Japonya’da turizm hisselerinde deprem: Çin gerilimi ekonomiyi vurdu
Japonya’da turizm hisselerinde deprem: Çin gerilimi ekonomiyi vurdu
17.11.2025
Japonya ile Çin arasındaki ilişkiler, Başbakan Sanae Takaichi’nin Tayvan konusunda yaptığı açıklamalar sonrası hızla kötüleşti. Çin Dışişleri Bakanlığı, Japonya’nın 'güvenli olmadığını' öne sürerek vatandaşlarına seyahat etmeme çağrısı yaptı. Bu uyarının ardından Japonya’nın borsası hafta başında sert düşüşlerle açıldı. Birçok holding, havayolu ve turizm şirketi değer kaybetti. Çinli turiste bağımlılık ekonomiyi endişelendirdi Çin, Japonya’ya gelen yabancı turistlerin neredeyse dörtte birini oluşturuyor. Ekonomistler, Çinli turistlerin tamamen çekilmesi halinde Japonya ekonomisinin yüzde 0.5 küçülebileceğini aktardı. “Ziyaretçi sayısında yüzde 30 düşüş bile 0.1-0.2 puanlık kayıp yaratır” diyen ekonomist Ryota Abe, etkinin sınırlı ama ciddi olduğunu belirtti.Japonya, krizin büyümemesi için temas başlattı Japon hükümeti, Çin’in seyahat uyarısını “iki ülkenin çıkarlarıyla uyumsuz” olarak nitelendirdi. Tokyo’nun Asya-Pasifik işleri sorumlusu Masaaki Kanai, gerilimi düşürmek için Pekin’e gönderildi. Basına göre Kanai, Japonya’nın Tayvan politikasında bir değişiklik olmadığını Çin’e anlatacak.
Japonya’da turizm hisselerinde deprem: Çin gerilimi ekonomiyi vurdu
