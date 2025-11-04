https://anlatilaninotesi.com.tr/20251104/kuzey-korenin-golge-lideri-kim-yong-nam-hayatini-kaybetti-guney-koreden-taziye-mesaji-geldi-1100719477.html
Kuzey Kore’nin 'gölge lideri' Kim Yong-nam hayatını kaybetti: Güney Kore’den taziye mesajı geldi
Kuzey Kore’nin eski meclis başkanı ve uzun yıllar ülkenin “protokol lideri” olarak görülen Kim Yong-nam, 97 yaşında çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını... 04.11.2025, Sputnik Türkiye
Kuzey Kore’nin en tanınmış siyasetçilerinden, eski Yüksek Halk Meclisi Başkanı Kim Yong-nam 97 yaşında hayatını kaybetti. Devlet haber ajansı KCNA, ölüm nedeninin çoklu organ yetmezliği olduğunu açıkladı.Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Yong-nam’ın tabutu başında saygı duruşunda bulundu ve “derin taziyelerini” iletti. Ajansın yayımladığı fotoğraflarda Jong-un’un, cam tabut içinde yatan eski meclis başkanına üst düzey yetkililerle birlikte başsağlığı sunduğu görüldü.🏛 Kuzey Kore protokolünde 'Devlet Başkanı' sayılıyorduKim Yong-nam, 1998–2019 yılları arasında Yüksek Halk Meclisi Başkanlığı görevini yürüttü. Bu unvan, onu resmi protokolde devlet başkanı konumuna taşıyordu. Ancak fiili güç her zaman Kim Jong-un ve ailesinin çevresinde toplanmıştı.Yong-nam, 2018’deki Pyeongchang Kış Olimpiyatları sırasında Güney Kore’ye giden Kuzey Kore heyetine başkanlık etmişti. O dönemde Kim Jong-un’un kız kardeşi Kim Yo-jong da heyette yer almıştı. Güney Kore basını, Yong-nam’ın toplantılarda onursal koltuğunu Kim Yo-jong’a bırakmasını “Pyongyang’daki güç dengelerine ince bir gönderme” olarak yorumlamıştı.Seul’den taziye mesajıGüney Kore’nin Birleşme Bakanı Chung Dong-young, Yong-nam’ın ölümü üzerine taziye mesajı yayımladı.Chung, 2005 ve 2018 yıllarındaki Pyongyang görüşmelerini hatırlatarak, “Kore Yarımadası’nda barış için yapıcı bir diyalog kurmuştuk” ifadelerini kullandı. Ayrıca, 2018’deki ziyaretin “Kuzey-Güney diyaloğunun yeniden başlamasına vesile olduğunu” söyledi.'Diplomatik i̇majın yüzü' olarak hatırlanıyorUzun yıllar boyunca Kim Yong-nam, uluslararası platformlarda Kuzey Kore’nin yumuşak yüzü olarak öne çıkmıştı. Batılı diplomatlar onu, rejimin en “ölçülü” temsilcilerinden biri olarak tanımlıyordu. Kim’in ölümünün, ülkenin dış politika hafızasında önemli bir boşluk yaratacağı değerlendiriliyor.
Kuzey Kore’nin en tanınmış siyasetçilerinden, eski Yüksek Halk Meclisi Başkanı Kim Yong-nam 97 yaşında hayatını kaybetti. Devlet haber ajansı KCNA, ölüm nedeninin çoklu organ yetmezliği olduğunu açıkladı.
Kuzey Kore
lideri Kim Jong-un
, Yong-nam’ın tabutu başında saygı duruşunda bulundu ve “derin taziyelerini” iletti. Ajansın yayımladığı fotoğraflarda Jong-un’un, cam tabut içinde yatan eski meclis başkanına üst düzey yetkililerle birlikte başsağlığı sunduğu görüldü.
🏛 Kuzey Kore protokolünde 'Devlet Başkanı' sayılıyordu
Kim Yong-nam
, 1998–2019 yılları arasında Yüksek Halk Meclisi Başkanlığı
görevini yürüttü. Bu unvan, onu resmi protokolde devlet başkanı
konumuna taşıyordu. Ancak fiili güç her zaman Kim Jong-un ve ailesinin çevresinde
toplanmıştı.
Yong-nam, 2018’deki Pyeongchang Kış Olimpiyatları
sırasında Güney Kore’ye
giden Kuzey Kore heyetine başkanlık etmişti. O dönemde Kim Jong-un’un kız kardeşi Kim Yo-jong
da heyette yer almıştı. Güney Kore basını, Yong-nam’ın toplantılarda onursal koltuğunu Kim Yo-jong’a
bırakmasını “Pyongyang’daki güç dengelerine ince bir gönderme
” olarak yorumlamıştı.
Güney Kore’nin Birleşme Bakanı Chung Dong-young, Yong-nam’ın ölümü üzerine taziye mesajı yayımladı.
Chung, 2005 ve 2018 yıllarındaki Pyongyang görüşmelerini hatırlatarak, “Kore Yarımadası’nda barış için yapıcı bir diyalog kurmuştuk
” ifadelerini kullandı. Ayrıca, 2018’deki ziyaretin “Kuzey-Güney diyaloğunun yeniden başlamasına vesile olduğunu
” söyledi.
'Diplomatik i̇majın yüzü' olarak hatırlanıyor
Uzun yıllar boyunca Kim Yong-nam, uluslararası platformlarda Kuzey Kore’nin yumuşak yüzü olarak öne çıkmıştı. Batılı diplomatlar onu, rejimin en “ölçülü” temsilcilerinden biri olarak tanımlıyordu. Kim’in ölümünün, ülkenin dış politika hafızasında önemli bir boşluk yaratacağı değerlendiriliyor.