organ yetmezliği olduğunu açıkladı.Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Yong-nam’ın tabutu başında saygı duruşunda bulundu ve “derin taziyelerini” iletti. Ajansın yayımladığı fotoğraflarda Jong-un’un, cam tabut içinde yatan eski meclis başkanına üst düzey yetkililerle birlikte başsağlığı sunduğu görüldü.🏛 Kuzey Kore protokolünde 'Devlet Başkanı' sayılıyorduKim Yong-nam, 1998–2019 yılları arasında Yüksek Halk Meclisi Başkanlığı görevini yürüttü. Bu unvan, onu resmi protokolde devlet başkanı konumuna taşıyordu. Ancak fiili güç her zaman Kim Jong-un ve ailesinin çevresinde toplanmıştı.Yong-nam, 2018’deki Pyeongchang Kış Olimpiyatları sırasında Güney Kore’ye giden Kuzey Kore heyetine başkanlık etmişti. O dönemde Kim Jong-un’un kız kardeşi Kim Yo-jong da heyette yer almıştı. Güney Kore basını, Yong-nam’ın toplantılarda onursal koltuğunu Kim Yo-jong’a bırakmasını “Pyongyang’daki güç dengelerine ince bir gönderme” olarak yorumlamıştı.Seul’den taziye mesajıGüney Kore’nin Birleşme Bakanı Chung Dong-young, Yong-nam’ın ölümü üzerine taziye mesajı yayımladı.Chung, 2005 ve 2018 yıllarındaki Pyongyang görüşmelerini hatırlatarak, “Kore Yarımadası’nda barış için yapıcı bir diyalog kurmuştuk” ifadelerini kullandı. Ayrıca, 2018’deki ziyaretin “Kuzey-Güney diyaloğunun yeniden başlamasına vesile olduğunu” söyledi.'Diplomatik i̇majın yüzü' olarak hatırlanıyorUzun yıllar boyunca Kim Yong-nam, uluslararası platformlarda Kuzey Kore’nin yumuşak yüzü olarak öne çıkmıştı. Batılı diplomatlar onu, rejimin en “ölçülü” temsilcilerinden biri olarak tanımlıyordu. Kim’in ölümünün, ülkenin dış politika hafızasında önemli bir boşluk yaratacağı değerlendiriliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251104/peru-eski-basbakanin-siginma-talebi-nedeniyle-meksika-ile-diplomatik-iliskilerini-kesti-1100714393.html

pyongyang

kore yarımadası

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yılsonu2025, asya & pasifik, kim yong-nam, kim jong-un, kim yo-jong, pyongyang, kore yarımadası, kore merkezi haber ajansı (kcna)