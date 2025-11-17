Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251117/japonyada-turizm-hisselerinde-deprem-cin-gerilimi-ekonomiyi-vurdu-1101069690.html
Japonya’da turizm hisselerinde deprem: Çin gerilimi ekonomiyi vurdu
Japonya’da turizm hisselerinde deprem: Çin gerilimi ekonomiyi vurdu
Sputnik Türkiye
Çin’in vatandaşlarına Japonya’ya gitmeyin uyarısı, Tokyo borsasında turizm ve perakende hisselerini sert biçimde aşağı çekti. Kriz, iki ülke arasındaki siyasi... 17.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-17T18:39+0300
2025-11-17T18:39+0300
ekonomi̇
dışişleri bakanlığı
japonya
çin
tokyo
turizm
tayvan
ekonomi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/1a/1095707449_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2a5baf05a348b3eb6e17dcdfb164b16c.jpg
Japonya ile Çin arasındaki ilişkiler, Başbakan Sanae Takaichi’nin Tayvan konusunda yaptığı açıklamalar sonrası hızla kötüleşti. Çin Dışişleri Bakanlığı, Japonya’nın 'güvenli olmadığını' öne sürerek vatandaşlarına seyahat etmeme çağrısı yaptı. Bu uyarının ardından Japonya’nın borsası hafta başında sert düşüşlerle açıldı. Birçok holding, havayolu ve turizm şirketi değer kaybetti. Çinli turiste bağımlılık ekonomiyi endişelendirdi Çin, Japonya’ya gelen yabancı turistlerin neredeyse dörtte birini oluşturuyor. Ekonomistler, Çinli turistlerin tamamen çekilmesi halinde Japonya ekonomisinin yüzde 0.5 küçülebileceğini aktardı. “Ziyaretçi sayısında yüzde 30 düşüş bile 0.1-0.2 puanlık kayıp yaratır” diyen ekonomist Ryota Abe, etkinin sınırlı ama ciddi olduğunu belirtti.Japonya, krizin büyümemesi için temas başlattı Japon hükümeti, Çin’in seyahat uyarısını “iki ülkenin çıkarlarıyla uyumsuz” olarak nitelendirdi. Tokyo’nun Asya-Pasifik işleri sorumlusu Masaaki Kanai, gerilimi düşürmek için Pekin’e gönderildi. Basına göre Kanai, Japonya’nın Tayvan politikasında bir değişiklik olmadığını Çin’e anlatacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251114/gunde-2-saat-japonya-basbakanin-uyku-aciklamasi-endise-yaratti-1101016552.html
japonya
çin
tokyo
tayvan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/1a/1095707449_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f5c66b35a74b9fbbb17f23aecfd03eee.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
dışişleri bakanlığı, japonya, çin, tokyo, turizm, tayvan, ekonomi
dışişleri bakanlığı, japonya, çin, tokyo, turizm, tayvan, ekonomi

Japonya’da turizm hisselerinde deprem: Çin gerilimi ekonomiyi vurdu

18:39 17.11.2025
© AA / David MareuilJaponya’da geleneksel “Ağlayan Bebek Sumo” festivali renkli görüntülere sahne oldu
Japonya’da geleneksel “Ağlayan Bebek Sumo” festivali renkli görüntülere sahne oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2025
© AA / David Mareuil
Abone ol
Çin’in vatandaşlarına Japonya’ya gitmeyin uyarısı, Tokyo borsasında turizm ve perakende hisselerini sert biçimde aşağı çekti. Kriz, iki ülke arasındaki siyasi gerilimi ekonomik bir sarsıntıya dönüştürdü.
Japonya ile Çin arasındaki ilişkiler, Başbakan Sanae Takaichi’nin Tayvan konusunda yaptığı açıklamalar sonrası hızla kötüleşti. Çin Dışişleri Bakanlığı, Japonya’nın 'güvenli olmadığını' öne sürerek vatandaşlarına seyahat etmeme çağrısı yaptı. Bu uyarının ardından Japonya’nın borsası hafta başında sert düşüşlerle açıldı. Birçok holding, havayolu ve turizm şirketi değer kaybetti.

Çinli turiste bağımlılık ekonomiyi endişelendirdi

Çin, Japonya’ya gelen yabancı turistlerin neredeyse dörtte birini oluşturuyor. Ekonomistler, Çinli turistlerin tamamen çekilmesi halinde Japonya ekonomisinin yüzde 0.5 küçülebileceğini aktardı. “Ziyaretçi sayısında yüzde 30 düşüş bile 0.1-0.2 puanlık kayıp yaratır” diyen ekonomist Ryota Abe, etkinin sınırlı ama ciddi olduğunu belirtti.

Japonya, krizin büyümemesi için temas başlattı

Japon hükümeti, Çin’in seyahat uyarısını “iki ülkenin çıkarlarıyla uyumsuz” olarak nitelendirdi. Tokyo’nun Asya-Pasifik işleri sorumlusu Masaaki Kanai, gerilimi düşürmek için Pekin’e gönderildi. Basına göre Kanai, Japonya’nın Tayvan politikasında bir değişiklik olmadığını Çin’e anlatacak.
Japonya Başbakanı Sanae Takaichi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2025
DÜNYA
Günde 2 saat: Japonya başbakanın uyku açıklaması endişe yarattı
14 Kasım, 18:56
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала