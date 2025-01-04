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Almanya Başbakanı Scholz ve Elon Musk arasındaki tartışma sürüyor: 'Trolleri beslemeyin'
Almanya Başbakanı Scholz ve Elon Musk arasındaki tartışma sürüyor: 'Trolleri beslemeyin'
Sputnik Türkiye
Almanya Başbakanı Scholz, ABD'li milyarder Elon Musk'ı kendisine aptal dediği için troll olarak adlandırarak Musk'ın teveccühünü kazanmak için uğraşmayacağını... 04.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-04T16:09+0300
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz yaptığı açıklamada, "Musk'ın beğenisini kazanmanın mümkün olduğuna inanmıyorum. Bunu memnuniyetle başkalarına bırakıyorum” dedi.Scholz açıklamasında sosal medyada sert ifadelerle dikkat çekmek isteyen pek çok insan olduğuna işaret ederek, "Kural şudur: Trolleri beslemeyin" cümlesini kaydetti.Sosyal Demokratlar 19. yüzyıldan bu yana varlıklı medya patronlarının kendi politikalarını alenen eleştirmesine alışkın olduğunu öne süren Scholz, bunun yeni bir şey olmadığını belirterek soğukkanlılığın korunması gerektiğini belirtti. Daha önce Musk, Welt gazetesi için kaleme aldığı bir makalede, Almanya'da ülkeyi 'eski halinin bir gölgesine' dönüşmekten kurtarabilecek tek siyasi gücün Almanya İçin Alternatif partisi olduğunu yazmıştı. Yazının yayımlanması hem Welt yayın kurulunda hem de Almanya genelinde hararetli tartışmalara yol açmıştı. Welt'in fikir başkanı Eva Marie Kogel, yazının yayınlanmasının ardından istifasını sunmuş ve Sağlık Bakanı Karl Lauterbach da, Musk'ın makalesine karşı çıkanlara destek verdi.Alman Hükümet Sözcüsü Christiane Hoffmann da Musk'ın Almanya için Alternatif partisine verdiği desteğin Alman seçimlerini etkilemeye yönelik bir girişim olduğunu iddia etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/elon-musk-almanyayi-birbirine-katti-scholza-hakaret-etti-destekledigi-partiyi-acikladi-1092206000.html
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elon musk, karl lauterbach, almanya, abd, almanya için alternatif (afd), welt, troller, trol, olaf scholz
elon musk, karl lauterbach, almanya, abd, almanya için alternatif (afd), welt, troller, trol, olaf scholz

Almanya Başbakanı Scholz ve Elon Musk arasındaki tartışma sürüyor: 'Trolleri beslemeyin'

16:09 04.01.2025
© AFP 2023 / INA FASSBENDEROlaf Scholz
Olaf Scholz - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2025
© AFP 2023 / INA FASSBENDER
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Almanya Başbakanı Scholz, ABD'li milyarder Elon Musk'ı kendisine aptal dediği için troll olarak adlandırarak Musk'ın teveccühünü kazanmak için uğraşmayacağını dile getirdi.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz yaptığı açıklamada, "Musk'ın beğenisini kazanmanın mümkün olduğuna inanmıyorum. Bunu memnuniyetle başkalarına bırakıyorum” dedi.
Scholz açıklamasında sosal medyada sert ifadelerle dikkat çekmek isteyen pek çok insan olduğuna işaret ederek, "Kural şudur: Trolleri beslemeyin" cümlesini kaydetti.
Sosyal Demokratlar 19. yüzyıldan bu yana varlıklı medya patronlarının kendi politikalarını alenen eleştirmesine alışkın olduğunu öne süren Scholz, bunun yeni bir şey olmadığını belirterek soğukkanlılığın korunması gerektiğini belirtti.
Daha önce Musk, Welt gazetesi için kaleme aldığı bir makalede, Almanya'da ülkeyi 'eski halinin bir gölgesine' dönüşmekten kurtarabilecek tek siyasi gücün Almanya İçin Alternatif partisi olduğunu yazmıştı. Yazının yayımlanması hem Welt yayın kurulunda hem de Almanya genelinde hararetli tartışmalara yol açmıştı. Welt'in fikir başkanı Eva Marie Kogel, yazının yayınlanmasının ardından istifasını sunmuş ve Sağlık Bakanı Karl Lauterbach da, Musk'ın makalesine karşı çıkanlara destek verdi.
Alman Hükümet Sözcüsü Christiane Hoffmann da Musk'ın Almanya için Alternatif partisine verdiği desteğin Alman seçimlerini etkilemeye yönelik bir girişim olduğunu iddia etmişti.
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2024
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Elon Musk Almanya'yı birbirine kattı: Scholz'a hakaret etti, desteklediği partiyi açıkladı
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