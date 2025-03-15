https://anlatilaninotesi.com.tr/20250315/abd-savas-ucaklari-yemenin-baskenti-sanaya-hava-saldirisi-duzenledi-en-az-9-olu-1094549221.html

ABD savaş uçakları Yemen'in başkenti Sana'ya hava saldırısı düzenledi: 'En az 9 ölü'

ABD savaş uçakları Yemen'in başkenti Sana'ya hava saldırısı düzenledi: 'En az 9 ölü'

Sputnik Türkiye

Yemen, ABD'nin Sana'ya düzenlediği hava saldırısında en az 9 kişinin öldüğünü açıkladı. 15.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-15T22:54+0300

2025-03-15T22:54+0300

2025-03-15T22:54+0300

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Yemen Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin Yemen'in Sana şehrine düzenlendiği saldırılarda en az dokuz sivilin yaşamını yitirdiği, dokuz kişinin de yaralandığı bildirildi.Yemen Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Anis al-Asbahi, “ABD'nin başkent Sana'daki sivil hedeflere yönelik bir dizi hava saldırısında dokuz sivil öldü ve dokuz sivil yaralandı” şeklinde açıklamada bulundu.Daha önce Al Hadath TV kanalı Sana'daki Husi mevzilerinin yoğun füze saldırılarına maruz kaldığını bildirmişti.ABD Başkanı Donald Trump, ABD ordusuna Husilere karşı “kararlı ve güçlü” bir eylem başlatma emri verdiğini söylemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250315/abd-baskani-trumptan-husilere-karsi-kararli-ve-guclu-operasyon-emri-1094548912.html

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