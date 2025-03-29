https://anlatilaninotesi.com.tr/20250329/myanmar-ve-taylandi-vuran-77lik-depremde-olu-sayisi-1002ye-yukseldi-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-1094970240.html

Myanmar ve Tayland’ı vuran 7.7’lik depremde ölü sayısı 1002’ye yükseldi: Hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aşabilir

Myanmar ve Tayland’ı vuran 7.7’lik depremde ölü sayısı 1002’ye yükseldi: Hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aşabilir

Sputnik Türkiye

Myanmar ve Tayland'ı sarsan 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından ölü sayısı 1002’ye yükseldi. Artçı sarsıntıların devam ettiği bölgede 30 kişi hâlâ kayıp. ABD... 29.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-29T09:24+0300

2025-03-29T09:24+0300

2025-03-29T09:24+0300

dünya

myanmar

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asya & pasifik

abd

abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs)

deprem

birleşmiş milletler (bm) genel merkezi

cnn

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Myanmar ve Tayland, dün meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem ve artçılarıyla sarsıldı. Myanmar ordusu, depremin ardından yaptığı resmi açıklamada ölü sayısının 1002’ye ulaştığını bildirdi. Yaralı sayısının ise 2 bin 376 olduğu belirtildi. En az 30 kişi kayıp, enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.Depremin merkez üssü MyanmarDepremin merkez üssü Myanmar olurken, şiddetli sarsıntı Tayland’da da hissedildi. Bölgeden gelen görüntüler, binaların yıkıldığını, yolların çöktüğünü ve altyapının büyük hasar gördüğünü gösteriyor. Tayland hükümeti, ülkenin kuzey bölgelerinde yüzlerce kişinin evsiz kaldığını ve birçok yapının kullanılamaz hale geldiğini duyurdu.USGS Uyardı: Ölü sayısı 10 bini aşabilirABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin şiddeti ve bölgedeki yapı kalitesine dikkat çekerek ölü sayısının 10 bini aşabileceğini öngördü. CNN International’a konuşan yetkililer, "Bu, Myanmar’ı son yüzyılda vuran en yıkıcı deprem" değerlendirmesini yaptı.Zamana karşı yarışDeprem sonrası bölgede başlayan arama kurtarma operasyonları, hâlâ enkaz altında kalanları sağ çıkarma umuduyla sürdürülüyor. Yerel ve uluslararası ekipler, sismik artçıların tehlikesine rağmen yoğun mesai harcıyor. Ancak kötü hava koşulları ve ulaşım zorlukları çalışmaları zaman zaman aksatıyor.Uluslararası yardım çağrısıMyanmar hükümeti, afetin büyüklüğü nedeniyle uluslararası yardım çağrısında bulundu. Birleşmiş Milletler ve birçok sivil toplum kuruluşu, bölgeye ekip ve malzeme göndermek üzere hazırlıklara başladı. Özellikle barınma, tıbbi destek ve temiz su ihtiyacı öncelikler arasında yer alıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250329/myanmardaki-depremlerin-ardindan-askeri-hukumetten-uluslararasi-yardim-cagrisi-olu-sayisi-bini-1094968625.html

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myanmar, tayland, asya & pasifik, abd, abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs), deprem, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, cnn