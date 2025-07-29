https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/manhattanda-silahli-saldiri-gokdelendeki-saldirida-polis-memuru-dahil-4-olu-1098205190.html

Manhattan'da silahlı saldırı: Gökdelendeki saldırıda polis memuru dahil 4 ölü

Manhattan'da silahlı saldırı: Gökdelendeki saldırıda polis memuru dahil 4 ölü

Sputnik Türkiye

ABD'nin NewYork eyaleti Manhattan semtinin turistik yerlere yakın kalabalık bir semtinde silahlı saldırı gerçekleşti. Yetkili, saldırıda NYPD görevlisi de... 29.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-29T04:49+0300

2025-07-29T04:49+0300

2025-07-29T04:49+0300

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Manhattan'ın merkezinde meydana gelen silahlı saldırıda New York Polis Departmanı'ndan bir memurun da aralarında bulunduğu dört kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.Las Vegaslı olduğu belirlenen 27 yaşındaki saldırganın, polisin kendi kendine yaptığı bir saldırı sonucu hayatını kaybettiği bildirildi. NYPD yerel medyaya, saldırganın tek başına hareket ettiğini belirtti.Ayrıca yerel medyada yer alan haberlerde, silahlı saldırganın binanın içinde kendini vurduğu belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/can-alan-yagislar-cinde-siddetli-yagmur-sebebiyle-30-kisi-hayatini-kaybetti-1098204886.html

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abd, manhattan, new york, nypd, silahlı saldırı