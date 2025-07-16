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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/israil-samda-genelkurmay-baskanliginin-girisine-hava-saldirisi-duzenledi-1097927741.html
İsrail, Şam’da Genelkurmay Başkanlığı’nın girişine hava saldırısı düzenledi
İsrail, Şam’da Genelkurmay Başkanlığı’nın girişine hava saldırısı düzenledi
Sputnik Türkiye
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, dün Süveyda bölgesine saldırıların durdurulmasını talep ederek İsrail'in "Suriye'deki Dürzilerle olan ailevi ve tarihi... 16.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-16T13:22+0300
2025-07-16T13:22+0300
dünya
süveyda
şam
dürziler
genelkurmay başkanlığı
i̇srail
yisrael katz
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İsrail ordu sözcülüğü, Suriye'nin güneyinde Dürzilerin yoğunlukta olduğu Süveyda'daki olaylara karşılık verdiğini belirterek Şam'daki Genelkurmay Başkanlığı karargahının girişine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.Suriye'nin güneyinde Dürzilerin merkezde yer aldığı olayları ve Suriye yönetiminin adımlarını "takip ettiğini" açıklayan İsrail ordusu, "siyasi iradeden gelen talimatlar doğrultusunda İsrail'in bölgeyi hedef aldığını ve çeşitli senaryolara hazırlandığını" bildirdi.İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz dün yaptığı açıklamada İsrail Başbakanı Netanyahu ile birlikte "İsrail, İsrail'deki Dürzi vatandaşlarımızla olan derin kardeşlik ittifakı ve Suriye'deki Dürzilerle olan ailevi ve tarihi bağları nedeniyle Suriye'deki Dürzilere zarar gelmesini önlemeye kararlıdır" açıklamasını yapmıştı.Bakan Katz bölgenin silahsızlandırmaya çalıştıklarını da sözlerine eklemişti. Ne olmuştu?Suriye hükümeti, ülkenin güneyindeki Süveyda (Suwayda) vilayetinde Dürziler ve Bedevi aşiretleri arasında çıkan çatışmalardan iki gün sonra bölgede ateşkes ilan edildiğini duyurdu.Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, Süveyda şehrinde 'tam ateşkes' ilan edildiğini duyurdu.Bakan Kasra, “Suveyda şehrinde faaliyet gösteren tüm birimlere sesleniyoruz: Şehrin ileri gelenleriyle varılan anlaşma sonrasında tam bir ateşkes ilan ediyoruz” ifadelerini kullandı.Ebu Kasra, askeri polis birliklerinin bölgeye konuşlandırılacağını ve ateşkesi ihlal edenlerin sorumlu tutulacağını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/suriyede-ateskes-ilan-edildi-suriye-askeri-suveydadan-cekilmeye-basladi-1097909172.html
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süveyda, şam, dürziler, genelkurmay başkanlığı, i̇srail, yisrael katz, ortadoğu
süveyda, şam, dürziler, genelkurmay başkanlığı, i̇srail, yisrael katz, ortadoğu

İsrail, Şam’da Genelkurmay Başkanlığı’nın girişine hava saldırısı düzenledi

13:22 16.07.2025
© AA / Hişam Hac ÖmerSüveyda
Süveyda - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2025
© AA / Hişam Hac Ömer
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İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, dün Süveyda bölgesine saldırıların durdurulmasını talep ederek İsrail'in "Suriye'deki Dürzilerle olan ailevi ve tarihi bağları nedeniyle Suriye'deki Dürzilere zarar gelmesini önlemeye kararlıdır" açıklamasını yapmıştı. İsrail, Şam'daki Genelkurmay Başkanlığı’nın girişine hava saldırısı düzenledi.
İsrail ordu sözcülüğü, Suriye'nin güneyinde Dürzilerin yoğunlukta olduğu Süveyda'daki olaylara karşılık verdiğini belirterek Şam'daki Genelkurmay Başkanlığı karargahının girişine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.
Suriye'nin güneyinde Dürzilerin merkezde yer aldığı olayları ve Suriye yönetiminin adımlarını "takip ettiğini" açıklayan İsrail ordusu, "siyasi iradeden gelen talimatlar doğrultusunda İsrail'in bölgeyi hedef aldığını ve çeşitli senaryolara hazırlandığını" bildirdi.
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz dün yaptığı açıklamada İsrail Başbakanı Netanyahu ile birlikte "İsrail, İsrail'deki Dürzi vatandaşlarımızla olan derin kardeşlik ittifakı ve Suriye'deki Dürzilerle olan ailevi ve tarihi bağları nedeniyle Suriye'deki Dürzilere zarar gelmesini önlemeye kararlıdır" açıklamasını yapmıştı.
Bakan Katz bölgenin silahsızlandırmaya çalıştıklarını da sözlerine eklemişti.

Ne olmuştu?

Suriye hükümeti, ülkenin güneyindeki Süveyda (Suwayda) vilayetinde Dürziler ve Bedevi aşiretleri arasında çıkan çatışmalardan iki gün sonra bölgede ateşkes ilan edildiğini duyurdu.
Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, Süveyda şehrinde 'tam ateşkes' ilan edildiğini duyurdu.
Bakan Kasra, “Suveyda şehrinde faaliyet gösteren tüm birimlere sesleniyoruz: Şehrin ileri gelenleriyle varılan anlaşma sonrasında tam bir ateşkes ilan ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Ebu Kasra, askeri polis birliklerinin bölgeye konuşlandırılacağını ve ateşkesi ihlal edenlerin sorumlu tutulacağını belirtti.
Suriye - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2025
DÜNYA
Suriye'de ateşkes ilan edildi: Suriye askeri Süveyda'dan çekilmeye başladı
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