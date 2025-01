https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/trump-international-hotelin-onunde-paylayan-aracin-surucusunun-kimligi-aciklandi-abd-ordusu-mensubu-1092304791.html

Trump International Hotel'in önünde patlayan aracın sürücüsünün kimliği açıklandı: 'ABD ordusu mensubu'

Trump International Hotel'in önünde patlayan aracın sürücüsünün kimliği açıklandı: 'ABD ordusu mensubu'

Sputnik Türkiye

Donald Trump'ın Las Vegas'taki otelinin önünde Tesla marka aracın patlaması olayında polisin yaptığı açıklamada araç sürücüsünün ABD ordusundan olduğu... 03.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-03T00:37+0300

2025-01-03T00:37+0300

2025-01-03T00:53+0300

dünya

abd

donald trump

tesla

fbi

patlama

abd ordusu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/01/1092260749_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_56c8995ab1842dde4d6da1682ff0072c.jpg

ABD'nin Las Vegas kentinde, Donald Trump'a ait otelin önünde patlayan Tesla aracını kullanan ve olayda hayatını kaybeden kişinin kimliği belirlendi. ABD medyasına açıklamalarda bulunan yetkililer, aracın sürücüsünün ABD ordusundan Matthew Alan Livelsberger olduğunu duyurdu.Colorado doğumlu 37 yaşındaki Livelsberger’in, Ocak 2006'da özel kuvvetler iletişim uzmanı olarak ABD ordusuna katıldığı ve Almanya'daki bir askeri üste görev yaptığı belirtildi. Kasım 2024 itibarıyla, Livelsberger’in ordudaki görev tanımının uzaktan ve otonom sistemler yöneticisi olduğu, patlamanın meydana geldiği gün ise Colorado'da izinli olarak bulunduğu ifade edildi.Livelsberger, görevdeyken gösterdiği cesaretten dolayı cesaret nişanı, muharebe piyade rozeti ve cesaret madalyası ile iki Bronz Yıldız ödülü kazanmıştı. Olayda kullanılan Tesla Cybertruck tipi aracın ise, Livelsberger tarafından Colorado'da internet üzerinden araç paylaşımı yapan Turo adlı şirketten kiralandığı tespit edildi.'Patlamadan önce kendine ateş etti'Las Vegas Clark County Şerifi Kevin McMahill, bugünkü basın toplantısında, Livelsberger’in Tesla aracının patlamasından önce kafasından kendine ateş ettiği ve başındaki yara ile birlikte silahın ayaklarının dibinde bulunduğu bilgisini paylaştı.McMahill, aracın içindeki kömürleşmiş eşyalar arasında ikinci bir ateşli silah, bir dizi havai fişek, pasaport, askeri kimlik, kredi kartları ve bir telefon ile akıllı saat bulunduğunu söyledi. Her iki silahın da yasal olarak satın alındığı açıklandı.Patlamadan dolayı Livelsberger'in aracın içinde tanınmayacak halde yandığı, bulunan kimliklerin yanı sıra eşinin vücudunda tespit ettiği dövmelere dayanarak aracın sürücüsü olduğu sonucuna varıldığı, bunu doğrulamak için DNA dahil olmak üzere daha fazla testlerin yapılacağı kaydedildi.Neler olmuştu?Yeni yılın ilk günü yerel saatle sabah 08.15 sularında Las Vegas'taki Trump otelinin önünde Tesla marka bir araç patlayarak yanmış, olayda araçta bulunan kişi hayatını kaybetmiş ve civardaki 7 kişi de hafif şekilde yaralanmıştı.Las Vegas polisi, aracın bagajında havai fişeklerin yanı sıra, doldurulmuş piknik tüplerinin bulunduğunu açıklamıştı.ABD Başkanı Joe Biden da dün akşam yaptığı açıklamada, FBI tarafından New Orleans’ta 15 kişinin hayatını kaybettiği araçlı saldırı ile Las Vegas’taki Tesla patlaması arasında bir ilişki olup olmadığının araştırıldığını ancak henüz açıklanacak bir sonuca ulaşılmadığını belirtmişti.FBI Terörle Mücadele Bölümünden Yardımcı Asistan Christopher Raia ise bugün yaptığı açıklamada, New Orleans şehrindeki araçlı saldırı ile Las Vegas'taki "Trump International" otelinin dışında Tesla Cybertruck aracının patlaması arasında "kesin bir bağlantı olmadığını" bildirmişti.Raia, 'bu olasılığı da dışlamadıklarını' belirterek soruşturmanın henüz başlarında olunduğunu ve olayın detaylarına yönelik hiçbir ihtimalin göz ardı edilmediğini de eklemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/las-vegastaki-trump-internationalin-onundeki-arac-alev-alarak-patladi-1092260913.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, donald trump, tesla, fbi, patlama, abd ordusu