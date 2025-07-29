https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/manhattanda-silahli-saldiri-gokdelendeki-saldirida-polis-memuru-dahil-4-olu-1098205190.html
Manhattan'da silahlı saldırı: Gökdelendeki saldırıda polis memuru dahil 4 ölü
Manhattan'da silahlı saldırı: Gökdelendeki saldırıda polis memuru dahil 4 ölü
Sputnik Türkiye
ABD'nin NewYork eyaleti Manhattan semtinin turistik yerlere yakın kalabalık bir semtinde silahlı saldırı gerçekleşti. Yetkili, saldırıda NYPD görevlisi de... 29.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-29T04:49+0300
2025-07-29T04:49+0300
2025-07-29T04:49+0300
dünya
abd
manhattan
new york
nypd
silahlı saldırı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1d/1098205033_0:48:3471:2000_1920x0_80_0_0_fd73052747619de61c91d6d144187638.jpg
Manhattan'ın merkezinde meydana gelen silahlı saldırıda New York Polis Departmanı'ndan bir memurun da aralarında bulunduğu dört kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.Las Vegaslı olduğu belirlenen 27 yaşındaki saldırganın, polisin kendi kendine yaptığı bir saldırı sonucu hayatını kaybettiği bildirildi. NYPD yerel medyaya, saldırganın tek başına hareket ettiğini belirtti.Ayrıca yerel medyada yer alan haberlerde, silahlı saldırganın binanın içinde kendini vurduğu belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/can-alan-yagislar-cinde-siddetli-yagmur-sebebiyle-30-kisi-hayatini-kaybetti-1098204886.html
manhattan
new york
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1d/1098205033_371:0:3100:2047_1920x0_80_0_0_fffbd0aafda42463cfad864794cf4c45.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, manhattan, new york, nypd, silahlı saldırı
abd, manhattan, new york, nypd, silahlı saldırı
Manhattan'da silahlı saldırı: Gökdelendeki saldırıda polis memuru dahil 4 ölü
ABD'nin NewYork eyaleti Manhattan semtinin turistik yerlere yakın kalabalık bir semtinde silahlı saldırı gerçekleşti. Yetkili, saldırıda NYPD görevlisi de dahil olmak üzere 4 kişinin öldüğünü söyledi.
Manhattan'ın merkezinde meydana gelen silahlı saldırıda New York Polis Departmanı'ndan bir memurun da aralarında bulunduğu dört kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Las Vegaslı olduğu belirlenen 27 yaşındaki saldırganın, polisin kendi kendine yaptığı bir saldırı sonucu hayatını kaybettiği bildirildi. NYPD yerel medyaya, saldırganın tek başına hareket ettiğini belirtti.
Ayrıca yerel medyada yer alan haberlerde, silahlı saldırganın binanın içinde kendini vurduğu belirtildi.