Suriye, DEAŞ karşıtı koalisyona katıldı
Suriye, DEAŞ karşıtı koalisyona katıldı
12.11.2025
Uluslararası Koalisyon, 2014 yılında ABD öncülüğünde kurulduğundan bu yana çok sayıda ülkenin katılımıyla Suriye ve Irak'ta DEAŞ'a karşı operasyonlar yürütmüştü.
04:45 12.11.2025
Suriye bayrağı
ABD'nin Suriye Büyükelçiliği, Suriye'nin IŞİD karşıtı koalisyona katıldığını duyurdu.
Suriye, ABD öncülüğünde 2014 yılında kurulan IŞİD karşıtı uluslararası koalisyona resmen katıldı.
ABD'nin Suriye Büyükelçiliği, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
"Bu, Suriye ve küresel terörle mücadele tarihinde dönüm noktası niteliğinde bir andır. Suriye, resmen IŞİD’i (DEAŞ) yenmek için uluslararası koalisyona katılan 90. ortak oldu."
Uluslararası Koalisyon, 2014 yılında ABD öncülüğünde kurulduğundan bu yana çok sayıda ülkenin katılımıyla Suriye ve Irak’ta DEAŞ’a karşı operasyonlar yürütmüştü.
