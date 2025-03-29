https://anlatilaninotesi.com.tr/20250329/myanmar-ve-taylandi-vuran-77lik-depremde-olu-sayisi-1002ye-yukseldi-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-1094970240.html
Myanmar ve Tayland’ı vuran 7.7’lik depremde ölü sayısı 1002’ye yükseldi: Hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aşabilir
Myanmar ve Tayland’ı vuran 7.7’lik depremde ölü sayısı 1002’ye yükseldi: Hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aşabilir
Sputnik Türkiye
Myanmar ve Tayland'ı sarsan 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından ölü sayısı 1002’ye yükseldi. Artçı sarsıntıların devam ettiği bölgede 30 kişi hâlâ kayıp. ABD... 29.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-29T09:24+0300
2025-03-29T09:24+0300
2025-03-29T09:24+0300
dünya
myanmar
tayland
asya & pasifik
abd
abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs)
deprem
birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
cnn
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Myanmar ve Tayland, dün meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem ve artçılarıyla sarsıldı. Myanmar ordusu, depremin ardından yaptığı resmi açıklamada ölü sayısının 1002’ye ulaştığını bildirdi. Yaralı sayısının ise 2 bin 376 olduğu belirtildi. En az 30 kişi kayıp, enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.Depremin merkez üssü MyanmarDepremin merkez üssü Myanmar olurken, şiddetli sarsıntı Tayland’da da hissedildi. Bölgeden gelen görüntüler, binaların yıkıldığını, yolların çöktüğünü ve altyapının büyük hasar gördüğünü gösteriyor. Tayland hükümeti, ülkenin kuzey bölgelerinde yüzlerce kişinin evsiz kaldığını ve birçok yapının kullanılamaz hale geldiğini duyurdu.USGS Uyardı: Ölü sayısı 10 bini aşabilirABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin şiddeti ve bölgedeki yapı kalitesine dikkat çekerek ölü sayısının 10 bini aşabileceğini öngördü. CNN International’a konuşan yetkililer, "Bu, Myanmar’ı son yüzyılda vuran en yıkıcı deprem" değerlendirmesini yaptı.Zamana karşı yarışDeprem sonrası bölgede başlayan arama kurtarma operasyonları, hâlâ enkaz altında kalanları sağ çıkarma umuduyla sürdürülüyor. Yerel ve uluslararası ekipler, sismik artçıların tehlikesine rağmen yoğun mesai harcıyor. Ancak kötü hava koşulları ve ulaşım zorlukları çalışmaları zaman zaman aksatıyor.Uluslararası yardım çağrısıMyanmar hükümeti, afetin büyüklüğü nedeniyle uluslararası yardım çağrısında bulundu. Birleşmiş Milletler ve birçok sivil toplum kuruluşu, bölgeye ekip ve malzeme göndermek üzere hazırlıklara başladı. Özellikle barınma, tıbbi destek ve temiz su ihtiyacı öncelikler arasında yer alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250329/myanmardaki-depremlerin-ardindan-askeri-hukumetten-uluslararasi-yardim-cagrisi-olu-sayisi-bini-1094968625.html
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myanmar, tayland, asya & pasifik, abd, abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs), deprem, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, cnn
myanmar, tayland, asya & pasifik, abd, abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs), deprem, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, cnn
Myanmar ve Tayland’ı vuran 7.7’lik depremde ölü sayısı 1002’ye yükseldi: Hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aşabilir
Myanmar ve Tayland'ı sarsan 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından ölü sayısı 1002’ye yükseldi. Artçı sarsıntıların devam ettiği bölgede 30 kişi hâlâ kayıp. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), ölü sayısının 10 bini aşabileceği uyarısında bulundu. Arama kurtarma ekipleri zamana karşı yarışıyor.
Myanmar ve Tayland, dün meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem ve artçılarıyla sarsıldı. Myanmar ordusu, depremin ardından yaptığı resmi açıklamada ölü sayısının 1002’ye ulaştığını bildirdi. Yaralı sayısının ise 2 bin 376 olduğu belirtildi. En az 30 kişi kayıp, enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Depremin merkez üssü Myanmar
Depremin merkez üssü Myanmar
olurken, şiddetli sarsıntı Tayland
’da da hissedildi. Bölgeden gelen görüntüler, binaların yıkıldığını, yolların çöktüğünü ve altyapının büyük hasar gördüğünü gösteriyor. Tayland
hükümeti, ülkenin kuzey bölgelerinde yüzlerce kişinin evsiz kaldığını ve birçok yapının kullanılamaz hale geldiğini duyurdu.
USGS Uyardı: Ölü sayısı 10 bini aşabilir
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS)
, depremin şiddeti ve bölgedeki yapı kalitesine dikkat çekerek ölü sayısının 10 bini aşabileceğini
öngördü. CNN International’a konuşan yetkililer, "Bu, Myanmar’ı son yüzyılda vuran en yıkıcı deprem" değerlendirmesini yaptı.
Deprem
sonrası bölgede başlayan arama kurtarma operasyonları
, hâlâ enkaz altında kalanları sağ çıkarma umuduyla sürdürülüyor. Yerel ve uluslararası ekipler, sismik artçıların tehlikesine rağmen
yoğun mesai harcıyor. Ancak kötü hava koşulları ve ulaşım zorlukları çalışmaları zaman zaman aksatıyor.
Uluslararası yardım çağrısı
Myanmar hükümeti, afetin büyüklüğü nedeniyle uluslararası yardım çağrısında
bulundu. Birleşmiş Milletler
ve birçok sivil toplum kuruluşu, bölgeye ekip ve malzeme göndermek üzere hazırlıklara başladı. Özellikle barınma, tıbbi destek ve temiz su ihtiyacı öncelikler arasında yer alıyor.